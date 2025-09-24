Politique

Jean-Michel Aulas candidat aux municipales à Lyon : "J’ai vu que j’arrivais à convaincre"

Ce vendredi, Jean-Michel Aulas donnera un grand meeting pour lancer sa campagne des élections municipales à Lyon.

L'ancien président de l'OL, soutenu par les Républicains, Renaissance ou encore Horizons, entend renverser Grégory Doucet pour relancer une ville de Lyon "en désespérance".

Invité de l'After Foot ce mardi soir sur RMC, Jean-Michel Aulas a évidemment beaucoup parlé de football et de son ancien club, mais aussi de politique. Il estime qu'il y a "un certain nombre de gens qui souffrent à Lyon" et qu'il faut reprendre des mains des écologistes "quelque chose qui brillait partout et qui ne brille plus".

JMA a révélé le nom de son projet pour Lyon : Coeur lyonnais. Il promet des référendums aux Lyonnais chaque année sur une plateforme en ligne.

Et a annoncé que "la société civile disposera de plus de 50% dans les responsables de cette gestion". D'où les négociations âpres avec les partis et les élus locaux qui ne voulaient pas être écartés du pouvoir en cas de victoire.

"J’ai vu que j’arrivais à convaincre", conclut Jean-Michel Aulas, qui se félicite d'avoir "réussi à regrouper un socle qui devrait permettre de titiller les gens en place".

Place désormais au meeting au H7 à la Confluence, qui devra absolument en mettre plein les yeux sous peine de déjà dégonfler la forte attente placée dans le candidat de 76 ans.

Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

ouf! le 24/09/2025 à 19:08
Lyonnaisedu3 a écrit le 24/09/2025 à 10h48

NON aux affairistes, magouilleurs, droitards, qui ne pensent qu'à s'en mettre plein les fouilles au détriment de l'Etat : sarko fillon guéant copé ciotti hortefeux worth ... STOP aux magouilleurs !

On voit que vous avez peur.

ouf! le 24/09/2025 à 19:07

Je voudrais voir nos politiques gagner de l’argent qui ne soit pas publique. hihihi

LFI 69 le 24/09/2025 à 18:55
Jérémy a écrit le 24/09/2025 à 11h49

Franchement sur l'OL, les supporters d'Aulas devraient se taire.
Personne n'est dupe.
Il y a eu 2 Aulas à la tête de l'OL.
Le premier, bâtisseur et "consolidateur", avec Lacombe le stratège sportif à ses côtés, la splendeur de l'OL.
Le second, "mégalomane et "endetteur," avec Houiller le flagorneur à ses côtés, le début de la fin de l'OL.
Seul un aigrefin pouvait racheter l'OL à Aulas au prix où cela a été vendu, vu les endettements astronomiques au regard des recettes.
Et c'est ce qu'il a fait en toute connaissance de cause, il savait pertinement qu'acheter l'OL sans fonds propres seulement avec de la dette était mortifère.
Alors citer la bonne gestion de l'OL c'est un peu fort, sur sa première partie, oui, sur la seconde il faut le dire c'est un scandale financier.
Ceci dit, face à la menace LFI et autres gauchistes qui ramperont derrière LFI, moi habitant du 6e, je voterai Aulas... par dépit tout en étant reconnaissant de période en binôme avec M. Bernard Lacombe.

Tout ce charabia inutile pour conclure que vous voterez Aulas.
Économise de l'énergie le boomer.

HUG69003 le 24/09/2025 à 18:41
Mdr ! a écrit le 24/09/2025 à 18h18

Nan nan, on ne les connait pas.. des Wauquiez, Attal etc.. on voit pas du tout le genre..

Et pour l'autre bah oui hein.. candidat, homme de paille, "packaging".. oui un pigeon.. en mode documentaire animalier on peut dire "bélier" aussi, pour enfoncer la porte..
Ce sont des politiciens, et du camp le plus fourbe et redoutable. Ils vont le bouffer.

Enfin, Aulas qui croit convaincre, preuve qu'il n'a rien compris.
Si sa candidature pouvait sembler séduisante de prime abord, en affichant ses soutiens là que personne ou presque ne peut piffrer.. il perd plus de voix qu'il n'en gagne. Il convainc oui, mais pas forcément en bien.
Là c'est pas du foot.. le meilleur financement ne garanti pas le meilleur résultat. Une voix ne s'achète pas aussi facilement qu'un avant-centre.

