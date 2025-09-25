"Il fait du trumpisme" : Bruno Bernard et Grégory Doucet en Une du Point à Lyon pour détruire Jean-Michel Aulas

Alors que l'ancien président de l'OL vient d'officialiser sa candidature aux municipales à Lyon et doit donner un meeting ce vendredi soir, Bruno Bernard et Grégory Doucet ont choisi de répliquer via une interview accordée au Point.
Nos confrères consacrent leur édition lyonnaise de ce jeudi à l'actualité politique chargée de la campagne locale. Si les président de la Métropole et maire de Lyon font le bilan de leur mandat et n'oublient pas de prendre une publicité dans le cahier, la partie la plus croustillante de l'entretien consiste en un déluge de reproches faits frontalement à Jean-Michel Aulas.
Candidat d'une "droite de plus en plus proche de l'extrême-droite", "Il fait du trumpisme, il dégrade le débat public"... Les critiques pleuvent à l'égard de celui qui tentera de déloger Grégory Doucet de l'Hôtel de Ville en mars prochain.
Mais Bruno Bernard n'est pas inquiet. Selon lui, la notoriété des deux écologistes était bien inférieure à celle de Gérard Collomb en 2020 et cela n'avait pas empêché leur victoire. La "manière de faire (de JMA) ne correspond absolument pas à notre territoire", poursuit-il. Aux Lyonnais de lui donner tort ou raison d'ici quelques mois.
Ca, ça marche pareil dans l'autre sens, voire pire..Signaler Répondre
Ils n'ont rien compris, en 2026dehors et vite et en plus ils sont jaloux de JMA car lui est plus populaire, bon vent à AULASSignaler Répondre
Ils n'ont pas encore compris qu'en 2026 ils auront tout le loisir d'arpenter les voies lyonnaises qu'ils ont construites en détournant l'argent public au seul profit de leur dogmatisme.Signaler Répondre
La paire d'imbéciles heureux !
Nous Lyonnais on s'occupe de Lyon, La propagande extérieure c'est sur la cours d'école place Bellecour avec son étendage les samedis.Signaler Répondre
Entre Doucet et Bernard lequel est le plus méprisant ? Lequel est le plus dogmatique et sectaire ?Signaler Répondre
En quoi Aulas est il d’extrême droite ??? Quand on est pas de gauche on est forcément d’extrême droite, ça donne une bonne idée de l’étroitesse d’esprit de la gauche , consternant !Signaler Répondre
JMA dégrade le débat public ???? mais il n’à encore rien dit !!!!!Signaler Répondre
covid!!!!! un bouc émissaire!!!! cela dédouane complétement les lyon,,, c est pas ma faute! c est covid !!! on trouve toujours un argument crasse à la lacheté la palestine c est la faute aux juifs!!Signaler Répondre
Plus ces 2 là s’expriment, plus Aulas montera…Signaler Répondre
Ce n’est plus une voie rapide, c’est une voie royale devant JMA
Khmers verts : AFUERASignaler Répondre
"Selon lui, la notoriété des deux écologistes était bien inférieure à celle de Gérard Collomb en 2020 et cela n'avait pas empêché leur victoire."Signaler Répondre
Ok mais là ça va être difficile de faire peur une 2e fois aux gens avec une pandémie mortelle et être élu sur un malentendu...
Les écolos sont plus détesté dans l’histoire de Lyon. Ils n’ont aucune chance et ils savent très bien ! Seul chose qu’il faut faire avant d’être jeté dans la poubelle historique, faire salir tout le monde et détruit Lyon jusqu’au bout ! J’espère qu’ils seront jugés pour tout le mal et dégâts qu’ils ont faitSignaler Répondre
elle est bien belle cette couverture : les 2 frères tocards qui ont saccagé la ville…Signaler Répondre
Au revoir.Signaler Répondre
La "manière de faire (de JMA) ne correspond absolument pas à notre territoire". Ils considèrent la Métropole comme LEUR territoire, LEUR laboratoire. Ecoeurants personnages.Signaler Répondre
Ils n'ont toujours pas compris que la seule chose qui les a fait élire c'est l'abstention record dû au COVID.
En double exemplaire.Signaler Répondre
Ils ont bien pris "les mesures" pour Lyon et la Métropôle en tout cas...
+1000Signaler Répondre
Perso je trouve le titre du Point assez cinglant :Signaler Répondre
"LYON , L heure des comptes" avec Tic et Tac en photo .
