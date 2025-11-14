Lisa Gauthier : "Jean-Michel Aulas souhaite accrocher Lyon comme un trophée"

Place Publique, après avoir ambitionné de lancer une liste indépendante aux municipales à Lyon, et auditionné d'autres candidats comme Nathalie Perrin-Gilbert ou David Kimelfeld, a finalement rejoint Grégory Doucet : "On se retrouve sur des valeurs. Et parce qu'en face, il y a un danger important", explique Lisa Gauthier.
Pourtant, malgré l'alliance de la gauche sans LFI, Jean-Michel Aulas n'a jamais été aussi haut dans les sondages. "II était le seul à être parti en campagne", se rassure la coréférente de Place Publique dans le Rhône.
Selon elle, la victoire de JMA serait "un retour en arrière. Il souhaite accrocher Lyon comme un trophée. Je ne crois pas en l'homme providentiel".
Lisa Gauthier évoque aussi des sujets comme la sécurité et la démocratie participative et les axes qui feront les propositions de demain.
00:00 Union avec les écologistes plutôt que candidature seule
01:37 Jean-Michel Aulas
03:42 Début de campagne
04:23 LFI
06:28 Propositions
08:25 Sécurité
09:58 Démocratie participative
votre réponse est consternante : vos arguments sont ceux d'AULAS ? ou bien vous faites votre sauce aulassienne ? c'est cela la profondeur du projet ? eh ben didon ! ça laisse donc vraiment entrevoir que c'est bien pour remplir sa carte de visite que votre gourou se mobilise - et les citoyens devraient se contenter de l'égo de ce "mossieur" ?Signaler Répondre
Pas besoin d'interpréter les choses à votre façon pour qu'elles correspondent à votre vision caricaturale façon militant écolo, c'est du troll pour singer leur mentalité ? J'espère pour vous...Signaler Répondre
Votre raisonnement est à ajuster.Signaler Répondre
Si on tient compte du nombre de contrôleurs, de la gestion des portiques, de la billetterie nous ne sommes pas loin du coût de la gratuité.
Le vrai problème serait la sur fréquentation sur des lignes déjà saturé.
Pour ce qui est du manque d'entretien je crois que c'est déjà le cas vu la fréquence des pannes. Et si on parlait des escalators ?
Cette dame vit des impôts. JMA paie les impôts.Signaler Répondre
on veut plus de JMA.
qui est cette illustre inconnue pour être invitée? elle ne représente rien. Glucksmann n’est rien du tout par lui-mêmeSignaler Répondre
Une inconnue qui va bientôt sombrer dans les oubliettes de l'histoire avec Doucet et Bernard.Signaler Répondre
C'est quoi son parti d'ailleurs ? Ils ne pourraient pas lui donner un nom normal, pour qu'on sache de qui il s'agit ?
C’est sûr, elle préfère les loosers… c’est son choix.Signaler Répondre
Vous avez rejoint celui qui avait le plus de chance …. Mais comme vous le dites si bien , vous n’êtes pas parti en campagne …. sauf que vous êtes déjà à fond !!!!Signaler Répondre
Juste des socialistes égarés qui cherchent la sou-soupe !!!!
Toujours mieux que d'en faire une poubelle comme les Verts.Signaler Répondre
Qui la finance ? Vos impôts. Au lieu de mettre l’argent à entretenir les lignes, de changer les équipements à bout de souffle, Aulas propose d’affecter le budget à la gratuité. Comme ça c’est facile, pas besoin de réfléchir à quelle ligne financer, pas besoin de faire des travaux qui embêtent la population, tout va rester dans son jus jusqu'à ce que ça claque. Mais au moins ça sera gratuit (pour les habitants de Lyon intra muros, pas les autres, et sur des critères de revenus qui restent à préciser).Signaler Répondre
peut être que les verts et place publique veulent ils faire de Lyon autre chose qu un trophée ?Signaler Répondre
Jean-Michel Aulas voudrait accrocher Lyon comme trophée. C'est une affirmation gratuite, qui n'engage qu'elle. Aulas a un parcours exceptionnel, bien mieux que tous les trophées. Il a plus construit, oeuvré concrètement qu'elle ne le fera jamais en mille vies. Et cela montre bien, que son autre affirmation selon laquelle JMA n'aurait pas de valeurs, est elle aussi gratuite. Ce qu'il a construit sur la durée reflète bien un système de valeurs probantes dont elle n'a pas idée, qui ne se paie pas de mots et de postures. et dont l'une est fondamentale, le travail. Ajoutons que JMA revendique l'héritage de ses parents, enseignants de gauche. Et je ne suis même pas un fan ou un adorateur de JMA.Signaler Répondre
Pourquoi cette militante nous fait part de ce qu'elle "croit" ? Des croyances passées à travers son filtre idéologique, je comprends qu'elle peut s'allier avec les idéologues sectaires du clan Doucet.Signaler Répondre
Vu son age, son argent, sa popularité, s'intéresser a la mairie c'est tout sauf ce que vous ditesSignaler Répondre
Et marrant de le ramener à son passé de président sportif en parlant de trophée , faut il vous ramener à la cuisine mesdames ?
