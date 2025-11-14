Lisa Gauthier : "Jean-Michel Aulas souhaite accrocher Lyon comme un trophée"

Place Publique, après avoir ambitionné de lancer une liste indépendante aux municipales à Lyon, et auditionné d'autres candidats comme Nathalie Perrin-Gilbert ou David Kimelfeld, a finalement rejoint Grégory Doucet : "On se retrouve sur des valeurs. Et parce qu'en face, il y a un danger important", explique Lisa Gauthier.

Pourtant, malgré l'alliance de la gauche sans LFI, Jean-Michel Aulas n'a jamais été aussi haut dans les sondages. "II était le seul à être parti en campagne", se rassure la coréférente de Place Publique dans le Rhône.

Selon elle, la victoire de JMA serait "un retour en arrière. Il souhaite accrocher Lyon comme un trophée. Je ne crois pas en l'homme providentiel".

Lisa Gauthier évoque aussi des sujets comme la sécurité et la démocratie participative et les axes qui feront les propositions de demain.

00:00 Union avec les écologistes plutôt que candidature seule

01:37 Jean-Michel Aulas

03:42 Début de campagne

04:23 LFI

06:28 Propositions

08:25 Sécurité

09:58 Démocratie participative