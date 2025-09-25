"Il fait du trumpisme" : Bruno Bernard et Grégory Doucet en Une du Point à Lyon pour détruire Jean-Michel Aulas

Alors que l'ancien président de l'OL vient d'officialiser sa candidature aux municipales à Lyon et doit donner un meeting ce vendredi soir, Bruno Bernard et Grégory Doucet ont choisi de répliquer via une interview accordée au Point.

Nos confrères consacrent leur édition lyonnaise de ce jeudi à l'actualité politique chargée de la campagne locale. Si les président de la Métropole et maire de Lyon font le bilan de leur mandat et n'oublient pas de prendre une publicité dans le cahier, la partie la plus croustillante de l'entretien consiste en un déluge de reproches faits frontalement à Jean-Michel Aulas.

Candidat d'une "droite de plus en plus proche de l'extrême-droite", "Il fait du trumpisme, il dégrade le débat public"... Les critiques pleuvent à l'égard de celui qui tentera de déloger Grégory Doucet de l'Hôtel de Ville en mars prochain.

Mais Bruno Bernard n'est pas inquiet. Selon lui, la notoriété des deux écologistes était bien inférieure à celle de Gérard Collomb en 2020 et cela n'avait pas empêché leur victoire. La "manière de faire (de JMA) ne correspond absolument pas à notre territoire", poursuit-il. Aux Lyonnais de lui donner tort ou raison d'ici quelques mois.