"Il faut le remplacer immédiatement sans attendre une catastrophe !" : Alexandre Dupalais (UDR) exige le départ de l'adjoint à la Sécurité à Lyon

Une conférence de presse à laquelle a participé Mohamed Chihi, l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, qui a été prévenu il y a déjà plusieurs semaines qu'il ne serait pas reconduit au sein des équipes de Grégory Doucet en 2026. Et qui selon plusieurs proches a très mal vécu l'annonce rendue publique par l'entourage du maire.

Pour Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales lyonnaises, le fait que Mohamed Chihi soit encore en poste est "inquiétant". Car selon lui, l'élu écologiste a été "jugé trop nul par Grégory Doucet lui-même pour le reconduire en 2026".

"Puisque tout le monde s’accorde sur son incompétence il faut le remplacer immédiatement sans attendre une catastrophe !", tacle-t-il.