Ce n est pas un hasard
Comme les racailles ils sont en bande pour agresser un plus vieux qu'eux. La signature des lâches. Ce sont les urnes qui décideront. Lyonnais levez vous, faites honneur à Jean Moulin et à la capitale de la résistance.Signaler Répondre
Sans arguments pour convaincre ils ne leur restent que le dénigrement de l adversaire. Tout cela manque d'élégance, et définit bien les personnages ...Signaler Répondre
Les gauchos c est des rigolos 🤡
Avec Aulas, c est la classe👍
Et toujours, ni oubli ni pardon
On ne veut plus de vous les escrologistes. Reprenez vos bans en formes de caca de la rue de la République là. On a perdu de nombreux commerces à cause de vous. Les circulations de plusieurs transports en commun de Croix Rousse au centre ville ont été détourné pour un parcours inutile et absurde. Vous êtes responsable de l'insécurité aberrante des 6 dernières années. DehorsSignaler Répondre
quelle désolation ! tous les coups bas pour garder leur place, c'est lamentable de la part de mrs Doucet et BernardSignaler Répondre
enfin une espérance avec Mr AULAS Merci et bon courage
Ils sont tombés bien bas le pointSignaler Répondre
Aucune personnalité politique n'a voulu leur parler qu'iks se rabattent sur ça ?
Les escrologistes montent leur vrai visage de mauvais perdants pour 2026 .OUSTE ET VITE !Lyon a été détruit pour des travaux qui coûtent des centaines de millions d'euros,et surtout inutiles .Signaler Répondre
Les derniers feux de la rampe ! Profitez …..Signaler Répondre
Trump Trump Trump cela devient lassant d'entendre des gens qui ne savent quoi dire et sortent des absurdités tout le monde devient un Trump, un Extrême droite etc etc etcSignaler Répondre
Eux ils sortent sans contenu du "Transition Ecologique", "Etat de Droit", "Liberté Académique" etc etc
Des mots "fourre tout" qui sont vides de sens.
Trump? je ne suis pas un Trump, faut juste regarder réellement ce qu'il veut faire sans parti pris.
Il veut rationaliser l'administratif public et dégraisser le mammouth. Est ce mal? non
Il veut abattre l'Etat Profond qui fait que ce sont des hauts fonctionnaires non élus qui dirigent l'Etat. Est ce mal? non
Il veut sortir l'Idéologie des écoles. Est ce mal? non
Il veut sortir l'extrêmisme de gauche et l'antisémitisme des Universités. Est ce mal? non
Il veut réguler et expulser les illégaux. Est ce mal? non
Il veut stopper le "totalitarisme Trans" (les dérives trans nuisent fortement aux homos et lesbiennes). Est ce mal? non
etc
etc
etc
On voit des émissions qui carricature les actions menées sur France5, sur LCI etc etc Ses émissions avec des "invités" qui sont de vrais idéologues de gauche qui s'en foutent royalement des demandes des "peuples".
Le "peuple américain" a choisi Trump c'est son choix et on respecte le choix démocratique.
Par contre ses "idéologues de gauche" ne diront jamais qu'un Obama a été une calamité pour les USA, qu'un Biden était sénile, qu'une Kamala Harris a joué sur les "communautés" etc etc.
Déjà à l'époque de Obama donner un Prix Nobel juste parce qu'on est "noir" est une énormité sachant qu'Obama a déclenché des guerres et par exemple a lâchement laissé tomber la Syrie quand l'ancien dictateur utilisait des armes chimiques contre des civils (le dictateur islamique actuel n'est pas mieux car il y a une épuration ethnique et religieuse en ce moment en Syrie et personne n'en parle).
J'allais le direSignaler Répondre
Si c'est "Lyon aux Lyonnais" je vote direct pour JMA
Enfin débarrassés des parigots écolos
Toujours aussi satisfait de leur mandat, les lyonnais les aiment, la ville s'amèliore, etc… .Signaler Répondre
J'espère que les lyonnais(es) iront voter cette fois car autrement on en reprend pour 6 ans… .
Les militants écolos qui osent parler de débat public avec leur manière de faire depuis 2020, entre consultations bidons et leur mépris affiché aux avis autres que ceux de leur clan fermé : les écolos ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnait...Signaler Répondre
Pourquoi avoir choisi Le Point ?Signaler Répondre
"Martinet Magazine" ou "Fessée Magazine" semble plus approprié ...
Le slogan de TRUP, c'est l'Amérique d'abordSignaler Répondre
Si à Lyon, on dit les Lyonnais d'abord ( lyonnais = une personne qui aime sa ville) je suis d'accord
Dans l'état de saleté actuel , herbes et tags; un redressement s'impose, en plus des travaux inutiles décidés sans concertation
Dehors les clowns
Candidat d'une "droite de plus en plus proche de l'extrême-droite", "Il fait du trumpisme, il dégrade le débat public"Signaler Répondre
Chouette Jean-Michel AULAS et Alexandre DUPALAIS feront une seule et unique liste à droite et bye bye les écolos...
quils’sen aillent en 2026Signaler Répondre
la place est trop bonne