Nan nan, on vous ne connaissez pas grand chose, Aulas est sans étiquette et le nom de son mouvement c'estjustement "Cœur Lyonnais" pour marquer que c'est Lyon qui compte...... alors les Wauquiez ou, Attal etc..avec leurs partis dont les sièges et dogmes sont loin de Lyon cela n'a pas d'importance sur les idées et orientations du mouvement de Aulas. Ce sont les opposants qui semblent enfermés dans leurs partis et appareils politiques avec leur raisonnments.
Cela dit votre pseudo vous va bien (ou à ravir) avec vos références.

Liberation 2026 le 24/09/2025 à 18:31
Pas marre d’insulter et de mentir sur les écolos a écrit le 24/09/2025 à 15h33

Le passe-temps de la droite est d’insulter et de mentir sur les écolos tous les jours et sans argumenter: pastèques, escrolos….

Pourquoi me parler de la droite ? Quel est le rapport avec mes propos ? En revanche votre réaction sans nuance confirme les miens de propos : cqfd.

Mdr ! le 24/09/2025 à 18:18
HUG69003 a écrit le 24/09/2025 à 14h39

Mdr : votre pseudo correspond bien, vous ne connaissez pas les gens et affirmez des choses qui vous dépasse.
Aulas a ce point commun avec Collomb : une passion pour Lyon qui dépasse les clivages et intérêts politiques.

Nan nan, on ne les connait pas.. des Wauquiez, Attal etc.. on voit pas du tout le genre..

Et pour l'autre bah oui hein.. candidat, homme de paille, "packaging".. oui un pigeon.. en mode documentaire animalier on peut dire "bélier" aussi, pour enfoncer la porte..
Ce sont des politiciens, et du camp le plus fourbe et redoutable. Ils vont le bouffer.

Enfin, Aulas qui croit convaincre, preuve qu'il n'a rien compris.
Si sa candidature pouvait sembler séduisante de prime abord, en affichant ses soutiens là que personne ou presque ne peut piffrer.. il perd plus de voix qu'il n'en gagne. Il convainc oui, mais pas forcément en bien.
Là c'est pas du foot.. le meilleur financement ne garanti pas le meilleur résultat. Une voix ne s'achète pas aussi facilement qu'un avant-centre.

Chatgpt simply the best le 24/09/2025 à 18:07

Selon Chatgpt, les données vérifiées montrent que la dette de Lyon a diminué sous le mandat de Gregory Doucet.
Donc, affirmer que la dette a seulement augmenté serait inexact et pourrait relever de messages erronés ou simplistes de la droite ou de l’opposition.

ENFIN un vrai patron expérimenté et pas dogmatique idéologiste extremite à Lyon ! le 24/09/2025 à 18:07

Un homme d'expérience, qui n'a pas besoin d'amis extrémistes néo trotskistes ou néo fascistes, qui n'a pas de future carrière politique à défendre.
Un homme qui n'a pas besoin de devenir maire de Lyon
Un homme qui veut bien s'y coller parce qu'il aime Lyon , vraiment.
Ce n'est pas un parisien , activiste politisé qu'on déplace comme un pion .
C'est un lyonnais qui n'a rien à gagner à devenir maire, sauf la fierté et la joie de remonter Lyon , de la faire rebouger, revivre, et re devenir une belle ville , pas un labo d'idéologies escrologistes.
Tiens au passage, savez vous pourquoi les travaux sont commencés partout à Lyon par les dirigeants écologistes, même s'ils bloquent toute circulation , même si ils ne finissent rien avant de commencer autre chose ?
Parce que si un chantier commencé est avancé de 30% alors il est plus difficile pour la nouvelle majorité de mars 2026 de stopper la gabegie et le massacre de la circulation .
Donc les dirigeants, écologistes, en bons extrémistes, ont décidé de tout commencer, quitte à bloquer tout Lyon.
A voir si cette stratégie digne de la pire politique politicienne est la meilleure, celle de prendre les lyonnais pour des pigeons en les bloquants.
On verra dans 6 mois.
Un chose est sure, il faudra que tout le monde VOTE.
VOTER VOTER VOTER. Parce qu'en 2020, pendant la pandémie , s'il y a eu un nombre normal de votant, les escrologistes ne seraient pas nos dirigeants aujourd'hui.
Donc VOTER et le délire des extrémistes écologistes arrivé au pouvoir par la grace de la pandémie du siecle ne sera plus qu'un souvenir.

enrico le 24/09/2025 à 17:44
Hildegonde a écrit le 24/09/2025 à 11h58

76 ans pour vous c'est l'extrême vieillesse ?
Votre jeunisme n'a pas été frappé au coin de la réflexion et de l'intelligence....
L'expérience est une valeur sûre alors qu'il vaut mieux se méfier de l'impétuosité irréfléchie

