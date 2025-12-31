"Grégory Doucet glorifie un islamiste notoire" : une députée charge le maire de Lyon après une citoyenneté d’honneur polémique

La députée Ensemble ! Caroline Yadan accuse le maire Grégory Doucet de “faute morale majeure”, après la remise en circulation d’un message publié par le médecin au lendemain des attaques du 7 octobre.
Pour rappel, à l’occasion de la Journée internationale des droits humains, la Ville de Lyon a décerné, mi-décembre, la citoyenneté d’honneur 2025 à six personnalités engagées dans la défense des droits humains, en France et à l’international. Une distinction destinée à reconnaître "des parcours marqués par la défense des libertés fondamentales, parfois au péril de la vie des personnes concernées."
Parmi les lauréats figure Hussam Abu Safiya, pédiatre et directeur de l’hôpital Kamal-Adwan, situé dans le nord de la bande de Gaza. Emprisonné depuis décembre 2024, ce médecin est présenté par la Ville de Lyon comme étant "né dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza" et issu "d'une famille qui a été déplacée de force de la ville de Hamama en 1948 lors de la création de l'État d'Israël."
Selon la collectivité, Hussam Abu Safiya a été "arrêté une première fois par les forces armées israéliennes en octobre 2024, puis grièvement blessé en novembre. Il aurait également "perdu un fils lors d'une frappe aérienne israélienne." Malgré ce contexte, la Ville souligne qu’il a "fait le choix de continuer à travailler et à interpeller la communauté internationale, refusant de quitter Gaza car son poste relevait selon lui d'un devoir moral et d'un acte de résistance face à la destruction systématique des infrastructures de santé palestiniennes."
Le 27 décembre 2024, "l'armée israélienne a arrêté Hussam Abu Safiya, ainsi que des dizaines de membres du personnel médical du centre", accusant l’établissement "d'être un centre de commandement du Hamas." L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique de son côté que l’hôpital est désormais "vide" et "hors service". Les conditions de détention du médecin sont qualifiées d’"extrêmement dures et inhumaines" par son avocate.
Mais cette distinction lyonnaise est loin de faire l’unanimité. La députée Renaissance Caroline Yadan a vivement réagi sur le réseau social X, en réponse à un message rappelant des propos attribués à Hussam Abu Safiya après les attaques du 7 octobre 2023. Le pédiatre aurait écrit, le 9 octobre 2023 : "Et ils pensaient que leurs forteresses les protégeaient de Dieu, mais Dieu les surprit là où ils ne s’y attendaient pas et sema la terreur dans leurs cœurs."Une publication accompagnée d’une image illustrant le mode opératoire du Hamas, montrant notamment des combattants arrivant par les airs.
Dans un message particulièrement virulent, Caroline Yadan écrit : "Donc, la Ville de Lyon érige en citoyen d'honneur un "colonel" du Hamas, Hassan Abu Safiya. Ce choix revient, de fait, à blanchir une organisation terroriste et à faire l’éloge du pogrom du 7 octobre. En clair, Gregory Doucet glorifie un islamiste notoire, admirateur de barbares massacreurs de civils. Il s'agit là d'une faute morale majeure. Une honte politique. Et une tache indélébile sur l’honneur de la Ville de Lyon."
À ce stade, la Ville de Lyon n’a pas communiqué publiquement en réponse à ces accusations.
lfiste de mes deux !!Signaler Répondre
Adios en 2026
Avec Jean Edern-Hallier, il y avait l'idiot internationalSignaler Répondre
Avec Doucet, nous avons l'handicapé international
Et surtout apaisée !!!!Signaler Répondre
HONTEUX CE DOUCET ...ET IL NE GLORIFIE PAS ADOLF PENDANT QU'IL Y EST.PROPAGANDE PRO ISLAMISTESignaler Répondre
Il a compris qu'il ne pourrait gagner les élections municipales sans les islamistes .Signaler Répondre
Il va falloir qu'il fasse alliance avec LFI dès le premier tour.
Cette inconnue sort subitement du bois en pleine campagne.Signaler Répondre
Pas très propre tout ça et quel manque d'objectivité.
Cette gauche pourrie tout …Signaler Répondre
Toute la gauche à la même politique il y a plus de segments !
cette cause palestin a unifiée la gauche c’était son but ..
Je ne suis pas écolo mais il va bien falloir se poser la question de l'objectivité de certains propos des activistes pro israéliens.Signaler Répondre
Elle voudrait le faire repasser qu’elle ne s’y prendrait pas autrement.Signaler Répondre
J'ai honte d'être lyonnaise. Mais comment peut-on faire une chose pareille? Et surtout pourquoi? Pour gagner des voix?? Mais des voix de qui?Signaler Répondre
Monsieur Doucet est un ancien d'Handicap International. Il sait qu'aucun être humain digne de ce nom ne peut glorifier le pogrom du 7 octobre.
C'est terrible pour moi.
