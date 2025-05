Vincent Monot : "Polémique sur la présentation du bilan ? On est habitués à ce genre d'outrances"

Depuis plusieurs jours, l'opposition tire à boulets rouges sur la présentation du bilan du mandat par les écologistes lyonnais, pointant notamment le coût de l'opération Le Chemin Parcouru. "On est habitués à ce genre d'outrances qui nuisent à la qualité du débat public", regrette Vincent Monot, qui salue un "exercice de transparence essentiel".

Quand Thomas Rudigoz (Renaissance) accusait les Verts d'être les seuls en France à le faire, Vincent Monot réplique que ça se fait aussi à Lille et dans plusieurs autres moyennes villes : "A Rillieux, quatre réunions publiques sont prévues".

L'élu écologiste trouve que toute cette polémique n'a pas sa place à Lyon : "Ca ne grandit pas M. Rudigoz".

Par ailleurs vice-président du Sytral, il pilote la mise en place de la ZTL au 21 juin. Et répond aux critiques sur le blocage de la sortie du parking Saint-Jean, puisqu'il n'est plus possible désormais de rejoindre directement le quai Romain-Rolland. Selon Vincent Monot, c'est un "système totalement réversible, on va l'expérimenter pendant 6 mois et on fera le bilan".

00:00 Présentation du bilan de mandat

06:05 ZTL

09:00 Sortie du parking Saint-Jean

10:57 Halle Tony-Garnier