Bon, il a 76 ans cette année, donc 77 ans l'année prochaine - l'année des élections - ce qui entraine de fait une fin de mandat à 83 ans. Je ne sais pas si c'est du jeunisme de parler de cela, mais dans tous les cas, c'est une réalité dont on ne peut pas tenir compte. Franchement, cette histoire est à mettre au crédit d'un vieux qui, sentant la fin se rapprocher, ne veut pas raccrocher.
Et quid d'un deuxième mandat dans 6 ans, qui le mènerait à 89 ans !!! Alors que les maires ont souvent une action qui s'inscrit dans la durée de plusieurs mandats.
Du coup, Aulas, s'il passe, il va nous faire un mandat-éclair !
L'éclair lyonnais, c'est la nouvelle spécialité en devenir à Lyon !

Heu... le 24/09/2025 à 17:20
Pas marre d’insulter et de mentir sur les écolos a écrit le 24/09/2025 à 15h33

Le passe-temps de la droite est d’insulter et de mentir sur les écolos tous les jours et sans argumenter: pastèques, escrolos….

Et le passe temps de la gauche est d'insulter les opposants (droitardés).

Balle au centre.

De la poudre de perlimpinpin le 24/09/2025 à 17:16

On a vu ce que cela donnait le référendum d'initiative citoyenne avec les macronistes et LR

un homme d'experience du monde civile le 24/09/2025 à 16:50

ce sera tout bénef pour Lyon.
On va pouvoir revivre, retrouver la liberté de déplacement, et surtout on va pouvoir enfin discuter NORMALEMENT avec les interlocuteurs de la mairie et de la métro , du sytrale etc...
Purée on va REVIVRE !!

Paille / Poutre le 24/09/2025 à 16:40
Pas marre d’insulter et de mentir sur les écolos a écrit le 24/09/2025 à 15h33

Le passe-temps de la droite est d’insulter et de mentir sur les écolos tous les jours et sans argumenter: pastèques, escrolos….

Celui des militants écolos c'est de traiter de bagnorards ou droitardés tous ceux qui osent avoir un avis différent sans même savoir s'ils ont une voiture ni même s'ils sont à droite : lol le niveau.

ah ben si vous le dites le 24/09/2025 à 15:54
100 % macroniste !!! a écrit le 24/09/2025 à 14h57

Macron, a bien choisit son champion pour Lyon !!!

Il est autant bonimenteur que son chef !!

Il prétend que sa candidature n'est pas politique, mais les trois composantes de la macronie, le soutiennent...Et pas que financièrement !!

Il prétend s'être lancé politique, a 76 ans, car les lyonnais souffrent des écologistes...
Mais il a déjà annoncé, qu'il ne supprimera aucune des entraves a la liberté de circulation, responsables des maux des Lyonnais !!

Pire encore, il a aussi annoncé, qu'il conduira à leurs termes les projets écologistes et en mettra en œuvre d'autres de la même acabit !!

Donc, si vous pensiez que le champion de macron, allait améliorer votre quotidien, vous vous fourrez le doigt dans l'œil !!!

La macronie mets les grands moyens pour son champion.
BFM sport vient à Lyon et ses journalistes ont caresser dans le sens du poil, le champion !!

Cette chaîne de propagande macroniste et son chef se sont tellement décrédibiliser, qu'hier soir l'interview de macron sur BFM a été suivie par 340.000 téléspectateurs !!!!

Macron est ses alliés, font pire que hollande et Sarkozy réunis !!!!

Lyonnais réveillez-vous et ne vous faites pas manipuler, par ceux-là même qui détruisent notre pays !!!

en 83 , lorsque Jean Mimi cré la Cegid , Manu a 5 ans ; en 2017 cette entreprise compte plus de 4000 salariés lorsqu'il en quitte la présidence ; vous croyez que JMA a besoin d'un tuteur pour mener ses projets ? sans parler de son parcourt au sein de l 'OL durant plus de 30 ans

Pas marre d’insulter et de mentir sur les écolos le 24/09/2025 à 15:33
Liberation 2026 a écrit le 24/09/2025 à 15h03

Depuis 2020 ce sont des militants 100% domatiques, méprisants et sectaires alors avoir un lyonnais passionné par Lyon ce sera toujours mieux que ces écolos.