C 'est la métropole qui financerait pour les lyonnais .Signaler Répondre
Demandez à son collègue Wauquiez , l 'assistant ça le connait .
Tous ses adversaires (probables futurs loosers) ne savent pour l'instant faire qu'une seule chose : taper sur JM AulasSignaler Répondre
Quel programme !!!
je fais un peu moins de 2400 e par mois, mon employeur prend en charge 75% de mon abonnement TCL...Signaler Répondre
merci nicolas de prendre en charge mes derniers 25%. j'avais vraiment besoin de ca pour m'en sortir.
quelqu'un sait combien coute cette mesure? qui la finance?
Il faut dire à AULAS que le statut de Maire n'est pas comme celui de Pt de la Réplique, bénéficiant d'une immunité pendant son "règne" - Bien que maire, comme il souhaite tellement l'être (pour compléter sa carte de visite), il sera un citoyen comme tous les autres pour répondre de ce qui se trame à son encontre.Signaler Répondre
Elle n’a pas compris que le danger c’est Doucet avec sa future alliance avec LFI !!!Signaler Répondre
C'est un job çà co-référente départementale des pastèques ?Signaler Répondre
C'est bien payé ?
Perso je ne la connaissais pas.
En mars 2026 un feux d'artifice de siège éjectable est prévu n'oubliez pas de voter pour le déclencher !Signaler Répondre
C'est toujours mieux que de chercher à détruire Lyon.Signaler Répondre
Au moins, un trophée, on en prend soin.
Important de préciser que Lisa Gauthier est :Signaler Répondre
Chargé de mission Concertation et Participation Citoyenne à la Métropole de Lyon
comme un conflit d'intérêt , ce serait plus honnête de le signaler au début de l'interview !
Vision globale et désintéressé... Mais qu'est ce que tu fumes pour sortir des énormités pareilles en nous disant qu'Aulas a une vision globale et désintéressée. Primo, il n'a aucune vision à ce jour, avec aucun programme et aucune idée réelle. Hormis les absurdités - gratuité des transports, aide aux familles monoparentales...- Deuxio, désintéressé ahaha 🤣 il voulait même le petit magot de Gégé!Signaler Répondre
Il faut arrêter de vouloir nous vendre du vent avec Aulas... Comme avec Doucet.
Vite, autre chose svp.
C'est tout à fait cela.Signaler Répondre
Des gens nourris par les deniers publics qui se permettent de juger ceux qui remplissent les caisses.
Je préfère 100 fois une personnalité comme Aulas qui aura une vision globale et désintéressé que des personnes privilégiant une vision partisane et qui ne sont pas d'accord entre mais se vendent au plus offrant pour des places. Place publique a reçu kimelfeld, NPG et finalement rejoint Doucet car le plus offrant. 6 postes d adjoints et 8 postes de conseiller.
comme vous dites. Sciences pot a Lyon II et n'a jamais rien fait d'utile à la société à part du "conseil " dans l'administration. Comme la majorité de ses potes de place publiqueSignaler Répondre
Aulas peut être élu au 1er tour, mais elle est rassurée. Tout va bien pour eux alors.Signaler Répondre
Doucet se fera virer, c'est une évidence.
depuis une semaine sur lyonmag on voit le defilé de la gauche , de ceux qui n'ont jamais travaillé et qui ont peur de perdre leur place chaude et leurs avantages payé par Nicolas le contribuable!.Signaler Répondre
Tous en train de deniger monsieur Aulas alors qu'ils ont rien à proposer d'autre...c'est pathetique
Franchement, lire les commentaires de ce genre de personne donne envie de faire tout le contraire.Signaler Répondre
De qui se moque t elle. La politique n'est qu une affaire d'arrangement entre amis. Aulas, n'a rien à gagner dans cette affaire contrairement à cette personne et ses acolytes qui ne visent que la place.