Près de Lyon : un accident spectaculaire laisse des voitures stationnées en piteux état

Un accident impressionnant s’est produit tôt ce samedi 1ᵉʳ mars à La Mulatière. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule rue Stéphane Déchant, provoquant une série de tonneaux avant de percuter plusieurs voitures en stationnement.

Aux alentours de 6h30, la voiture, circulant probablement à vive allure, a violemment terminé sa course sur le toit. Au moins cinq véhicules en stationnement ont été touchés, certains gravement endommagés. Nos confrères du Progrès précisent qu'une roue s’est même encastrée dans l’une des portières, témoignant de la violence du choc.

Miraculé, le conducteur n’a été que légèrement blessé et a été pris en charge par les secours. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, notamment via les tests d’alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur l’automobiliste.