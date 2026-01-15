Loïc Terrenes : "Avec Jean-Michel Aulas, optimiser le fonctionnement de la Ville de Lyon"

Tête de liste de Jean-Michel Aulas dans le 4e arrondissement de Lyon, Loïc Terrenes travaille sur le volet solidarités du programme de Coeur Lyonnais.

Il salue notamment la gratuité de la cantine scolaire au cours du mandat en cas de victoire : "Un investissement qu'on assume pour la jeunesse".

Mais à force de promettre de la gratuité, leurs adversaires s'interrogent sur la manière de le financer. "Nous n'augmenterons pas les impôts. Nous optimiserons les dépenses et trouverons les coûts cachés", réplique Loïc Terrenes.

Avec Jean-Michel Aulas, il veut "optimiser le fonctionnement de la Ville. Faire fonctionner une ville de façon efficace, ce n'est pas être dans l'obstination et le dogmatisme".

Concernant la crise de l'immobilier, Loïc Terrenes préconise de "recréer un élan de construction, redonner envie aux propriétaires de louer leur logement".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Solidarités

05:08 Financement des promesses d'Aulas

09:45 Logement