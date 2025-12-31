"Grégory Doucet glorifie un islamiste notoire" : une députée charge le maire de Lyon après une citoyenneté d’honneur polémique

La députée Ensemble ! Caroline Yadan accuse le maire Grégory Doucet de “faute morale majeure”, après la remise en circulation d’un message publié par le médecin au lendemain des attaques du 7 octobre.

Pour rappel, à l’occasion de la Journée internationale des droits humains, la Ville de Lyon a décerné, mi-décembre, la citoyenneté d’honneur 2025 à six personnalités engagées dans la défense des droits humains, en France et à l’international. Une distinction destinée à reconnaître "des parcours marqués par la défense des libertés fondamentales, parfois au péril de la vie des personnes concernées."

Parmi les lauréats figure Hussam Abu Safiya, pédiatre et directeur de l’hôpital Kamal-Adwan, situé dans le nord de la bande de Gaza. Emprisonné depuis décembre 2024, ce médecin est présenté par la Ville de Lyon comme étant "né dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza" et issu "d'une famille qui a été déplacée de force de la ville de Hamama en 1948 lors de la création de l'État d'Israël."

Selon la collectivité, Hussam Abu Safiya a été "arrêté une première fois par les forces armées israéliennes en octobre 2024, puis grièvement blessé en novembre. Il aurait également "perdu un fils lors d'une frappe aérienne israélienne." Malgré ce contexte, la Ville souligne qu’il a "fait le choix de continuer à travailler et à interpeller la communauté internationale, refusant de quitter Gaza car son poste relevait selon lui d'un devoir moral et d'un acte de résistance face à la destruction systématique des infrastructures de santé palestiniennes."

Le 27 décembre 2024, "l'armée israélienne a arrêté Hussam Abu Safiya, ainsi que des dizaines de membres du personnel médical du centre", accusant l’établissement "d'être un centre de commandement du Hamas." L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique de son côté que l’hôpital est désormais "vide" et "hors service". Les conditions de détention du médecin sont qualifiées d’"extrêmement dures et inhumaines" par son avocate.

Mais cette distinction lyonnaise est loin de faire l’unanimité. La députée Renaissance Caroline Yadan a vivement réagi sur le réseau social X, en réponse à un message rappelant des propos attribués à Hussam Abu Safiya après les attaques du 7 octobre 2023. Le pédiatre aurait écrit, le 9 octobre 2023 : "Et ils pensaient que leurs forteresses les protégeaient de Dieu, mais Dieu les surprit là où ils ne s’y attendaient pas et sema la terreur dans leurs cœurs."Une publication accompagnée d’une image illustrant le mode opératoire du Hamas, montrant notamment des combattants arrivant par les airs.

Dans un message particulièrement virulent, Caroline Yadan écrit : "Donc, la Ville de Lyon érige en citoyen d'honneur un "colonel" du Hamas, Hassan Abu Safiya. Ce choix revient, de fait, à blanchir une organisation terroriste et à faire l’éloge du pogrom du 7 octobre. En clair, Gregory Doucet glorifie un islamiste notoire, admirateur de barbares massacreurs de civils. Il s'agit là d'une faute morale majeure. Une honte politique. Et une tache indélébile sur l’honneur de la Ville de Lyon."

À ce stade, la Ville de Lyon n’a pas communiqué publiquement en réponse à ces accusations.