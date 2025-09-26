ASVEL

"Oui, je veux devenir votre prochain maire en 2026" : premier meeting de campagne devant 600 personnes pour le candidat Jean-Michel Aulas

"Oui, je veux devenir votre prochain maire en 2026" : premier meeting de campagne devant 600 personnes pour le candidat Jean-Michel Aulas
"Oui, je veux devenir votre prochain maire en 2026" : premier meeting de campagne devant 600 personnes pour le candidat Jean-Michel Aulas - Lyon Mag

C’est le premier grand meeting de campagne à six mois des municipales.

Et c’est Jean-Michel Aulas qui a donné le coup d’envoi ce vendredi soir lors d’une réunion publique organisée du côté du H7 dans le quartier de Confluence devant plus de 600 personnes, notamment des élus et des chefs d’entreprises. 

L’ancien président de l’OL avait officialisé jeudi sa candidature à la mairie de Lyon dans une lettre envoyée aux Lyonnais.

"Oui, je veux devenir votre prochain maire en 2026. Nous allons nous porter candidats pour reprendre ensemble notre destin en main", a-t-il déclaré sous les applaudissements.

"J’ai Lyon dans ma chair", a insisté Jean-Michel Aulas, rappelant que ses détracteurs lui reprochent de "ne rien connaitre à la politique". "D’entrée de jeu, ils veulent nous mettre hors-jeu", a taclé l’ancien dirigeant de l’OL, provoquant les huées de l’assemblée.

Le public qui croit dur comme fer à l’élection de Jean-Michel Aulas en mars prochain. Chaque temps mort étant ponctué des traditionnels "On va gagner".

Tags :

Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

meeting

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.