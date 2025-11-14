Les Coulisses du Grand Lyon

Lisa Gauthier : "Jean-Michel Aulas souhaite accrocher Lyon comme un trophée"

Lisa Gauthier, co-référente départementale de Place Publique, est l'invitée ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Place Publique, après avoir ambitionné de lancer une liste indépendante aux municipales à Lyon, et auditionné d'autres candidats comme Nathalie Perrin-Gilbert ou David Kimelfeld, a finalement rejoint Grégory Doucet : "On se retrouve sur des valeurs. Et parce qu'en face, il y a un danger important", explique Lisa Gauthier.

Pourtant, malgré l'alliance de la gauche sans LFI, Jean-Michel Aulas n'a jamais été aussi haut dans les sondages. "II était le seul à être parti en campagne", se rassure la coréférente de Place Publique dans le Rhône.

Selon elle, la victoire de JMA serait "un retour en arrière. Il souhaite accrocher Lyon comme un trophée. Je ne crois pas en l'homme providentiel".

Lisa Gauthier évoque aussi des sujets comme la sécurité et la démocratie participative et les axes qui feront les propositions de demain.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Union avec les écologistes plutôt que candidature seule
01:37 Jean-Michel Aulas
03:42 Début de campagne
04:23 LFI
06:28 Propositions
08:25 Sécurité
09:58 Démocratie participative

Tags :

Lisa Gauthier

Place Publique

municipales 2026 à Lyon

Jean-Michel Aulas

les coulisses du Grand Lyon

avatar
Bien pauvre votre réponse ! le 14/11/2025 à 15:14
Fxempire a écrit le 14/11/2025 à 14h55

Pas besoin d'interpréter les choses à votre façon pour qu'elles correspondent à votre vision caricaturale façon militant écolo, c'est du troll pour singer leur mentalité ? J'espère pour vous...

votre réponse est consternante : vos arguments sont ceux d'AULAS ? ou bien vous faites votre sauce aulassienne ? c'est cela la profondeur du projet ? eh ben didon ! ça laisse donc vraiment entrevoir que c'est bien pour remplir sa carte de visite que votre gourou se mobilise - et les citoyens devraient se contenter de l'égo de ce "mossieur" ?

avatar
Fxempire le 14/11/2025 à 14:55
nim a écrit le 14/11/2025 à 13h55

Qui la finance ? Vos impôts. Au lieu de mettre l’argent à entretenir les lignes, de changer les équipements à bout de souffle, Aulas propose d’affecter le budget à la gratuité. Comme ça c’est facile, pas besoin de réfléchir à quelle ligne financer, pas besoin de faire des travaux qui embêtent la population, tout va rester dans son jus jusqu'à ce que ça claque. Mais au moins ça sera gratuit (pour les habitants de Lyon intra muros, pas les autres, et sur des critères de revenus qui restent à préciser).

Pas besoin d'interpréter les choses à votre façon pour qu'elles correspondent à votre vision caricaturale façon militant écolo, c'est du troll pour singer leur mentalité ? J'espère pour vous...

avatar
Jesaistout le 14/11/2025 à 14:48

Votre raisonnement est à ajuster.
Si on tient compte du nombre de contrôleurs, de la gestion des portiques, de la billetterie nous ne sommes pas loin du coût de la gratuité.
Le vrai problème serait la sur fréquentation sur des lignes déjà saturé.
Pour ce qui est du manque d'entretien je crois que c'est déjà le cas vu la fréquence des pannes. Et si on parlait des escalators ?

avatar
ouf! le 14/11/2025 à 14:46

Cette dame vit des impôts. JMA paie les impôts.
on veut plus de JMA.

avatar
zero le 14/11/2025 à 14:34

qui est cette illustre inconnue pour être invitée? elle ne représente rien. Glucksmann n’est rien du tout par lui-même

avatar
C'est qui cette dame ? le 14/11/2025 à 14:16

Une inconnue qui va bientôt sombrer dans les oubliettes de l'histoire avec Doucet et Bernard.

C'est quoi son parti d'ailleurs ? Ils ne pourraient pas lui donner un nom normal, pour qu'on sache de qui il s'agit ?

avatar
Une belle déconvenue en perspective!!! le 14/11/2025 à 14:15

C’est sûr, elle préfère les loosers… c’est son choix.

avatar
Le Bonne soupe le 14/11/2025 à 14:03

Vous avez rejoint celui qui avait le plus de chance …. Mais comme vous le dites si bien , vous n’êtes pas parti en campagne …. sauf que vous êtes déjà à fond !!!!
Juste des socialistes égarés qui cherchent la sou-soupe !!!!

avatar
Kassos le 14/11/2025 à 14:01

Toujours mieux que d'en faire une poubelle comme les Verts.

avatar
nim le 14/11/2025 à 13:55
ecologie mon amour a écrit le 14/11/2025 à 13h35

je fais un peu moins de 2400 e par mois, mon employeur prend en charge 75% de mon abonnement TCL...

merci nicolas de prendre en charge mes derniers 25%. j'avais vraiment besoin de ca pour m'en sortir.

quelqu'un sait combien coute cette mesure? qui la finance?

