Université Lyon 2 : 50 universitaires réclament la démission de la présidente qui a lâché Fabrice Balanche

En réplique, 50 universitaires signent une tribune publiée par le Figaro dans laquelle ils réclament la démission de la présidente de l'université Lyon 2, nommée il y a moins d'un an.

Dans ce texte initié par Xavier-Laurent Salvador et notamment signé par les anciens ministres Luc Ferry et Jean-Michel Blanquer, Isabelle von Bueltzingsloewen est critiquée pour son "extrême prudence" dans son premier soutien au maître de conférences dont le cours avait été interrompu par des étudiants le 1er avril dernier sur le campus de Bron, et pour sa "complaisance glaçante" avec les jeunes qualifiés d'"islamogauchistes" par Fabrice Balanche.

"Rupture morale", "acte d'indignité", les auteurs de la tribune ne manquent pas de qualificatifs pour désigner la décision de la présidente de Lyon 2 de "remettre en question sa (celle de Fabrice Balanche ndlr) légitimité scientifique en contestant publiquement sa liberté académique".

"La présidente de l’Université Lyon-2 ne peut pas rester en fonction après un tel reniement des principes fondamentaux de la République universitaire. Nous demandons sa démission", concluent les universitaires signataires.

Pour rappel, Isabelle von Bueltzingsloewen avait notamment déclaré dans une interview à Tribune de Lyon "ne pas avoir été étonnée" que l'enseignant soit pris pour cible, compte-tenu de "ses positionnements sur Gaza".