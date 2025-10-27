Municipales à Lyon : trois nouveaux partis politiques se rangent derrière Grégory Doucet

Le maire écologiste de Lyon pouvait déjà compter sur le PS, le PCF et Place Publique. Ce lundi, ce sont L'Après, Génération.s et Debout! qui annoncent officiellement se ranger derrière lui pour le scrutin des municipales 2026.

Dans un communiqué, les partis de gauche se disent "fiers" du bilan du mandat et estiment qu'il y a encore "des actions à poursuivre et renforcer" à Lyon.

"Nous continuerons à promouvoir les services publics, patrimoine de ceux qui n’en ont pas : près de 400 postes d’agents ont déjà été créés sous ce mandat. Nous investirons sans relâche sur l’environnement et la santé publique afin de protéger les Lyonnaises et les Lyonnais, tout comme les générations futures : rénovation du patrimoine municipal, déplacements moins polluants, végétalisation de la cité, restauration scolaire qualitative…", écrivent les représentants locaux de L'Après, Génération.s et Debout!, mouvements créés respectivement par Clémentine Autain, Benoît Hamon et François Ruffin.

🟣🟠 A #Lyon, l'Après, @Génération-s et Debout feront liste unitaire en 2026 avec les forces de gauche du #NFP face au candidat #Aulas et à ses droites décomplexées. Pour une ville humaniste et solidaire.@Apres_fr @GenerationsMvt @debout_fr pic.twitter.com/n1bqQQcYab — Laurent BOSETTI (@BosettiLaurent) October 27, 2025

Selon eux, c'est aussi "le risque d'un virage à droite" pour l'agglomération qui les pousse à "faire vivre tous ensemble l'héritage du Nouveau Front Populaire à Lyon".

Car Jean-Michel Aulas à la Ville de Lyon et Véronique Sarselli à la Métropole "agitent les peurs dans une logique populiste" et veulent "renvoyer Lyon au siècle dernier, faisant place au tout-automobile sur les voies de bus ou les zones piétonnes".