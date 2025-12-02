"Il faut le remplacer immédiatement sans attendre une catastrophe !" : Alexandre Dupalais (UDR) exige le départ de l'adjoint à la Sécurité à Lyon

Une conférence de presse à laquelle a participé Mohamed Chihi, l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, qui a été prévenu il y a déjà plusieurs semaines qu'il ne serait pas reconduit au sein des équipes de Grégory Doucet en 2026. Et qui selon plusieurs proches a très mal vécu l'annonce rendue publique par l'entourage du maire.
Pour Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales lyonnaises, le fait que Mohamed Chihi soit encore en poste est "inquiétant". Car selon lui, l'élu écologiste a été "jugé trop nul par Grégory Doucet lui-même pour le reconduire en 2026".
"Puisque tout le monde s’accorde sur son incompétence il faut le remplacer immédiatement sans attendre une catastrophe !", tacle-t-il.
Inquiétant de voir la sécurité de la #fetedeslumieres confiée coté mairie à M. Chihi jugé trop nul par M. Doucet lui-même (il s’y connaît) pour le reconduire en 2026.— Alexandre Dupalais (@a_dupalais) December 1, 2025
Puisque tout le monde s’accorde sur son incompétence il faut le remplacer immédiatement sans attendre une… https://t.co/X4kxTjgS4s
Adjoint à la sécurité d'un exécutif écolo....rien que l'intitulé fait rire, comment prendre au sérieux les militants écolos sur ce sujet avec leur aveuglement, leur déni et leur posture ?Signaler Répondre
C’est vrai que quand on réécoute ses analyses sur la pertinence de la vidéosurveillanceSignaler Répondre
Lui et Etienne tête sont lunaires et dangereux
À virer
Et bien voilà , un loup de moins dans la bergerie!Signaler Répondre
Mais ça fait longtemps que momo chichi ne tient plus son poste car il n'y a pas de problème de sécurité à Lyon... il se contente de prendre son salaire et de pas faire de bruit.... dégageons tout ces nazes l année prochaine !Signaler Répondre
Mohamed Chihi a été inexistant à lyon ! c’est simpleSignaler Répondre
Il se dit en interne que Chihi est un peu déprimé, qu'il a très mal vécu sa mise au ban.Signaler Répondre
C'est pas à 3 mois de la fin de son CDD qu'il va mettre les bouchées doubles !Signaler Répondre
Et il a en plus toutes les raisons de contribuer à faire tomber Doucet maintenant...
Entre nuls et incompetents ils devaient s’entendre à merveille.Signaler Répondre
Les nuls de chez NulSignaler Répondre
Ce monsieur a effectivement largement fait preuve de son incompétence reconnue par tous y compris le maire . Maisle changer a trois mois du scrutin serait improductif Mr Dupalais pour exister sur le plan médiatique doit arrêter de dire n importe quoi ce qui prouvé également son incompétence !Signaler Répondre
Le problème c’est que Doucet est aussi nul que lui, voir plus… Pathétique!Signaler Répondre
Dupalais de justice....Signaler Répondre
Management toxique de Grégory Doucet ??Signaler Répondre