Le passe-temps de la droite est d’insulter et de mentir sur les écolos tous les jours et sans argumenter: pastèques, escrolos….

boB le 24/09/2025 à 15:17
Liberation 2026 a écrit le 24/09/2025 à 15h03

Depuis 2020 ce sont des militants 100% domatiques, méprisants et sectaires alors avoir un lyonnais passionné par Lyon ce sera toujours mieux que ces écolos.

Entièrement d'accord, je voterai le dégagisme des ecolos !

Aucun rapport le 24/09/2025 à 15:16

Pas compliqué. Il suffit d'être contre ce qui se fait actuellement pour me convaincre.

Allez on se réveille ! le 24/09/2025 à 15:09
100 % macroniste !!! a écrit le 24/09/2025 à 14h57

Macron, a bien choisit son champion pour Lyon !!!

Il est autant bonimenteur que son chef !!

Il prétend que sa candidature n'est pas politique, mais les trois composantes de la macronie, le soutiennent...Et pas que financièrement !!

Il prétend s'être lancé politique, a 76 ans, car les lyonnais souffrent des écologistes...
Mais il a déjà annoncé, qu'il ne supprimera aucune des entraves a la liberté de circulation, responsables des maux des Lyonnais !!

Pire encore, il a aussi annoncé, qu'il conduira à leurs termes les projets écologistes et en mettra en œuvre d'autres de la même acabit !!

Donc, si vous pensiez que le champion de macron, allait améliorer votre quotidien, vous vous fourrez le doigt dans l'œil !!!

La macronie mets les grands moyens pour son champion.
BFM sport vient à Lyon et ses journalistes ont caresser dans le sens du poil, le champion !!

Cette chaîne de propagande macroniste et son chef se sont tellement décrédibiliser, qu'hier soir l'interview de macron sur BFM a été suivie par 340.000 téléspectateurs !!!!

Macron est ses alliés, font pire que hollande et Sarkozy réunis !!!!

Lyonnais réveillez-vous et ne vous faites pas manipuler, par ceux-là même qui détruisent notre pays !!!

Allez dis-moi pour qui je dois voter en me donnant de bons arguments pour me décider.
Au fait tu sais qu'éveillé en anglais ça se traduit par "woke" ?...

Liberation 2026 le 24/09/2025 à 15:03
100 % macroniste !!! a écrit le 24/09/2025 à 14h57

Macron, a bien choisit son champion pour Lyon !!!

Il est autant bonimenteur que son chef !!

Il prétend que sa candidature n'est pas politique, mais les trois composantes de la macronie, le soutiennent...Et pas que financièrement !!

Il prétend s'être lancé politique, a 76 ans, car les lyonnais souffrent des écologistes...
Mais il a déjà annoncé, qu'il ne supprimera aucune des entraves a la liberté de circulation, responsables des maux des Lyonnais !!

Pire encore, il a aussi annoncé, qu'il conduira à leurs termes les projets écologistes et en mettra en œuvre d'autres de la même acabit !!

Donc, si vous pensiez que le champion de macron, allait améliorer votre quotidien, vous vous fourrez le doigt dans l'œil !!!

La macronie mets les grands moyens pour son champion.
BFM sport vient à Lyon et ses journalistes ont caresser dans le sens du poil, le champion !!

Cette chaîne de propagande macroniste et son chef se sont tellement décrédibiliser, qu'hier soir l'interview de macron sur BFM a été suivie par 340.000 téléspectateurs !!!!

Macron est ses alliés, font pire que hollande et Sarkozy réunis !!!!

Lyonnais réveillez-vous et ne vous faites pas manipuler, par ceux-là même qui détruisent notre pays !!!

Depuis 2020 ce sont des militants 100% domatiques, méprisants et sectaires alors avoir un lyonnais passionné par Lyon ce sera toujours mieux que ces écolos.

100 % macroniste !!! le 24/09/2025 à 14:57

Macron, a bien choisit son champion pour Lyon !!!

Il est autant bonimenteur que son chef !!

Il prétend que sa candidature n'est pas politique, mais les trois composantes de la macronie, le soutiennent...Et pas que financièrement !!

Il prétend s'être lancé politique, a 76 ans, car les lyonnais souffrent des écologistes...
Mais il a déjà annoncé, qu'il ne supprimera aucune des entraves a la liberté de circulation, responsables des maux des Lyonnais !!

Pire encore, il a aussi annoncé, qu'il conduira à leurs termes les projets écologistes et en mettra en œuvre d'autres de la même acabit !!

Donc, si vous pensiez que le champion de macron, allait améliorer votre quotidien, vous vous fourrez le doigt dans l'œil !!!

