Jean-Michel Aulas candidat aux municipales à Lyon : "J’ai vu que j’arrivais à convaincre"

L'ancien président de l'OL, soutenu par les Républicains, Renaissance ou encore Horizons, entend renverser Grégory Doucet pour relancer une ville de Lyon "en désespérance".

Invité de l'After Foot ce mardi soir sur RMC, Jean-Michel Aulas a évidemment beaucoup parlé de football et de son ancien club, mais aussi de politique. Il estime qu'il y a "un certain nombre de gens qui souffrent à Lyon" et qu'il faut reprendre des mains des écologistes "quelque chose qui brillait partout et qui ne brille plus".

JMA a révélé le nom de son projet pour Lyon : Coeur lyonnais. Il promet des référendums aux Lyonnais chaque année sur une plateforme en ligne.

Et a annoncé que "la société civile disposera de plus de 50% dans les responsables de cette gestion". D'où les négociations âpres avec les partis et les élus locaux qui ne voulaient pas être écartés du pouvoir en cas de victoire.

"J’ai vu que j’arrivais à convaincre", conclut Jean-Michel Aulas, qui se félicite d'avoir "réussi à regrouper un socle qui devrait permettre de titiller les gens en place".

Place désormais au meeting au H7 à la Confluence, qui devra absolument en mettre plein les yeux sous peine de déjà dégonfler la forte attente placée dans le candidat de 76 ans.