Politique

"Lyon ne renoncera jamais à son héritage humaniste" : Grégory Doucet confirme la citoyenneté d'honneur de Hussam Abu Safiya

"Lyon ne renoncera jamais à son héritage humaniste" : Grégory Doucet confirme la citoyenneté d'honneur de Hussam Abu Safiya
"Lyon ne renoncera jamais à son héritage humaniste" : Grégory Doucet confirme la citoyenneté d'honneur de Hussam Abu Safiya - LyonMag

Le maire de Lyon a décidé de ne pas céder à la polémique.

Conspué pour avoir fait de Hussam Abu Safiya un citoyen d'honneur de la Ville de Lyon, Grégory Doucet réplique. Dans une tribune publiée par Mediapart, le maire écologiste de Lyon estime que le médecin palestinien et directeur d'hôpital à Gaza soupçonné d' est un bon choix, qui certes "suscite des polémiques" mais qui s'inscrit selon lui "dans une démarche claire : défendre la protection du personnel médical et le respect du droit international humanitaire. En cela, Lyon ne renoncera jamais à son héritage humaniste".

"Un responsable politique devrait se tenir à l'écart des questions internationales pour éviter d'encourager les clivages au sein de sa ville ... Ce reproche, outre qu'il est la négation de l'engagement politique lorsqu'il est fondé sur des valeurs, conduit à isoler du monde la troisième ville de France - impossible pour qui veut faire rayonner Lyon et promouvoir son humanisme", se défend Grégory Doucet, qui dénonce les attaques "de zélateurs d'un gouvernement israélien d'extrême-droite" dont Hussam Abu Safiya et lui-même feraient l'objet.

Et de conclure en estimant que "(son) rôle de maire" est de "faire vivre" ces valeurs humanistes de "ceux qui protègent la vie".

Pour rappel, la polémique avait éclaté la semaine dernière lorsque la députée Caroline Yadan avait accusé Grégory Doucet de "glorifier un islamiste notoire, admirateur de barbares massacreurs de civils". Détenu par l'armée israélienne, Hussam Abu Safiya est soupçonné d'avoir abrité au sein de son hôpital un centre de commandement du Hamas.

A cette tribune, Jean-Michel Aulas a rétorqué que "Lyon n’a pas besoin de leçons de morale. Lyon a besoin d’un maire qui écoute, qui doute parfois, qui corrige quand il le faut, et qui rassemble toujours".

"Accorder cet honneur alors que subsistent des accusations graves de proximité avec le Hamas, sans clarification préalable, puis balayer les interrogations d’un revers de plume, ce n’est pas faire preuve d’humanisme. C’est refuser la contradiction. C’est refuser la responsabilité qui accompagne la fonction que vous exercez", poursuit le candidat aux élections municipales de 2026, s'adressant à l'édile écologiste.

Tags :

Hussam Abu Safiya

Grégory Doucet

39 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
HUG003 le 05/01/2026 à 16:07

Il se prend pour qui ce militant écolo qui ne s'est jamais hissé à la hauteur d'un maire de Lyon mais bien resté un militant écolo de base ? Et il ose parler d'héritage quand il est plus tourné vers les valeurs et dogmes de son parti politique que les valeurs et héritage lyonnais...quelle (mauvaise) blague !

Signaler Répondre
avatar
mais c'est quoi le 05/01/2026 à 14:19

Mais qu'est ce que c'est que cette mascarade ?

Signaler Répondre
avatar
Hé ritier ! le 05/01/2026 à 14:18

"""Lyon ne renoncera jamais à son héritage humaniste" """

Doucet va lui laisser un beau bordel en guise d'héritage après s'être fait dégager en mars

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 05/01/2026 à 14:14

Mediapart utilisé pour communiquer à Lyon !
S'il y en a encore qui doutent de l' orientation de notre cher maire , voilà qui est édifiant....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 05/01/2026 à 14:09

Bientôt il va décerner à titre posthume la médaille à pétain, staline, ben laden ou mao... Il peut encore inviter poutine.