Qui la finance ? Vos impôts. Au lieu de mettre l’argent à entretenir les lignes, de changer les équipements à bout de souffle, Aulas propose d’affecter le budget à la gratuité. Comme ça c’est facile, pas besoin de réfléchir à quelle ligne financer, pas besoin de faire des travaux qui embêtent la population, tout va rester dans son jus jusqu'à ce que ça claque. Mais au moins ça sera gratuit (pour les habitants de Lyon intra muros, pas les autres, et sur des critères de revenus qui restent à préciser).

avatar
roco le 14/11/2025 à 13:45

peut être que les verts et place publique veulent ils faire de Lyon autre chose qu un trophée ?

avatar
Extramadour le 14/11/2025 à 13:44

Jean-Michel Aulas voudrait accrocher Lyon comme trophée. C'est une affirmation gratuite, qui n'engage qu'elle. Aulas a un parcours exceptionnel, bien mieux que tous les trophées. Il a plus construit, oeuvré concrètement qu'elle ne le fera jamais en mille vies. Et cela montre bien, que son autre affirmation selon laquelle JMA n'aurait pas de valeurs, est elle aussi gratuite. Ce qu'il a construit sur la durée reflète bien un système de valeurs probantes dont elle n'a pas idée, qui ne se paie pas de mots et de postures. et dont l'une est fondamentale, le travail. Ajoutons que JMA revendique l'héritage de ses parents, enseignants de gauche. Et je ne suis même pas un fan ou un adorateur de JMA.

avatar
Qui se ressemble... le 14/11/2025 à 13:42

Pourquoi cette militante nous fait part de ce qu'elle "croit" ? Des croyances passées à travers son filtre idéologique, je comprends qu'elle peut s'allier avec les idéologues sectaires du clan Doucet.

avatar
GnaFRONT le 14/11/2025 à 13:41

Vu son age, son argent, sa popularité, s'intéresser a la mairie c'est tout sauf ce que vous dites

Et marrant de le ramener à son passé de président sportif en parlant de trophée , faut il vous ramener à la cuisine mesdames ?

avatar
A ce que j 'ai compris le 14/11/2025 à 13:41
ecologie mon amour a écrit le 14/11/2025 à 13h35

je fais un peu moins de 2400 e par mois, mon employeur prend en charge 75% de mon abonnement TCL...

merci nicolas de prendre en charge mes derniers 25%. j'avais vraiment besoin de ca pour m'en sortir.

quelqu'un sait combien coute cette mesure? qui la finance?

C 'est la métropole qui financerait pour les lyonnais .
Demandez à son collègue Wauquiez , l 'assistant ça le connait .

avatar
Notons que le 14/11/2025 à 13:39

Tous ses adversaires (probables futurs loosers) ne savent pour l'instant faire qu'une seule chose : taper sur JM Aulas
Quel programme !!!

avatar
ecologie mon amour le 14/11/2025 à 13:35
vision globale et désintéressé a écrit le 14/11/2025 à 13h05

Vision globale et désintéressé... Mais qu'est ce que tu fumes pour sortir des énormités pareilles en nous disant qu'Aulas a une vision globale et désintéressée. Primo, il n'a aucune vision à ce jour, avec aucun programme et aucune idée réelle. Hormis les absurdités - gratuité des transports, aide aux familles monoparentales...- Deuxio, désintéressé ahaha 🤣 il voulait même le petit magot de Gégé!
Il faut arrêter de vouloir nous vendre du vent avec Aulas... Comme avec Doucet.
Vite, autre chose svp.

je fais un peu moins de 2400 e par mois, mon employeur prend en charge 75% de mon abonnement TCL...

merci nicolas de prendre en charge mes derniers 25%. j'avais vraiment besoin de ca pour m'en sortir.

quelqu'un sait combien coute cette mesure? qui la finance?

avatar
Il faut lui dire le 14/11/2025 à 13:34

Il faut dire à AULAS que le statut de Maire n'est pas comme celui de Pt de la Réplique, bénéficiant d'une immunité pendant son "règne" - Bien que maire, comme il souhaite tellement l'être (pour compléter sa carte de visite), il sera un citoyen comme tous les autres pour répondre de ce qui se trame à son encontre.