La macronie mets les grands moyens pour son champion.
BFM sport vient à Lyon et ses journalistes ont caresser dans le sens du poil, le champion !!

Cette chaîne de propagande macroniste et son chef se sont tellement décrédibiliser, qu'hier soir l'interview de macron sur BFM a été suivie par 340.000 téléspectateurs !!!!

Macron est ses alliés, font pire que hollande et Sarkozy réunis !!!!

Lyonnais réveillez-vous et ne vous faites pas manipuler, par ceux-là même qui détruisent notre pays !!!

macroniste69 le 24/09/2025 à 14:55

Il va nous refaire le « en même temps » de Macron qui a ruiné et divisé la France !

Jeff de Lyon le 24/09/2025 à 14:49
Louben a écrit le 24/09/2025 à 12h59

Finalement, c'est un peu comme Arletty : "Mon cul est international, mais mon cœur est à Paris."

Le nom de son mouvement c'est "Coeur Lyonnais" : pas assez clair !? Cela-dit ça nous changera d'un mandat où des rigides militants avaient à coeur de soumettre Lyon et les lyonnais aux dogmes de leur parti de sectaires écolos.

Front sanitaire 2026 le 24/09/2025 à 14:42
Exact a écrit le 24/09/2025 à 13h01

D’ailleurs pour le moment on n’a pas l’ombre du début d’un projet…
Uniquement des phrases vides et creuses qui pourraient s’appliquer partout et à tout. Pas rassurant…

Vous lisez les articles ?? Le projet "Coeur Lyonnais" c'est lors du meeting au H7 à la Confluence.....trop compliqué pour vous ?

HUG69003 le 24/09/2025 à 14:39
Mdr ! a écrit le 24/09/2025 à 12h13

Ah bon ?
Ses ralliements sont négociés, c'est l'évidence. On n'a rien sans rien.
Ce qu'Aulas leur promet en échange, ça il ne le disent pas. Ils se sont trouvé un pigeon qui passe bien à la télé, avec un nom, et qui signera ce qui les arrange après sa sieste. Un candidat, un homme de paille, un "packaging".
Le gars qui pense que ça peut loyal de la part des ces gens là est bien naïf.

Mdr : votre pseudo correspond bien, vous ne connaissez pas les gens et affirmez des choses qui vous dépasse.
Aulas a ce point commun avec Collomb : une passion pour Lyon qui dépasse les clivages et intérêts politiques.

question projet le 24/09/2025 à 14:21
Exact a écrit le 24/09/2025 à 13h01

D’ailleurs pour le moment on n’a pas l’ombre du début d’un projet…
Uniquement des phrases vides et creuses qui pourraient s’appliquer partout et à tout. Pas rassurant…

ca va être vite réglé : rigueur a tous les étages pour le prochain mandat ; quelque soit le successeur

inversion le 24/09/2025 à 13:07
Mdr ! a écrit le 24/09/2025 à 12h13

Ah bon ?
Ses ralliements sont négociés, c'est l'évidence. On n'a rien sans rien.
Ce qu'Aulas leur promet en échange, ça il ne le disent pas. Ils se sont trouvé un pigeon qui passe bien à la télé, avec un nom, et qui signera ce qui les arrange après sa sieste. Un candidat, un homme de paille, un "packaging".
Le gars qui pense que ça peut loyal de la part des ces gens là est bien naïf.

aulas serait un pigeon ? un homme qui a créé de toutes pieces une entrerprise, l'a fait grandir jusqu'à plusieurs milliers de salariés, serait un PIGEON ?
Un gars qui par passion a repris un club de foot moribond de 2ieme division , pour le remettre à flot et le remonter en 1ere division et l'emmener jusqu'à la ligue des champions , serait un PIGEON ?
Un homme qui a réussit la construction du grand stade, de très loin le plus gros projet privé de BTP de la région serait un PIGEON ?
Un homme retraité, qui n'a besoin de RIEN, qui voit juste sa ville de coeur mourrir à petit feu sous les coups de boutoirs d'extremistes idéologistes arrivés là uniquement grace à des elections qui se sont tenues debut 2020, pendant la pandémie du siecle , et qui veut par amour pour Lyon , remonter la ville, la refaire vivre et briller, serait un PIGEON ?
Soyons serieux....

Exact le 24/09/2025 à 13:01
Mdr ! a écrit le 24/09/2025 à 12h13

Ah bon ?
Ses ralliements sont négociés, c'est l'évidence. On n'a rien sans rien.
Ce qu'Aulas leur promet en échange, ça il ne le disent pas. Ils se sont trouvé un pigeon qui passe bien à la télé, avec un nom, et qui signera ce qui les arrange après sa sieste. Un candidat, un homme de paille, un "packaging".
Le gars qui pense que ça peut loyal de la part des ces gens là est bien naïf.

