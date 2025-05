Clément Drognat-Landre : "Partout où il y a eu des ZTL, ça a bénéficié aux commerçants"

Le collectif d'associations La Rue est à Nous soutient activement l'application de la Zone à trafic limité en Presqu'île de Lyon. Cette ZTL est "une très bonne mesure pour lutter contre la pollution atmosphérique et sonore", salue Clément Drognat-Landre, qui regrette même un "périmètre un peu restreint", se demandant par exemple pourquoi Ainay n'est pas intégré.

"Il faudra à terme répliquer ce genre d'aménagements dans d'autres arrondissements", annonce le porte-parole.

Face à la crainte des habitants mais surtout des commerçants, Clément Drognat-Landre tente de rassurer : "Partout où il y a eu des aménagements de ce type, ça a bénéficié aux commerçants avec augmentation du chiffre d'affaires. Dans 99% des cas. (...) A Madrid, Nancy, Lille, il y a un effet quasi-automatique car les piétons et les cyclistes consomment plus car ils viennent plus souvent".

Outre la ZTL, La Rue est à Nous défend aussi la ZFE. "Les premiers à en profiter, ce sont les plus précaires", tempère Clément Drognat-Landre, qui espère que le gouvernement ne reculera pas sur la mesure.

00:00 ZTL

02:05 Rue aux enfants

03:02 Tunnel de la Croix-Rousse

05:05 Relations avec les écologistes

06:02 Commerçants face à la ZTL

07:52 Livraisons dans la ZTL

09:10 ZFE

11:40 Anticipations autour de la ZTL