avatar
pie60 le 14/11/2025 à 13:31

Elle n’a pas compris que le danger c’est Doucet avec sa future alliance avec LFI !!!

avatar
Ex Précisions le 14/11/2025 à 13:28

C'est un job çà co-référente départementale des pastèques ?
C'est bien payé ?
Perso je ne la connaissais pas.

avatar
GLOUGLOU 1er le 14/11/2025 à 13:25

En mars 2026 un feux d'artifice de siège éjectable est prévu n'oubliez pas de voter pour le déclencher !

avatar
Aucun rapport le 14/11/2025 à 13:22

C'est toujours mieux que de chercher à détruire Lyon.
Au moins, un trophée, on en prend soin.

avatar
ancien caviste le 14/11/2025 à 13:11

Important de préciser que Lisa Gauthier est :
Chargé de mission Concertation et Participation Citoyenne à la Métropole de Lyon

comme un conflit d'intérêt , ce serait plus honnête de le signaler au début de l'interview !

avatar
vision globale et désintéressé le 14/11/2025 à 13:05
Jesaistout a écrit le 14/11/2025 à 12h55

C'est tout à fait cela.
Des gens nourris par les deniers publics qui se permettent de juger ceux qui remplissent les caisses.
Je préfère 100 fois une personnalité comme Aulas qui aura une vision globale et désintéressé que des personnes privilégiant une vision partisane et qui ne sont pas d'accord entre mais se vendent au plus offrant pour des places. Place publique a reçu kimelfeld, NPG et finalement rejoint Doucet car le plus offrant. 6 postes d adjoints et 8 postes de conseiller.

Vision globale et désintéressé... Mais qu'est ce que tu fumes pour sortir des énormités pareilles en nous disant qu'Aulas a une vision globale et désintéressée. Primo, il n'a aucune vision à ce jour, avec aucun programme et aucune idée réelle. Hormis les absurdités - gratuité des transports, aide aux familles monoparentales...- Deuxio, désintéressé ahaha 🤣 il voulait même le petit magot de Gégé!
Il faut arrêter de vouloir nous vendre du vent avec Aulas... Comme avec Doucet.
Vite, autre chose svp.

avatar
Jesaistout le 14/11/2025 à 12:55
kleber a écrit le 14/11/2025 à 12h34

comme vous dites. Sciences pot a Lyon II et n'a jamais rien fait d'utile à la société à part du "conseil " dans l'administration. Comme la majorité de ses potes de place publique

C'est tout à fait cela.
Des gens nourris par les deniers publics qui se permettent de juger ceux qui remplissent les caisses.
Je préfère 100 fois une personnalité comme Aulas qui aura une vision globale et désintéressé que des personnes privilégiant une vision partisane et qui ne sont pas d'accord entre mais se vendent au plus offrant pour des places. Place publique a reçu kimelfeld, NPG et finalement rejoint Doucet car le plus offrant. 6 postes d adjoints et 8 postes de conseiller.

avatar
kleber le 14/11/2025 à 12:34
guillome30 a écrit le 14/11/2025 à 12h27

depuis une semaine sur lyonmag on voit le defilé de la gauche , de ceux qui n'ont jamais travaillé et qui ont peur de perdre leur place chaude et leurs avantages payé par Nicolas le contribuable!.
Tous en train de deniger monsieur Aulas alors qu'ils ont rien à proposer d'autre...c'est pathetique

comme vous dites. Sciences pot a Lyon II et n'a jamais rien fait d'utile à la société à part du "conseil " dans l'administration. Comme la majorité de ses potes de place publique

avatar
2026 ! le 14/11/2025 à 12:34

Aulas peut être élu au 1er tour, mais elle est rassurée. Tout va bien pour eux alors.
Doucet se fera virer, c'est une évidence.

avatar
guillome30 le 14/11/2025 à 12:27

depuis une semaine sur lyonmag on voit le defilé de la gauche , de ceux qui n'ont jamais travaillé et qui ont peur de perdre leur place chaude et leurs avantages payé par Nicolas le contribuable!.
Tous en train de deniger monsieur Aulas alors qu'ils ont rien à proposer d'autre...c'est pathetique

avatar
Jesaistout le 14/11/2025 à 12:21

Franchement, lire les commentaires de ce genre de personne donne envie de faire tout le contraire.
De qui se moque t elle. La politique n'est qu une affaire d'arrangement entre amis. Aulas, n'a rien à gagner dans cette affaire contrairement à cette personne et ses acolytes qui ne visent que la place.

