Politique

"Il fait du trumpisme" : Bruno Bernard et Grégory Doucet en Une du Point à Lyon pour détruire Jean-Michel Aulas

Ils ne voulaient pas laisser tout l'espace médiatique à Jean-Michel Aulas cette semaine.

Alors que l'ancien président de l'OL vient d'officialiser sa candidature aux municipales à Lyon et doit donner un meeting ce vendredi soir, Bruno Bernard et Grégory Doucet ont choisi de répliquer via une interview accordée au Point.

Nos confrères consacrent leur édition lyonnaise de ce jeudi à l'actualité politique chargée de la campagne locale. Si les président de la Métropole et maire de Lyon font le bilan de leur mandat et n'oublient pas de prendre une publicité dans le cahier, la partie la plus croustillante de l'entretien consiste en un déluge de reproches faits frontalement à Jean-Michel Aulas.

Candidat d'une "droite de plus en plus proche de l'extrême-droite", "Il fait du trumpisme, il dégrade le débat public"... Les critiques pleuvent à l'égard de celui qui tentera de déloger Grégory Doucet de l'Hôtel de Ville en mars prochain.

Mais Bruno Bernard n'est pas inquiet. Selon lui, la notoriété des deux écologistes était bien inférieure à celle de Gérard Collomb en 2020 et cela n'avait pas empêché leur victoire. La "manière de faire (de JMA) ne correspond absolument pas à notre territoire", poursuit-il. Aux Lyonnais de lui donner tort ou raison d'ici quelques mois.

34 commentaires
Mdr ! le 25/09/2025 à 11:27
Et a écrit le 25/09/2025 à 10h53

En quoi Aulas est il d’extrême droite ??? Quand on est pas de gauche on est forcément d’extrême droite, ça donne une bonne idée de l’étroitesse d’esprit de la gauche , consternant !

Ca, ça marche pareil dans l'autre sens, voire pire..

Vendredi le 25/09/2025 à 11:12

Ils n'ont rien compris, en 2026dehors et vite et en plus ils sont jaloux de JMA car lui est plus populaire, bon vent à AULAS

Lyonnais. le 25/09/2025 à 11:00

Ils n'ont pas encore compris qu'en 2026 ils auront tout le loisir d'arpenter les voies lyonnaises qu'ils ont construites en détournant l'argent public au seul profit de leur dogmatisme.
La paire d'imbéciles heureux !

GLOUGLOU 1ER le 25/09/2025 à 10:59
philo zob a écrit le 25/09/2025 à 10h46

covid!!!!! un bouc émissaire!!!! cela dédouane complétement les lyon,,, c est pas ma faute! c est covid !!! on trouve toujours un argument crasse à la lacheté la palestine c est la faute aux juifs!!

Nous Lyonnais on s'occupe de Lyon, La propagande extérieure c'est sur la cours d'école place Bellecour avec son étendage les samedis.

Globule Rouge le 25/09/2025 à 10:59

Entre Doucet et Bernard lequel est le plus méprisant ? Lequel est le plus dogmatique et sectaire ?

Et le 25/09/2025 à 10:53

En quoi Aulas est il d’extrême droite ??? Quand on est pas de gauche on est forcément d’extrême droite, ça donne une bonne idée de l’étroitesse d’esprit de la gauche , consternant !

olala le 25/09/2025 à 10:53

JMA dégrade le débat public ???? mais il n’à encore rien dit !!!!!

philo zob le 25/09/2025 à 10:46
Watt a écrit le 25/09/2025 à 10h18

"Selon lui, la notoriété des deux écologistes était bien inférieure à celle de Gérard Collomb en 2020 et cela n'avait pas empêché leur victoire."

Ils n'ont toujours pas compris que la seule chose qui les a fait élire c'est l'abstention record dû au COVID.

covid!!!!! un bouc émissaire!!!! cela dédouane complétement les lyon,,, c est pas ma faute! c est covid !!! on trouve toujours un argument crasse à la lacheté la palestine c est la faute aux juifs!!