Signaler Répondre
avatar
Rirelyon le 05/01/2026 à 14:03

Rien à ajouter aux propos de M AULAS..Ah si, soyez vite notre maire pour que LYON retrouve sa dignité....

Signaler Répondre
avatar
Darmon5 le 05/01/2026 à 13:51

Le mandat de Grégory Doucet se termine comme il a commencé. 2023 avait vu enfler la polémique autour de la venue de l’activiste palestinien, Salah Hamouri, annulée au dernier moment, pour des risques de troubles à l’ordre public. 2025 se referme sur une querelle autour de l’éloge d’une autre figure controversée. Entre temps, il y aura eu la subvention de 50 000 euros accordée à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), au cœur de critiques selon lesquelles une partie de son personnel serait membre du Hamas, ou encore le pavoisement du drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.

Signaler Répondre
avatar
Margelaz le 05/01/2026 à 13:47

Doucet Le Parisien devrait arrêter de salir l’image de notre ville en associant l’image d’un terroriste à notre ville !

Signaler Répondre
avatar
Vois Les le 05/01/2026 à 13:01

Et oh Donald, s’il te plaît, un malfaisant à évacuer...gros étron, j’ai peur pour mes canalisations

Signaler Répondre
avatar
Alcofribas Nasier le 05/01/2026 à 12:25

Ces attributions grandiloquentes d'une vertu spécifique à une population ont de quoi faire sourire.
Après "la charité" traditionnelle des Lyonnais, voilà que l'on nous chante ce qui serait une "humanité"' caractéristique de la ville..
Mais Lyon n'est pas Doucet, et Doucet n'est pas Lyon. Il ne faut pas trop exagérer cette prétendue identification, car elle révèlera sous peu sa vanité.

Signaler Répondre
avatar
Il suffira le 05/01/2026 à 11:57

en mars de l'éjecter en remerciement pour l'ensemble de son œuvre

Signaler Répondre
avatar
caillou le 05/01/2026 à 11:48

Bon la je comprends que le COVID est fait des ravages psychologique quoique logique je doute

Signaler Répondre
avatar
Quelle horreur, les mots de ce médecin palestinien étaient pourtant clairs... le 05/01/2026 à 11:33

Il soutenait clairement l'attaque du 7 octobre ayant conduit à massacrer plus de mille Israéliens.

Grégory Doucet est inexcusable, il se fait soutient assumé d'une telle personne...

Signaler Répondre
avatar
Ah bah oui le 05/01/2026 à 11:17

Citoyen d'honneur d'un terroriste palestinien. Quel plaisir...

Signaler Répondre
avatar
calcul politique le 05/01/2026 à 11:13

Ce maire est vraiment une plaie pour la ville de Lyon. Il fait du racolage aux électeurs islamistes et à LFI, car il pense que peut-être c'est sa seule chance d'être réélu.

Signaler Répondre
avatar
La Poukave le 05/01/2026 à 11:11

Ici à Lyon, on sent bien que Doucet et son camp sont aux abois et multiplient les anonces démagogiques afin de tenter de rester dans la course... il fallait y penser avant de faire passer en force toutes les abérations de leur mandat catastrophique !

Signaler Répondre
avatar
Bizarre le 05/01/2026 à 10:15

On ne l'entend pas sur les massacres de chrétiens au proche Orient....
Ces écolos gauchos ont l'indignation sélective...

Signaler Répondre
avatar
dehors le 05/01/2026 à 09:36

vivement qu il dégage de notre belle ville, de toute manière il ne l aime pas

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 05/01/2026 à 09:30
LFI 69 a écrit le 05/01/2026 à 08h13

La France soutient un fasciste notoire qui annexe des nations souveraines.

et LFI soutient un dictateur. Pas mieux.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 05/01/2026 à 09:28

Il confirme ainsi qu'il est plus préoccupé par la Palestine que par les Lyonnais ...

