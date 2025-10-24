Près de Lyon : la supérette de Vénissieux était le point de ralliement de nombreux dealers, la préfecture prononce une fermeture administrative

Dernièrement, la supérette Vival de Vénissieux située rue Paul Bert en a fait les frais. La préfecture du Rhône a considéré qu'elle était trop fréquentée par les trafiquants de drogue des cinq points de deal identifiés du boulevard Ambroise Croizat.
Ainsi, un homme avec 15 bonbonnes de cocaïne y était interpellé le 19 août dernier. Et un autre reconnaissait le 8 octobre avoir déjà réalisé une transaction à l'intérieur du commerce. Des attroupements réguliers avec de la consommation de protoxyde d'azote étaient constatés devant.
Enfin, la préfecture dénonce le "rôle central dans l'approvisionnement en alcool de nombreux individus en dehors des heures autorisées" de la supérette Vival, qui subit une fermeture administrative de 3 mois depuis le 16 octobre. Elle ne pourra donc pas rouvrir ses portes avant le 16 janvier prochain.
Attendons donc le 16 janvier !Signaler Répondre
Tu va bien truver un autre point pour ta conso. perso !Signaler Répondre
Photo non contractuelleSignaler Répondre
Purée oui la photo illustre tout à fait la France d’aujourd’hui !!!!Signaler Répondre
les batiments etant fragiles ils sont là pour tenir les mursSignaler Répondre
c'est quand même vraiment injuste de sanctionner le commerçant il n'est pas responsable de l'activité de sa clientèle. Fermer ce commerce c'est priver les personnes âgées ou autres d'un commerce de proximité. L'administration dans ce cas précis fait un excès de pouvoir.Signaler Répondre
J'aime bien la photo d'illustration, elle montre la France qui se lève tout en tenue de travail...Signaler Répondre
...quoi de neuf en France ?Signaler Répondre
Faite un courrier à la préfèteSignaler Répondre
C'est fou comme c'est impossible en France d'appliquer des fermetures définitives de commerces pour des faits aussi graves. Le voisinage doit subir un enfer. Une résiliation du bail commercial devrait être effectuée sur le champ au minimumSignaler Répondre
La photo parle d elle même en ce qui concerne l activité.Signaler Répondre
De nombreux commerces sont au cœur du blanchiment de drogue ou constituent des lieux effectivement très fréquentés des dealers.Signaler Répondre
Kebabs, barber shops, supérettes… toujours les mêmes qui tiennent ces établissements et qui participent à ces activités illégales de narcotrafic.
À l’assemblée Nationale il y a un attroupement de #####, il n’y a pas de fermeture décrétée…Signaler Répondre
Comme toutes les supérettes de quartier...Signaler Répondre
hé le quartier la rotonde aux Minguettes, le fourgueur de cigarettes on ferme pas le commerce qui se trouve au abords .Signaler Répondre