C’est parfait…. le 25/09/2025 à 10:45

Plus ces 2 là s’expriment, plus Aulas montera…
Ce n’est plus une voie rapide, c’est une voie royale devant JMA

Bellota le 25/09/2025 à 10:42

Khmers verts : AFUERA

Homa le 25/09/2025 à 10:40

"Selon lui, la notoriété des deux écologistes était bien inférieure à celle de Gérard Collomb en 2020 et cela n'avait pas empêché leur victoire."
Ok mais là ça va être difficile de faire peur une 2e fois aux gens avec une pandémie mortelle et être élu sur un malentendu...

D.K le 25/09/2025 à 10:40

Les écolos sont plus détesté dans l’histoire de Lyon. Ils n’ont aucune chance et ils savent très bien ! Seul chose qu’il faut faire avant d’être jeté dans la poubelle historique, faire salir tout le monde et détruit Lyon jusqu’au bout ! J’espère qu’ils seront jugés pour tout le mal et dégâts qu’ils ont fait

Bon le 25/09/2025 à 10:38

elle est bien belle cette couverture : les 2 frères tocards qui ont saccagé la ville…

RV90L le 25/09/2025 à 10:26

Au revoir.

mamipouzo le 25/09/2025 à 10:18

La "manière de faire (de JMA) ne correspond absolument pas à notre territoire". Ils considèrent la Métropole comme LEUR territoire, LEUR laboratoire. Ecoeurants personnages.

Watt le 25/09/2025 à 10:18

"Selon lui, la notoriété des deux écologistes était bien inférieure à celle de Gérard Collomb en 2020 et cela n'avait pas empêché leur victoire."

Ils n'ont toujours pas compris que la seule chose qui les a fait élire c'est l'abstention record dû au COVID.

On dirait le croque-mort de Lucky Luke. le 25/09/2025 à 10:10

En double exemplaire.

Ils ont bien pris "les mesures" pour Lyon et la Métropôle en tout cas...

ruru le 25/09/2025 à 10:05
roco a écrit le 25/09/2025 à 09h38

Les derniers feux de la rampe ! Profitez …..

+1000

Eloquent le 25/09/2025 à 10:05
Bizarre ce choix a écrit le 25/09/2025 à 09h29

Pourquoi avoir choisi Le Point ?
"Martinet Magazine" ou "Fessée Magazine" semble plus approprié ...

Perso je trouve le titre du Point assez cinglant :
"LYON , L heure des comptes" avec Tic et Tac en photo .
Ce n est pas un hasard

GLOUGLOU 1ER le 25/09/2025 à 10:00

Comme les racailles ils sont en bande pour agresser un plus vieux qu'eux. La signature des lâches. Ce sont les urnes qui décideront. Lyonnais levez vous, faites honneur à Jean Moulin et à la capitale de la résistance.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 25/09/2025 à 09:51
la politique du faible a écrit le 25/09/2025 à 09h41

quelle désolation ! tous les coups bas pour garder leur place, c'est lamentable de la part de mrs Doucet et Bernard
enfin une espérance avec Mr AULAS Merci et bon courage

Sans arguments pour convaincre ils ne leur restent que le dénigrement de l adversaire. Tout cela manque d'élégance, et définit bien les personnages ...
Les gauchos c est des rigolos 🤡
Avec Aulas, c est la classe👍
Et toujours, ni oubli ni pardon

Sarah Connor le 25/09/2025 à 09:48

On ne veut plus de vous les escrologistes. Reprenez vos bans en formes de caca de la rue de la République là. On a perdu de nombreux commerces à cause de vous. Les circulations de plusieurs transports en commun de Croix Rousse au centre ville ont été détourné pour un parcours inutile et absurde. Vous êtes responsable de l'insécurité aberrante des 6 dernières années. Dehors

la politique du faible le 25/09/2025 à 09:41

quelle désolation ! tous les coups bas pour garder leur place, c'est lamentable de la part de mrs Doucet et Bernard
enfin une espérance avec Mr AULAS Merci et bon courage

Bof bof le 25/09/2025 à 09:40

Ils sont tombés bien bas le point
Aucune personnalité politique n'a voulu leur parler qu'iks se rabattent sur ça ?

kool le 25/09/2025 à 09:39

Les escrologistes montent leur vrai visage de mauvais perdants pour 2026 .OUSTE ET VITE !Lyon a été détruit pour des travaux qui coûtent des centaines de millions d'euros,et surtout inutiles .

roco le 25/09/2025 à 09:38

Les derniers feux de la rampe ! Profitez …..