D’ailleurs pour le moment on n’a pas l’ombre du début d’un projet…
Uniquement des phrases vides et creuses qui pourraient s’appliquer partout et à tout. Pas rassurant…

Louben le 24/09/2025 à 12:59

Finalement, c'est un peu comme Arletty : "Mon cul est international, mais mon cœur est à Paris."

néné2 le 24/09/2025 à 12:49

Les lyonnais en ont tellement ras le bol des escrolos, que oui Aulas va relever Lyon.

Gui le 24/09/2025 à 12:32

Jean Michel Aulas est l'homme de la situation cela ne fait aucun doute. Il saura réunir les Lyonnais et apaiser notre ville après tant de sectarisme du clan EELV. Vive Aulas, vive Lyon !

les moutons à tondre le 24/09/2025 à 12:31
Mdr ! a écrit le 24/09/2025 à 12h13

Ah bon ?
Ses ralliements sont négociés, c'est l'évidence. On n'a rien sans rien.
Ce qu'Aulas leur promet en échange, ça il ne le disent pas. Ils se sont trouvé un pigeon qui passe bien à la télé, avec un nom, et qui signera ce qui les arrange après sa sieste. Un candidat, un homme de paille, un "packaging".
Le gars qui pense que ça peut loyal de la part des ces gens là est bien naïf.

Parfaitement analysé, JMA n'est qu'un pantin avide de pouvoir et de argent qui est là pour endormir l'électeur et faire croire à un changement qui ne viendra pas. Le contribuable lyonnais verra se creuser l'endettement de sa ville comme l'OL l'a vécu et les profiteurs en tout genre s'enrichir et grossir leurs comptes bancaires planqués dans des paradis fiscaux.

Mdr ! le 24/09/2025 à 12:13
Liberation 2026 a écrit le 24/09/2025 à 09h42

Celui qui sera aux manettes sera sans étiquette ni sous les ordres d'un parti ou d'une idéologie pour inféoder Lyon, ce qui nous changera de 6 années de spectacle pitoyable des méprisants sectaires dogmatiques.

Ah bon ?
Ses ralliements sont négociés, c'est l'évidence. On n'a rien sans rien.
Ce qu'Aulas leur promet en échange, ça il ne le disent pas. Ils se sont trouvé un pigeon qui passe bien à la télé, avec un nom, et qui signera ce qui les arrange après sa sieste. Un candidat, un homme de paille, un "packaging".
Le gars qui pense que ça peut loyal de la part des ces gens là est bien naïf.

Bad Aulas le 24/09/2025 à 12:03
mannix a écrit le 24/09/2025 à 11h21

Donc toi qui ne sait rien;, ne comprend rien, tu trouves les autres lunaires sans même prendre le temps de vérifier si
les infos pouvaient être vraies.....et pourtant tout est exact dans son récit .
Maintenant il me semblait que le sujet était porté sur la mairie et Aulas le candidat ...

Trop de mauvais joueurs achetés trop cher. Depuis 2020, plus de ligue des champions. C’est pas la faute de Textor en 2021 et 2022?

Hildegonde le 24/09/2025 à 12:03
l âge de la retraite en politique a écrit le 24/09/2025 à 08h23

je suis d'accord de limites l age pour un politiciens place a la jeunesse des nouvelles idées bon retraité monsieur Aulas lyon n a pas besoin de vous

Nous avons un " Mozart " à la tête de l'état
On ne peut pas réellement dire que les idées soit disant novatrices ont illuminé notre paysage !

papyrebel le 24/09/2025 à 12:03

"Les paroles s'envolent et les écrits restent ..." Cette pensée bien conuue et fort ancienne devrait être méditée par chaque électeur ; Les élus ne sont pas tenus de réaliser et faire ce qu'ils ont promis , écrit , aucune loi ne les en oblige ; Et c'est bien là que le ba- blesse ! L'électeur sera toujours le dindon de la farce et portera bien souvent les attributs du cocu : Les cornes . Nous retrouverons , comme dans une " auberge Espagnole" de tout dans les politiciens qui veulent le suivre , espérant... Une récompense !