Oui c'est déplorable mais bon Sarko a été le premier à ouvrir en grand les portes au Qatar.Signaler Répondre
Hollande à suivi, Macron aussi .
Et ou se trouve le bureau du hamas?
Au ..... Qatar..
Donc gauche, centre et droite meme combat, tous complice du terrorisme islamique international..
Vive la république et vive la France..
Avec un militant écolo en guise de maire de Lyon qui est un déshonneur pour Lyon depuis 2020 : tout est raccord.Signaler Répondre
rien aucun mot sur se qu' a fait et fait le gouvernement israélien au peuple palestiniens qui eux n ont rien demander mettez vous a réfléchir au lieu de suivre la divisionSignaler Répondre
car cette gentil dame ont ne l a pas entendu au sujet de se que subi le peuples palestiniens
Même melenchon abandonne sur les palestiniens trop incompréhensible mais Mr doucet continue .il est d un extrémisme aveugle ..Signaler Répondre
A raser
Il prend modèle sur Trudeau qui a acclamé un vétéran nazi ukrainien au Canada !Signaler Répondre
N’ont honte de rien, aujourd’hui il lève le voile, comme LFI et PS ils assument pleinement leur soutien aux terroristes et islamistes qui ont assassinés, assassinent nos compatriotes et des millions de gens innocents a travers le monde. Honte a cette gauche collabo, la même qu’en 40.Signaler Répondre
Si j'étais pour quoi que ce soit dans cette abomination, même passivement ou indirectement, j'aurais honte. Il ne me reste la colère et le dégoût.Signaler Répondre
Il n'en loupe pas une ,tout est bon pour faire parler de lui !Signaler Répondre
C'est pas parce que France Inter n'en parle pas que c'est faux vous savez.Signaler Répondre
Je pense que la polémique est calculée oui.Signaler Répondre
Il cherche depuis le début de son mandat a se positionner du côté de LFI, du vote populaire et des banlieues.
Je suis intimement convaincu qu'il déteste les habitants aisés du centre ville, ce qui expliquerait d'ailleurs beaucoup de choses sur sa politique municipale !
Cette polémique futile, alimentée par nos adversaires dans un contexte pré-électoral, ne nous detournera pas de notre mission de lutter contre la voiture et contre le réchauffement climatique !Signaler Répondre
Bonjour chronique d'une ville ordinaireSignaler Répondre
Rien de grave car pour ces diables d ecolos , la fin approche !Signaler Répondre
Quelles sont vos sources ?Signaler Répondre
Se sachant perdant il racole de partoutSignaler Répondre
Sans oublier les 100k/euros donnés au Hamas. Greg se croit encore chez Handicap International. Ne l'est-il pas le handicap de Lyon !Signaler Répondre
Lyon : un militant pro-Palestine de nouveau jugé pour « apologie du terrorisme »Signaler Répondre
vous etes vraiment sur qu il le fait expres?ou alors c est un con spherique total?Signaler Répondre
Doucet prépare activement sa campagne des municipales .Signaler Répondre
Il va voter pour lui .
Laissez-le avancer dans cette bonne direction !
Doucet recherche le vote communautaire. Il adore ce type de polémiques.Signaler Répondre
Depuis son "malaise" du mois dernier, il paraît franchement diminué, ce qui l'amène à prendre des décisions gravement défavorables à la ville qu'il représente.Signaler Répondre
Je réclame de la transparence quant à son état de santé réel, et sa capacité intellectuelle à assurer ses fonctions.
Nous savons aujourd’hui dans quel camp est la gauche qui affiche un antisemitisme décomplexé ..Signaler Répondre
Ces gars cachaient les otages dans les hôpitaux des tunnels ont être retrouvé ..Signaler Répondre
en Italie des politiques de gauche ont été arrêté pour financement illégale vers une organisation terroriste .. Il demandait de l’argent aux italiens et envoyait cette régent directement au Hamas .. Montabt du Détournement : 8 Millions d’euros !Signaler Répondre
À lyon et en France cette même gauche ont les mêmes arguments pour attiré des électeurs et prendre du pognon ..
Glorifier un terroriste c’est grave !Signaler Répondre
Doucet n’as presque plus d’électeurs il sait qu’il va perdre les élections, par clientélisme il fait des sorties digne de son niveau ..
Doucet n’aura été qu’un militant portant une écharpe tricolore, ce qui n’a jamais fait de lui, le maire de Lyon.Signaler Répondre
En mars, les lyonnais s’en débarrassent.
Arrêtez de jouer les étonnés.Signaler Répondre
Vous savez tous que, EELV, c’est comme leurs amis de LFI : c’est clairement pro islamique.
C’est pour cela qu’il faut massivement aller voter : en mars ça fait ses valises et ça dégage très loin de Lyon et de la Métropole.
Tout sauf l’extrême gauche et le gauchisme verdâtre, qui veulent du mal à Lyon, à la Métropole et à la France.