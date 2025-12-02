Politique

"Il faut le remplacer immédiatement sans attendre une catastrophe !" : Alexandre Dupalais (UDR) exige le départ de l'adjoint à la Sécurité à Lyon

Ce lundi, la préfecture du Rhône et la Ville de Lyon ont présenté leur dispositif de sécurité pour la Fête des Lumières qui débutera vendredi.

Une conférence de presse à laquelle a participé Mohamed Chihi, l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, qui a été prévenu il y a déjà plusieurs semaines qu'il ne serait pas reconduit au sein des équipes de Grégory Doucet en 2026. Et qui selon plusieurs proches a très mal vécu l'annonce rendue publique par l'entourage du maire.

Pour Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales lyonnaises, le fait que Mohamed Chihi soit encore en poste est "inquiétant". Car selon lui, l'élu écologiste a été "jugé trop nul par Grégory Doucet lui-même pour le reconduire en 2026".

"Puisque tout le monde s’accorde sur son incompétence il faut le remplacer immédiatement sans attendre une catastrophe !", tacle-t-il.

Jeff de Lyon le 02/12/2025 à 08:42

Adjoint à la sécurité d'un exécutif écolo....rien que l'intitulé fait rire, comment prendre au sérieux les militants écolos sur ce sujet avec leur aveuglement, leur déni et leur posture ?

Vidéo ou pas le 02/12/2025 à 08:42

C’est vrai que quand on réécoute ses analyses sur la pertinence de la vidéosurveillance
Lui et Etienne tête sont lunaires et dangereux
À virer

Amen le 02/12/2025 à 08:22

Et bien voilà , un loup de moins dans la bergerie!

viandooor le 02/12/2025 à 08:17

Mais ça fait longtemps que momo chichi ne tient plus son poste car il n'y a pas de problème de sécurité à Lyon... il se contente de prendre son salaire et de pas faire de bruit.... dégageons tout ces nazes l année prochaine !

Thollin le 02/12/2025 à 08:08

Mohamed Chihi a été inexistant à lyon ! c’est simple

@sarah le 02/12/2025 à 08:07
Sarah Connor a écrit le 02/12/2025 à 07h55

Entre nuls et incompetents ils devaient s’entendre à merveille.

Il se dit en interne que Chihi est un peu déprimé, qu'il a très mal vécu sa mise au ban.

Ralentir le plus possible le 02/12/2025 à 08:06

C'est pas à 3 mois de la fin de son CDD qu'il va mettre les bouchées doubles !

Et il a en plus toutes les raisons de contribuer à faire tomber Doucet maintenant...

Sarah Connor le 02/12/2025 à 07:55

Entre nuls et incompetents ils devaient s’entendre à merveille.

foxy69 le 02/12/2025 à 07:49

Les nuls de chez Nul

MiLyon le 02/12/2025 à 07:43

Ce monsieur a effectivement largement fait preuve de son incompétence reconnue par tous y compris le maire . Maisle changer a trois mois du scrutin serait improductif Mr Dupalais pour exister sur le plan médiatique doit arrêter de dire n importe quoi ce qui prouvé également son incompétence !

Nul vs Nul le 02/12/2025 à 07:42

Le problème c’est que Doucet est aussi nul que lui, voir plus… Pathétique!

DMPP le 02/12/2025 à 07:40

Dupalais de justice....

Sagres le 02/12/2025 à 07:14

Management toxique de Grégory Doucet ??