Hildegonde le 24/09/2025 à 11:58
enrico a écrit le 24/09/2025 à 10h24

Aulas a 76 ans.
Avec un mandat de maire de 6 ans, ça va le mener à 82 ans !!!
N'a-t-il pas autre chose à faire de son extrême vieillesse ?
On dirait le caprice d'un vieux qui voit sa fin approcher.
On va passer notre temps à scruter ses défaillances liées au grand âge.
Lyon n'a certainement pas besoin de cela.

76 ans pour vous c'est l'extrême vieillesse ?
Votre jeunisme n'a pas été frappé au coin de la réflexion et de l'intelligence....
L'expérience est une valeur sûre alors qu'il vaut mieux se méfier de l'impétuosité irréfléchie

Jérémy le 24/09/2025 à 11:49
LFI 69 a écrit le 24/09/2025 à 08h48

Jean-Michel Aulas candidat aux municipales à Lyon : "J’ai vu que j’arrivais à convaincre"... les financiers de prêter beaucoup d'argent pour endetter massivement mes projets.

Franchement sur l'OL, les supporters d'Aulas devraient se taire.
Personne n'est dupe.
Il y a eu 2 Aulas à la tête de l'OL.
Le premier, bâtisseur et "consolidateur", avec Lacombe le stratège sportif à ses côtés, la splendeur de l'OL.
Le second, "mégalomane et "endetteur," avec Houiller le flagorneur à ses côtés, le début de la fin de l'OL.
Seul un aigrefin pouvait racheter l'OL à Aulas au prix où cela a été vendu, vu les endettements astronomiques au regard des recettes.
Et c'est ce qu'il a fait en toute connaissance de cause, il savait pertinement qu'acheter l'OL sans fonds propres seulement avec de la dette était mortifère.
Alors citer la bonne gestion de l'OL c'est un peu fort, sur sa première partie, oui, sur la seconde il faut le dire c'est un scandale financier.
Ceci dit, face à la menace LFI et autres gauchistes qui ramperont derrière LFI, moi habitant du 6e, je voterai Aulas... par dépit tout en étant reconnaissant de période en binôme avec M. Bernard Lacombe.

Alcofribas le 24/09/2025 à 11:48
enrico a écrit le 24/09/2025 à 10h24

Aulas a 76 ans.
Avec un mandat de maire de 6 ans, ça va le mener à 82 ans !!!
N'a-t-il pas autre chose à faire de son extrême vieillesse ?
On dirait le caprice d'un vieux qui voit sa fin approcher.
On va passer notre temps à scruter ses défaillances liées au grand âge.
Lyon n'a certainement pas besoin de cela.

Tous gérontologues ! L'âge n'est pas un critère strict. Je connais des octogénaires et même quelques nonagénaires qui disposent d'une intelligence très supérieure à celle de beaucoup de jeunes hommes. Le vrai problème est la fatigue qui entraîne une moindre capacité de travail.
Ceci étant, je ne jurerais pas que certains petits malins ne le soutiennent pas 'en escomptant tirer personnellement profit d'une retraite anticipée pour raison de santé, ou pire.

il faut appeler un chat un chat le 24/09/2025 à 11:26
Paille / Poutre a écrit le 24/09/2025 à 11h13

Vous avez des arguments à developer ? Sinon vous donnez l'impression que vous décrivez...

oui il décrit les groupies de Aulas (sur ce forum en tous cas) comme des aigris et des réactionnaires. (ce qu'ils sont)
ça te pose un problème ?

mannix le 24/09/2025 à 11:21
La victime Aulas a écrit le 24/09/2025 à 11h02

J’ai écouté l’After foot et Aulas était lunaire. Si l’Ol va mal, c’était à cause du Covid, de la famille Pathe, des chinois, de Textor, de l’état français. Financièrement, l’OL allait parfaitement bien. Si il a racheté l’arena LDLC, c’était presque par pitié pour aider l’OL. Kang, il l’a considérait presque comme une postiche à son arrivée.

Il se prend pour un sauveur avec énormément de démagogie.

Donc toi qui ne sait rien;, ne comprend rien, tu trouves les autres lunaires sans même prendre le temps de vérifier si
les infos pouvaient être vraies.....et pourtant tout est exact dans son récit .
Maintenant il me semblait que le sujet était porté sur la mairie et Aulas le candidat ...

Une interview mythique le 24/09/2025 à 11:17

J’adore. Aulas défonce les macronistes et Horizons pendant l’interview mais ils sont tous amis pour les municipales.

Les électeurs ont bien compris que la droite et le centre droite se foutaient d'eux.. le 24/09/2025 à 11:15
Lul a écrit le 24/09/2025 à 11h04

Peut-être parce que le centre et la droite lyonnaise sont aux abois, avec un personnel politique nul incapable de produire une idée pendant le mandat ? Ils savent qu'ils sont morts seuls face à Doucet, qui a une vision politique du devenir et la met en application. On peut lui reprocher cette vision, la critiquer -meme sévèrement-, mais il en a une.

