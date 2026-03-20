Municipales à Lyon : le président de la Région Fabrice Pannekoucke appelle à "faire barrage à l'extrême-gauche"

A Lyon, Grégory Doucet a fait alliance avec Anaïs Belouassa-Cherifi et la France insoumise pour tenter de battre Jean-Michel Aulas ce dimanche 22 mars.
Une "alliance de la honte" comme l'appelle la droite que Fabrice Pannekoucke appelle à combattre, ainsi que dans les deux autres grandes villes de sa région Auvergne-Rhône-Alpes : Clermont-Ferrand et Grenoble.
"Dans notre région, comme partout en France, la gauche se compromet dans des accords de la honte avec LFI. J'appelle tous les électeurs de Clermont, Lyon et Grenoble à faire barrage dimanche à l'extrême-gauche", a réagi le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fabrice Pannekoucke, dans la droite lignée de son prédécesseur Laurent Wauquiez, n'a jamais été tendre avec les écologistes lyonnais. Dernier épisode en date en décembre dernier lors d'une interview pour LyonMag dans laquelle il les accusait d'avoir "massacré" la Fête des Lumières.
Des riches qui continueront à Gouverner oui mais sans le Peuple FRANÇAIS comme pour le referendum de 2005 . Comme l’a dit ´ ATALI ´ les français n’ont pas leur mot à dire ils ne comprennent RIEN en la politique.Signaler Répondre
Bien résumé.Signaler Répondre
Il a raison , que de grande naïveté que de croire ces populistes Melenchonistes qui font croire à certains citoyens qu'ils auront tout gratuit , ces citoyens là qui votent pour LFI n'ont pas l'analyse nécessaire pour décrypter leurs mensonges ils sont leurs idiots utiles , ces élus qui veulent à tout prix être élus ce n'est pas par amour et intérêts de leur prochain mais bien pour leur égot et être payés à ne pas faire grand chose pour leur ville ni leurs citoyens.Signaler Répondre
Ciotti avec le RNSignaler Répondre
Wauquiez au travers de sa prose.
Et quand la droite accueil sans rien dire les soutiens du RN et Cie (Knafo, Aignan?...).
Ce n'est pas de l'alliance ?
Kénépian s ' étrangle de colère , Manoukian , cela vous dit quelque chose ?Signaler Répondre
Vous pourriez aussi donner les subventions que vous avez promis au lieu de vous faire gardien de la moraleSignaler Répondre
L'ombre de Wauquiez on ne l'avait pas encore entendu pour ces élections ;-)Signaler Répondre
Ce que je ne comprend pas c'est qu'il ne dit rien pour la Métropole, c'est plus important pour lui.
Les 10 Millions d euros craqués par Queyranne vous etes deja en train de les rembourser...et ceci pour quelques années encore.Signaler Répondre
Vous faites un peu pitié avec ces 100 000 euros en comparaison .
Je vois que vous vous emmêlez deja les doigts a compter le nombre de zéros d'écart...tel un Krasucki des temps modernes ...
Et les 24 chargés de mission de Doucet on en parle ? Les abonnements tcl à 6€ pour Bernard ?Signaler Répondre
l’UDRSignaler Répondre
Enfin, c’est quand même la Gauche qui s’est alliée avec l’Extrême gauche. Les propos de Mélenchon, comme ceux de J-Marie Le Pen, ça doit vous parler ? Citez-moi un cas où la Droite s’est officiellement alliée avec l’Extrême droite ?Signaler Répondre
Ils se sont passés un seul mot... "honte". Limité leur vocabulaire... Très très bas.Signaler Répondre
La réciproque étant également vraie, pour LFI et ses sbires, tout ce qui est à droite du PS est maintenant d'extrême droite.Signaler Répondre
Ceci dit, LFI ayant été classé à l'EG, à partir du moment ou ils sont qualifiés pour un second tour par le biais d'une liste en propre ou d'alliance, faire barrage à l'EG n'est pas une expression dénuée de sens.
Après avoir affiché le portrait d'un facho adorant Hitler sur la façade de l'Hôtel de Région...Signaler Répondre
Elle ne manque pas pas d'air la marionnette de Lolo.
Il faut faire barrage aux sectaires écolos et haineux intégristes LFI.Signaler Répondre
commencer par rembourser les 100k€ de repas faite par votre collègue wauguiez la gauche va vous dégager dans la prochaine élection soyez passion on va garder la ville et Mlyon et ensuite la régionSignaler Répondre
La question étant de savoir où commence l'Extrême gauche pour Wauquiez et ses sbires: pour qui tout électeur centriste est d'Extrême gauche.Signaler Répondre
Et voilà c'est encore plus clair : le ventriloque Wauquiez avec sa marionnette vient de se dévoiler encore une fois : votez JMA dit-il !!!Signaler Répondre
Pour ceux qui auraient encore un doute sur l'identité du marionnettiste qui fait bouger Aulas😂🤣🤣🤣