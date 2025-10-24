Près de Lyon : la supérette de Vénissieux était le point de ralliement de nombreux dealers, la préfecture prononce une fermeture administrative

Dernièrement, la supérette Vival de Vénissieux située rue Paul Bert en a fait les frais. La préfecture du Rhône a considéré qu'elle était trop fréquentée par les trafiquants de drogue des cinq points de deal identifiés du boulevard Ambroise Croizat.

Ainsi, un homme avec 15 bonbonnes de cocaïne y était interpellé le 19 août dernier. Et un autre reconnaissait le 8 octobre avoir déjà réalisé une transaction à l'intérieur du commerce. Des attroupements réguliers avec de la consommation de protoxyde d'azote étaient constatés devant.

Enfin, la préfecture dénonce le "rôle central dans l'approvisionnement en alcool de nombreux individus en dehors des heures autorisées" de la supérette Vival, qui subit une fermeture administrative de 3 mois depuis le 16 octobre. Elle ne pourra donc pas rouvrir ses portes avant le 16 janvier prochain.