Effectivement, Doucet a un projet, qu'on aime ou pas, et il a fait ce pour quoi il avait été élu (moins de voitures dans l'hypercentre, des tramways, des pistes cyclables et des bacs a compost)
Il a une cohérence idéologique, qu'on aime ou pas. (centre gauche + jardinage)
La seule idée de son "opposition" centre droite, c'est de lui piquer sa place pour aller a la gamelle.
Pour ce faire, ils sont prêts a raconter tout et n'importe quoi sans y croire, dans l'espoir de plaire aux électeurs., en mode Wauquiez,
Des arrivistes, au mieux.

Paille / Poutre le 24/09/2025 à 11:13
mort de rire a écrit le 24/09/2025 à 10h54

pauvre Aulas candidat des aigris et des réactionnaires

Vous avez des arguments à developer ? Sinon vous donnez l'impression que vous décrivez...

Lul le 24/09/2025 à 11:04
LéoChater a écrit le 24/09/2025 à 09h47

Tout ce qu'a touché Jean Michel Aulas est devenu de l'or.
La CEGID aujourd'hui leader mondial dans son secteur, l'Olympique Lyonnais qu’il a présidé pendant près de 40 ans et mené aux sommets du foot Français et européen, sa familu office HOLNEST ect ect
Un homme capable de réunir en politique et en peu de temps le centre avec les droites, ce serai une véritable chance pour Lyon d'avoir un maire comme lui.
Imaginez Lyon en 2026, fini les WC non genrés, pistes cyclables écoresponsables et autres "illumineries" verte, Avec Aulas, on "rallume" notre ville, on l'a fait tourner et briller comme avant.
On vas être nombreux à voter pour Monsieur Aulas !

Peut-être parce que le centre et la droite lyonnaise sont aux abois, avec un personnel politique nul incapable de produire une idée pendant le mandat ? Ils savent qu'ils sont morts seuls face à Doucet, qui a une vision politique du devenir et la met en application. On peut lui reprocher cette vision, la critiquer -meme sévèrement-, mais il en a une.

on va pas se mentir le 24/09/2025 à 11:03
mort de rire a écrit le 24/09/2025 à 10h54

pauvre Aulas candidat des aigris et des réactionnaires

Les aigris réactionnaires et les sociopathes droitards habitués du forum LyonMag sont une trentaine (10 pseudos chacun en moyenne)

La victime Aulas le 24/09/2025 à 11:02

J’ai écouté l’After foot et Aulas était lunaire. Si l’Ol va mal, c’était à cause du Covid, de la famille Pathe, des chinois, de Textor, de l’état français. Financièrement, l’OL allait parfaitement bien. Si il a racheté l’arena LDLC, c’était presque par pitié pour aider l’OL. Kang, il l’a considérait presque comme une postiche à son arrivée.

Il se prend pour un sauveur avec énormément de démagogie.

extrême fascisme de gauche !!! le 24/09/2025 à 11:00

Hélas, Monsieur Aulas est un islamogauchiste se faisant passer pour un homme de droite.
A aucun moment il n'a donné de conférence de presse pour condamner le Hamas et soutenir Monsieur Netanyahu.
Ce n'est pas une coïncidence.
Il est probablement déjà converti, sous l'influence des frères musulmans et des trotskystes !!!

mort de rire le 24/09/2025 à 10:54

pauvre Aulas candidat des aigris et des réactionnaires

Coeur' lyonnais le 24/09/2025 à 10:50
le début du spectacle a écrit le 24/09/2025 à 09h33

les anti macronistes vont donc voter pour un candidat soutenu par Macron...3...2...1....

Aulas dont le thème de campagne est "Coeur lyonnais " ce qui veut dire quelque chose en direction des partis politiques hors-sol dont les sièges et préoccupations ne sont pas à Lyon et pour Lyon. Et "Coeur lyonnais" cela marque la rupture avec les militants actuels où c'est l'idéologie de leur parti hors-sol qui est au coeur de leurs préoccupations et non Lyon.

Lyonnaisedu3 le 24/09/2025 à 10:48

NON aux affairistes, magouilleurs, droitards, qui ne pensent qu'à s'en mettre plein les fouilles au détriment de l'Etat : sarko fillon guéant copé ciotti hortefeux worth ... STOP aux magouilleurs !

