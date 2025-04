Clémentine Autain : "Un soutien aux écologistes à Lyon dès le 1er tour ? Probablement"

Présente à Lyon jeudi et vendredi, Clémentine Autain a rencontré les représentants des partis de gauche à Lyon et Villeurbanne, sauf LFI. L'occasion pour la députée et son parti L'Après d'officialiser l'arrivée dans ses rangs d'un adjoint au maire de Lyon. Elle se dit "ravie que Laurent Bosetti nous a rejoint, c'est un élu de très grande qualité".

"L'Après aura des candidats aux élections municipales", promet Clémentine Autain, qui veut "défendre l'union dans la majorité des cas. Il faut une cohérence stratégique entre ce que nous ferons aux élections municipales et nationales".

Soutiendra-t-elle Grégory Doucet et Bruno Bernard dès le premier tour des élections en 2026 ? "Probablement" répond l'ancienne insoumise.

Clémentine Autain a d'ailleurs rencontré le maire écologiste au lendemain de son audition à l'Hôtel de Police : "Je l'ai trouvé serein, j'ai beaucoup apprécié les mots employés à la sortie de sa garde à vue".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Venue à Lyon

01:07 L'Après

03:23 Rencontre avec Grégory Doucet

05:31 Alliance avec les Verts ?

05:46 Livre L'Avenir c'est l'esprit public

07:52 Fonction publique

12:00 Sécurité alimentaire