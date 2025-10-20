Incendie mortel à Lyon : "La Ville sera pleinement aux côtés des autorités afin que toute la lumière soit faite" selon Grégory Doucet

Une enquête a été ouverte, le sinistre trouverait son origine dans le sous-sol du bâtiment.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi et a fait part de sa "profonde émotion". "Mes pensées vont aux victimes, à leurs proches et à toutes celles et ceux qui ont été touchés. Je veux leur dire toute notre compassion", poursuit l'élu écologiste.

"Je salue la mobilisation rapide et exemplaire des sapeurs-pompiers du SDMIS, des équipes du SAMU, de la police nationale et des agents de la Ville de Lyon, qui se sont immédiatement rendus sur place pour secourir, mettre en sécurité et accompagner les habitants. Dès ce matin, le gymnase Mazenod a été ouvert pour accueillir et héberger les familles et riverains sinistrés. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce drame. La Ville sera pleinement aux côtés des autorités afin que toute la lumière soit faite", indique également Grégory Doucet.

"La solidarité lyonnaise, toujours forte dans ces moments, doit maintenant s’exprimer autour des victimes et de leurs familles", conclut-il.