Loïc Terrenes : "Avec Jean-Michel Aulas, optimiser le fonctionnement de la Ville de Lyon"

Tête de liste de Jean-Michel Aulas dans le 4e arrondissement de Lyon, Loïc Terrenes travaille sur le volet solidarités du programme de Coeur Lyonnais.
Il salue notamment la gratuité de la cantine scolaire au cours du mandat en cas de victoire : "Un investissement qu'on assume pour la jeunesse".
Mais à force de promettre de la gratuité, leurs adversaires s'interrogent sur la manière de le financer. "Nous n'augmenterons pas les impôts. Nous optimiserons les dépenses et trouverons les coûts cachés", réplique Loïc Terrenes.
Avec Jean-Michel Aulas, il veut "optimiser le fonctionnement de la Ville. Faire fonctionner une ville de façon efficace, ce n'est pas être dans l'obstination et le dogmatisme".
Concernant la crise de l'immobilier, Loïc Terrenes préconise de "recréer un élan de construction, redonner envie aux propriétaires de louer leur logement".
00:00 Solidarités
05:08 Financement des promesses d'Aulas
09:45 Logement
l’explication la plus simple est faite pour les simples d esprit .Signaler Répondre
Et oui , il y a les autres ...heureusement.
Encore une fois j'approuve votre commentaire de bout en bout. Vous avez bien résumé la situation.Signaler Répondre
Merci à vous.
On commence à comprendre pourquoi ils ne veulent pas débattre 😅Signaler Répondre
Et bien c’est rassurant tout ça, les LR vont voter pour ça ?Signaler Répondre
Aulas promet des milliards d’investissements pharaoniques, sans le moindre budget en face pour financer. On a sa tête de liste dans le 4e qui confirme, l’argent ils ne savent pas où le trouver, mais promis juré en alignant les bouts de chandelle ça va passer.Signaler Répondre
Vu que la moitié de l’équipe Aulas ce sont des revenants de l’équipe Collomb, et l’autre moitié des élus de l’opposition, on se demande bien pourquoi ils n’ont pas trouvé ces milliards de bouts de chandelle pendant qu’ils étaient aux affaires, et pourquoi ils ont laissé passé les milliards de gaspillage lors du vote du budget pendant qu’ils étaient dans l’opposition. Parce qu’avec des milliards de plus on aurait pu en faire des choses depuis des années.
Évidemment l’explication la plus simple ce sont que ces milliards n’existent pas et qu’ils prennent les électeurs pour des imbéciles.
La dette n'est pas un problème en soi.Signaler Répondre
C'est la finalité de son utilisation qui l'est : financer un investissement, qui par définition sera amorti, ou financer les dépenses courantes ce qui mécaniquement la creusera.
Jean-Michel Aulas et son entourage racontent tout et son contraire et ça devient vraiment chiant. Ils font leur Macron.Signaler Répondre
Jean-Michel Aulas et Emmanuel Macron ont un point commun. Ils cultivent la dette et le mensonge.
Chez Aulas comme chez Macron, il y a effectivement un même logiciel :
On affirme A, puis son contraire, selon le moment, l’audience ou le rapport de force. Ça donne une impression de flou permanent, voire de manipulation.
La dette n’est jamais présentée comme un problème en soi, mais comme un outil, un levier, presque une preuve d’intelligence stratégique.
Leur Hyper-communication est fatigante: beaucoup de paroles, d’interviews, de petites phrases… au point que le message se dilue et fatigue.
La dette, dans les deux cas, devient une fuite en avant légitimée par le storytelling :
“C’est maîtrisé”, “c’est temporaire”, “c’est pour investir”, “les chiffres sont bons si on regarde autrement”.
Le problème, que ce soit pour un club ou pour un pays, c’est que la réalité finit toujours par rattraper la com’.
Et quand les résultats ne suivent plus, leurs discours contradictoire devient juste… pénible
Retour à la réalité: Aulas est parti du club alors que celui-ci avait une dette supérieure à 300 millions d’euros. C’est un fait donc qu’il arrête de se la raconter.
Pourquoi le représentant en chef de Macron à Lyon, Aulas, réussirait là où son chef a échoué au niveau national ?Signaler Répondre
Serait-ce que pour bénéficier d'argent public pour ses affaires privées qu'il transmet à son fils ?
Merci de nous prendre pour des imbéciles et des ignorants.Signaler Répondre
On ne l'a pas attendu pour comprendre que la fonction publique nous coûte une blinde.
Au fait quelles sont les réalisations de son gourou Macron sur le sujet ?
Une machine à perdre technocrate macroniste échappé du cabinet ministériel de Veran dont les croix roussiens n’ont pas voulu par deux fois. Le lamentable maire en place ne doit pas trembler !Signaler Répondre
Promis, on financera toutes nos mesures de gratuité sans augmenter les impôts avec les fameux "coûts cachés"Signaler Répondre
C'est un peu culotté de promettre des dépenses quand on ne sait même pas où trouver des gains, c'est comme si on vendait la peau de l'ours avant de l'avoir tué !
Sinon c'est étrange de ne pas proposer en simplification et économies la suppression de l'échelon arrondissement dans notre gouvernance locale, dont on peine à cerner l'utilité depuis plusieurs mandats...
Bref, des paroles, des promesses, mais dans les faits du vide !
et si ils arrivent pas à optimiser ? c'est toujours les mêmes qui vont payer !Signaler Répondre
C'est NON !!!
Il faut stabiliser et réajuster les coûts de stationnement dans toute la ville, hors parkings couverts , les tarifs sont vraiment déraisonnables et limite punitifs..Signaler Répondre
Impatient de vous rencontrer a la mairie du 4eme. .,.Signaler Répondre
JMA ❤️❤️❤️❤️
Le candidat de la droite à la Croix-Rousse a été mauvais. Il promet tout et son contraire et n'a finalement aucune colonne vertébrale politique.Signaler Répondre
Et supprimer tous les comités Théodule dogmatiques mis en placeSignaler Répondre
Ça fera du bien à tous et y compris aux finances