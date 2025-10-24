Faits Divers

Près de Lyon : la supérette de Vénissieux était le point de ralliement de nombreux dealers, la préfecture prononce une fermeture administrative

Dans le cadre de la loi narcotrafic, de nombreux établissements servant de repaires aux dealers subissent désormais les foudres des autorités.

Dernièrement, la supérette Vival de Vénissieux située rue Paul Bert en a fait les frais. La préfecture du Rhône a considéré qu'elle était trop fréquentée par les trafiquants de drogue des cinq points de deal identifiés du boulevard Ambroise Croizat.

Ainsi, un homme avec 15 bonbonnes de cocaïne y était interpellé le 19 août dernier. Et un autre reconnaissait le 8 octobre avoir déjà réalisé une transaction à l'intérieur du commerce. Des attroupements réguliers avec de la consommation de protoxyde d'azote étaient constatés devant.

Enfin, la préfecture dénonce le "rôle central dans l'approvisionnement en alcool de nombreux individus en dehors des heures autorisées" de la supérette Vival, qui subit une fermeture administrative de 3 mois depuis le 16 octobre. Elle ne pourra donc pas rouvrir ses portes avant le 16 janvier prochain.

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
oui alors le 24/10/2025 à 14:42

Attendons donc le 16 janvier !

avatar
chit ! le 24/10/2025 à 14:23
Et bien a écrit le 24/10/2025 à 13h36

c'est quand même vraiment injuste de sanctionner le commerçant il n'est pas responsable de l'activité de sa clientèle. Fermer ce commerce c'est priver les personnes âgées ou autres d'un commerce de proximité. L'administration dans ce cas précis fait un excès de pouvoir.

Tu va bien truver un autre point pour ta conso. perso !

avatar
LFI 69 le 24/10/2025 à 14:17

Photo non contractuelle

avatar
pie69 le 24/10/2025 à 13:53
Photo a écrit le 24/10/2025 à 13h07

J'aime bien la photo d'illustration, elle montre la France qui se lève tout en tenue de travail...

Purée oui la photo illustre tout à fait la France d’aujourd’hui !!!!

avatar
faut comprendre le 24/10/2025 à 13:44
Photo a écrit le 24/10/2025 à 13h07

J'aime bien la photo d'illustration, elle montre la France qui se lève tout en tenue de travail...

les batiments etant fragiles ils sont là pour tenir les murs

avatar
Et bien le 24/10/2025 à 13:36

c'est quand même vraiment injuste de sanctionner le commerçant il n'est pas responsable de l'activité de sa clientèle. Fermer ce commerce c'est priver les personnes âgées ou autres d'un commerce de proximité. L'administration dans ce cas précis fait un excès de pouvoir.

avatar
Photo le 24/10/2025 à 13:07

J'aime bien la photo d'illustration, elle montre la France qui se lève tout en tenue de travail...

avatar
Et sinon... le 24/10/2025 à 12:43

...quoi de neuf en France ?

avatar
Signalement le 24/10/2025 à 12:42
venich a écrit le 24/10/2025 à 12h05

hé le quartier la rotonde aux Minguettes, le fourgueur de cigarettes on ferme pas le commerce qui se trouve au abords .

Faite un courrier à la préfète

avatar
Salim 69200 le 24/10/2025 à 12:33

C'est fou comme c'est impossible en France d'appliquer des fermetures définitives de commerces pour des faits aussi graves. Le voisinage doit subir un enfer. Une résiliation du bail commercial devrait être effectuée sur le champ au minimum

avatar
Catalan le 24/10/2025 à 12:28

La photo parle d elle même en ce qui concerne l activité.

avatar
Brunet le 24/10/2025 à 12:24

De nombreux commerces sont au cœur du blanchiment de drogue ou constituent des lieux effectivement très fréquentés des dealers.
Kebabs, barber shops, supérettes… toujours les mêmes qui tiennent ces établissements et qui participent à ces activités illégales de narcotrafic.

avatar
Fermeture administrative le 24/10/2025 à 12:23

À l’assemblée Nationale il y a un attroupement de #####, il n’y a pas de fermeture décrétée…

avatar
Ex Précisions le 24/10/2025 à 12:20

Comme toutes les supérettes de quartier...

avatar
venich le 24/10/2025 à 12:05

hé le quartier la rotonde aux Minguettes, le fourgueur de cigarettes on ferme pas le commerce qui se trouve au abords .