Socrate69 le 25/09/2025 à 09:33

Trump Trump Trump cela devient lassant d'entendre des gens qui ne savent quoi dire et sortent des absurdités tout le monde devient un Trump, un Extrême droite etc etc etc
Eux ils sortent sans contenu du "Transition Ecologique", "Etat de Droit", "Liberté Académique" etc etc
Des mots "fourre tout" qui sont vides de sens.

Trump? je ne suis pas un Trump, faut juste regarder réellement ce qu'il veut faire sans parti pris.
Il veut rationaliser l'administratif public et dégraisser le mammouth. Est ce mal? non
Il veut abattre l'Etat Profond qui fait que ce sont des hauts fonctionnaires non élus qui dirigent l'Etat. Est ce mal? non
Il veut sortir l'Idéologie des écoles. Est ce mal? non
Il veut sortir l'extrêmisme de gauche et l'antisémitisme des Universités. Est ce mal? non
Il veut réguler et expulser les illégaux. Est ce mal? non
Il veut stopper le "totalitarisme Trans" (les dérives trans nuisent fortement aux homos et lesbiennes). Est ce mal? non
etc
etc
etc

On voit des émissions qui carricature les actions menées sur France5, sur LCI etc etc Ses émissions avec des "invités" qui sont de vrais idéologues de gauche qui s'en foutent royalement des demandes des "peuples".
Le "peuple américain" a choisi Trump c'est son choix et on respecte le choix démocratique.

Par contre ses "idéologues de gauche" ne diront jamais qu'un Obama a été une calamité pour les USA, qu'un Biden était sénile, qu'une Kamala Harris a joué sur les "communautés" etc etc.

Déjà à l'époque de Obama donner un Prix Nobel juste parce qu'on est "noir" est une énormité sachant qu'Obama a déclenché des guerres et par exemple a lâchement laissé tomber la Syrie quand l'ancien dictateur utilisait des armes chimiques contre des civils (le dictateur islamique actuel n'est pas mieux car il y a une épuration ethnique et religieuse en ce moment en Syrie et personne n'en parle).

Bravo le 25/09/2025 à 09:32
Sur ce point; pourquoi pas ? a écrit le 25/09/2025 à 09h20

Le slogan de TRUP, c'est l'Amérique d'abord
Si à Lyon, on dit les Lyonnais d'abord ( lyonnais = une personne qui aime sa ville) je suis d'accord
Dans l'état de saleté actuel , herbes et tags; un redressement s'impose, en plus des travaux inutiles décidés sans concertation
Dehors les clowns

J'allais le dire
Si c'est "Lyon aux Lyonnais" je vote direct pour JMA
Enfin débarrassés des parigots écolos

Bizare le 25/09/2025 à 09:30

Toujours aussi satisfait de leur mandat, les lyonnais les aiment, la ville s'amèliore, etc… .
J'espère que les lyonnais(es) iront voter cette fois car autrement on en reprend pour 6 ans… .

Front sanitaire 2026 le 25/09/2025 à 09:29

Les militants écolos qui osent parler de débat public avec leur manière de faire depuis 2020, entre consultations bidons et leur mépris affiché aux avis autres que ceux de leur clan fermé : les écolos ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnait...

Bizarre ce choix le 25/09/2025 à 09:29

Pourquoi avoir choisi Le Point ?
"Martinet Magazine" ou "Fessée Magazine" semble plus approprié ...

Sur ce point; pourquoi pas ? le 25/09/2025 à 09:20

Le slogan de TRUP, c'est l'Amérique d'abord
Si à Lyon, on dit les Lyonnais d'abord ( lyonnais = une personne qui aime sa ville) je suis d'accord
Dans l'état de saleté actuel , herbes et tags; un redressement s'impose, en plus des travaux inutiles décidés sans concertation
Dehors les clowns

Chris696969 le 25/09/2025 à 09:09

Candidat d'une "droite de plus en plus proche de l'extrême-droite", "Il fait du trumpisme, il dégrade le débat public"

Chouette Jean-Michel AULAS et Alexandre DUPALAIS feront une seule et unique liste à droite et bye bye les écolos...

Traveler le 25/09/2025 à 09:07

quils’sen aillent en 2026
la place est trop bonne

