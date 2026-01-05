"Lyon ne renoncera jamais à son héritage humaniste" : Grégory Doucet confirme la citoyenneté d'honneur de Hussam Abu Safiya

Conspué pour avoir fait de Hussam Abu Safiya un citoyen d'honneur de la Ville de Lyon, Grégory Doucet réplique. Dans une tribune publiée par Mediapart, le maire écologiste de Lyon estime que le médecin palestinien et directeur d'hôpital à Gaza soupçonné d' est un bon choix, qui certes "suscite des polémiques" mais qui s'inscrit selon lui "dans une démarche claire : défendre la protection du personnel médical et le respect du droit international humanitaire. En cela, Lyon ne renoncera jamais à son héritage humaniste".
"Un responsable politique devrait se tenir à l'écart des questions internationales pour éviter d'encourager les clivages au sein de sa ville ... Ce reproche, outre qu'il est la négation de l'engagement politique lorsqu'il est fondé sur des valeurs, conduit à isoler du monde la troisième ville de France - impossible pour qui veut faire rayonner Lyon et promouvoir son humanisme", se défend Grégory Doucet, qui dénonce les attaques "de zélateurs d'un gouvernement israélien d'extrême-droite" dont Hussam Abu Safiya et lui-même feraient l'objet.
Et de conclure en estimant que "(son) rôle de maire" est de "faire vivre" ces valeurs humanistes de "ceux qui protègent la vie".
Pour rappel, la polémique avait éclaté la semaine dernière lorsque la députée Caroline Yadan avait accusé Grégory Doucet de "glorifier un islamiste notoire, admirateur de barbares massacreurs de civils". Détenu par l'armée israélienne, Hussam Abu Safiya est soupçonné d'avoir abrité au sein de son hôpital un centre de commandement du Hamas.
A cette tribune, Jean-Michel Aulas a rétorqué que "Lyon n’a pas besoin de leçons de morale. Lyon a besoin d’un maire qui écoute, qui doute parfois, qui corrige quand il le faut, et qui rassemble toujours".
"Accorder cet honneur alors que subsistent des accusations graves de proximité avec le Hamas, sans clarification préalable, puis balayer les interrogations d’un revers de plume, ce n’est pas faire preuve d’humanisme. C’est refuser la contradiction. C’est refuser la responsabilité qui accompagne la fonction que vous exercez", poursuit le candidat aux élections municipales de 2026, s'adressant à l'édile écologiste.
Grégory Doucet invoque l'humanisme dans une tribune
On ne distribue pas des honneurs symboliques quand le doute est aussi lourd.
Et au passage, @Mediapart est-il devenu le nouvel organe de presse de la Ville de Lyon ?
Le mandat de Grégory Doucet se termine comme il a commencé. 2023 avait vu enfler la polémique autour de la venue de l’activiste palestinien, Salah Hamouri, annulée au dernier moment, pour des risques de troubles à l’ordre public. 2025 se referme sur une querelle autour de l’éloge d’une autre figure controversée. Entre temps, il y aura eu la subvention de 50 000 euros accordée à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), au cœur de critiques selon lesquelles une partie de son personnel serait membre du Hamas, ou encore le pavoisement du drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.Signaler Répondre
