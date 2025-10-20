Politique

Incendie mortel à Lyon : "La Ville sera pleinement aux côtés des autorités afin que toute la lumière soit faite" selon Grégory Doucet

Tôt ce lundi matin, un terrible incendie a provoqué la mort de quatre habitants d'un immeuble situé au 230 rue André Philip dans le 3e arrondissement de Lyon.

Une enquête a été ouverte, le sinistre trouverait son origine dans le sous-sol du bâtiment.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi et a fait part de sa "profonde émotion". "Mes pensées vont aux victimes, à leurs proches et à toutes celles et ceux qui ont été touchés. Je veux leur dire toute notre compassion", poursuit l'élu écologiste.

"Je salue la mobilisation rapide et exemplaire des sapeurs-pompiers du SDMIS, des équipes du SAMU, de la police nationale et des agents de la Ville de Lyon, qui se sont immédiatement rendus sur place pour secourir, mettre en sécurité et accompagner les habitants. Dès ce matin, le gymnase Mazenod a été ouvert pour accueillir et héberger les familles et riverains sinistrés. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce drame. La Ville sera pleinement aux côtés des autorités afin que toute la lumière soit faite", indique également Grégory Doucet.

"La solidarité lyonnaise, toujours forte dans ces moments, doit maintenant s’exprimer autour des victimes et de leurs familles", conclut-il.

Grégory Doucet

avatar
La pie 45 le 20/10/2025 à 16:17
Free Lyon a écrit le 20/10/2025 à 08h42

Dehors tu es bannis de Lyon ,
mais ou passé l'argent du Grand emprunt ? 3 milliards ou sont ils ???

Marine rend l'argent du peuple

avatar
sans doutes le 20/10/2025 à 16:10
Bon a écrit le 20/10/2025 à 13h47

Dans les pistes cyclables…

pour rémunérer les 24 commissaires politiques sur numéraires ....

avatar
ben le 20/10/2025 à 15:54
Free Lyon a écrit le 20/10/2025 à 08h42

Dehors tu es bannis de Lyon ,
mais ou passé l'argent du Grand emprunt ? 3 milliards ou sont ils ???

dans nos impôts pour les 20 prochaines années ...

avatar
la buse le 20/10/2025 à 15:53

est aux abois ; bonne nouvelles pour nous et pour notre renouveau amis lyonnais ; ne lâchons rien ; virons ces fossoyeurs de notre belle citée ...

avatar
Stélios le 20/10/2025 à 14:20

""""La Ville sera pleinement aux côtés des autorités afin que toute la lumière soit faite", indique également Grégory Doucet."""

Camarade Pastèque, quand on a pas la lumière à tous les étages et c'est ton cas, on évite de parler de ce que l'on ne connait pas.

avatar
Bon le 20/10/2025 à 13:47
Free Lyon a écrit le 20/10/2025 à 08h42

Dehors tu es bannis de Lyon ,
mais ou passé l'argent du Grand emprunt ? 3 milliards ou sont ils ???

Dans les pistes cyclables…

avatar
@tartuffe le 20/10/2025 à 13:41

Oui, sans respecter les règle de sécurité incendie. Et en plus il s'en vante ! : https://www.lyonmag.com/article/145578/la-ville-de-lyon-met-a-l-abri-12-familles-dans-des-ecoles-durant-l-ete

avatar
Tartuffes le 20/10/2025 à 13:09

Ces mecs qui facilitent les squats et soutiennent les squatters puis deplorent les accidents.....

avatar
Seprit le 20/10/2025 à 12:23

Il s’agit du Foyer Aralis Massenet, pour Jeunes Travailleurs / Migrants / Nomades.
https://rebellyon.info/Liste-des-hebergements-d-urgence-et

avatar
Ex Précisions le 20/10/2025 à 10:13

Il est gentil, des squatteurs au sous-sol qui ont certainement fait un feu ou utilisé un chauffage défectueux au gaz ou autre bidouillage électrique..
Je ne vois pas quelle aide il pourra apporter à 5 mois de son départ...

avatar
230 ou 245 le 20/10/2025 à 10:08

Visiblement, c'est au 245 de cette rue selon d'autres médias.

avatar
A qui appartient cet immeuble ? le 20/10/2025 à 10:04

il y a un panneau "ville de Lyon" a l'entrée du 245 rue André Philip

avatar
Lyon2026revient le 20/10/2025 à 09:54

Toute la lumière dit le gars qui refuse l'accès direct a la police aux rares caméras vidéos installées a Lyon.....🥴 A ce niveau, cela releve soit de la bêtise, soit du mépris ...... Les deux n' étant pas incompatibles....

avatar
Crassain le 20/10/2025 à 09:51

Selon la maire d’arrondissement, le sous-sol de l’immeuble était squatté depuis des jours par plusieurs personnes.
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/direct-lyon-quatre-morts-dans-un-incendie-d-un-immeuble-dans-le-quartier-part-dieu_63321985.html

avatar
Beproc le 20/10/2025 à 09:48

Avec ce qu’il tombe, c'est quand même pas de bol.

avatar
Tatatatatatatatatatata... le 20/10/2025 à 09:38

Il nous casse les oreilles même pour évoquer les drames humains qui surviennent dans sa ville.

avatar
Beurk le 20/10/2025 à 09:16

Larmes de crocodile

avatar
GLOUGLOU 1ER le 20/10/2025 à 09:08

Il est encore là lui. Il va écrire une lettre au bailleur social pour pleurnicher .Ce servir d'un drame pour faire de la propagande électorale quelle honte.

avatar
Évidemment le 20/10/2025 à 08:58

Évidemment message via les réseaux, Est ce qu'il s'est déplacé sur les lieux ?
On parle de squat Est ce vérifié ?

avatar
ool le 20/10/2025 à 08:47

Tu m'en fais une belle de lumière !

avatar
Free Lyon le 20/10/2025 à 08:42

Dehors tu es bannis de Lyon ,
mais ou passé l'argent du Grand emprunt ? 3 milliards ou sont ils ???