Signaler Répondre
avatar
Démo le 05/01/2026 à 09:25

Il nous fera honte Jusqu’au bout . vivement mars 2026

Signaler Répondre
avatar
Check et Mat le 05/01/2026 à 09:11

Quand l'electoralisme n'a aucune limite !

Signaler Répondre
avatar
Misère, misère... le 05/01/2026 à 09:08

Ce type est une injure à notre ville, lui qui prétend l'avoir "apaisée" ne cesse de jeter de l'huile sur le feu.
Mais foutez- moi ça dehors dans trois mois !

Signaler Répondre
avatar
Paqtèques le 05/01/2026 à 08:40

Hamas et Humanité ne seront JAMAIS compatible

Signaler Répondre
avatar
kool le 05/01/2026 à 08:30

EELV ,LFI ,même combat,des pro islamistes,anti français,anti flics .DISSOLUTION DE CES PARTIS

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 05/01/2026 à 08:13

La France soutient un fasciste notoire qui annexe des nations souveraines.

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 05/01/2026 à 08:11

Ça fait bien longtemps que les escrologistes sont soumis aux islamistes.

Signaler Répondre
avatar
Parigo le 05/01/2026 à 08:06

Un parisien qui se permet de faire la leçon aux lyonnais dans leur propre ville. Décidément on aura tout vu avec EELV.

Signaler Répondre
avatar
Tar le 05/01/2026 à 07:56

Si on devait dissocier la profession de l'engagement idéologique, il ne faudrait pas faire cas de sa détention. Il n'est pas détenu parce qu'il est médecin. Et le contexte de guerre fait suite à des attaques dont les répliques étaient malheureusement prévisibles. Le Hamas avait tout intérêt à rester dans une résistance pacifique qui lui permettrait d'obtenir des concessions, avec de simples roquettes. Les victimes n'étaient même pas des nationalistes. Le caractère révolutionnaire d'une telle entreprise est très discutable.

Signaler Répondre
avatar
Militantisme & Aveuglément le 05/01/2026 à 07:53

Lyon doit renoncer à subir un militant écolo en guise de véritable maire de Lyon, ce type se croit à la tête d'un parti politique avec son comportement, il n'a rien d'un maire de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 05/01/2026 à 07:26

Milei Trump Kirk Bolsonaro Orban Meloni Musk Robinson...citoyens d'honneur

Signaler Répondre
avatar
arretez les "abu"!! le 05/01/2026 à 07:21

tout ce qui est excessif est ridicule

Signaler Répondre
avatar
des dictateurs !! le 05/01/2026 à 07:21

ces gens sont fou !! il y a quand même un paquet de gens fou dans ce pays !!

Signaler Répondre
avatar
Foxy69 le 05/01/2026 à 07:17

Monsieur Doucet,
Ne prenez pas Lyon pour votre propriété .Vous ne serez jamais un gone de Lyon
Bon prochain retour à Paris ou ailleurs.....

Signaler Répondre
avatar
la politique globale c est pas son fort le 05/01/2026 à 07:08

il n est bon qu à faire des pansements

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 05/01/2026 à 06:30

Qui paye ?

Signaler Répondre
avatar
Captain le 05/01/2026 à 06:30

Ce Maire jette ses dernières cartouches pour rassembler un maximum d’électeurs.. il sait que sa défaite est actée, il ne parle plus de lyon, nommer un terroriste barbare palestin c’est avoir des œillères

Signaler Répondre
avatar
Ah bon le 05/01/2026 à 06:18

Mais qui est Caroline Yadan? De quoi est elle le nom?

Signaler Répondre
avatar
MiLyon le 05/01/2026 à 06:04

Ce maire aura vraiment été hors sol du début de son mandat à la fin de son mandat au détriment hélas des Lyonnais !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.