Politique

Municipales à Lyon : le président de la Région Fabrice Pannekoucke appelle à "faire barrage à l'extrême-gauche"

Municipales à Lyon : le président de la Région Fabrice Pannekoucke appelle à "faire barrage à l'extrême-gauche"

Dans trois des cinq plus grandes villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la gauche a fait alliance avec LFI pour le second tour des élections municipales. Le président de la Région Fabrice Pannekoucke appelle à "faire barrage" à cette union.

A Lyon, Grégory Doucet a fait alliance avec Anaïs Belouassa-Cherifi et la France insoumise pour tenter de battre Jean-Michel Aulas ce dimanche 22 mars.

Une "alliance de la honte" comme l'appelle la droite que Fabrice Pannekoucke appelle à combattre, ainsi que dans les deux autres grandes villes de sa région Auvergne-Rhône-Alpes : Clermont-Ferrand et Grenoble.

"Dans notre région, comme partout en France, la gauche se compromet dans des accords de la honte avec LFI. J'appelle tous les électeurs de Clermont, Lyon et Grenoble à faire barrage dimanche à l'extrême-gauche", a réagi le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fabrice Pannekoucke, dans la droite lignée de son prédécesseur Laurent Wauquiez, n'a jamais été tendre avec les écologistes lyonnais. Dernier épisode en date en décembre dernier lors d'une interview pour LyonMag dans laquelle il les accusait d'avoir "massacré" la Fête des Lumières.

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Fabrice Pannekoucke

municipales 2026 à Lyon

16 commentaires
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Les furoncles . le 20/03/2026 à 18:14

Des riches qui continueront à Gouverner oui mais sans le Peuple FRANÇAIS comme pour le referendum de 2005 . Comme l’a dit ´ ATALI ´ les français n’ont pas leur mot à dire ils ne comprennent RIEN en la politique.

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PPCD le 20/03/2026 à 18:01
la voix de son maître a écrit le 20/03/2026 à 13h22

Et voilà c'est encore plus clair : le ventriloque Wauquiez avec sa marionnette vient de se dévoiler encore une fois : votez JMA dit-il !!!

Pour ceux qui auraient encore un doute sur l'identité du marionnettiste qui fait bouger Aulas😂🤣🤣🤣

Bien résumé.

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Gabrielle Marie le 20/03/2026 à 17:52

Il a raison , que de grande naïveté que de croire ces populistes Melenchonistes qui font croire à certains citoyens qu'ils auront tout gratuit , ces citoyens là qui votent pour LFI n'ont pas l'analyse nécessaire pour décrypter leurs mensonges ils sont leurs idiots utiles , ces élus qui veulent à tout prix être élus ce n'est pas par amour et intérêts de leur prochain mais bien pour leur égot et être payés à ne pas faire grand chose pour leur ville ni leurs citoyens.

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Furoncle le 20/03/2026 à 17:02
Anna LISE a écrit le 20/03/2026 à 14h36

Enfin, c’est quand même la Gauche qui s’est alliée avec l’Extrême gauche. Les propos de Mélenchon, comme ceux de J-Marie Le Pen, ça doit vous parler ? Citez-moi un cas où la Droite s’est officiellement alliée avec l’Extrême droite ?

Ciotti avec le RN
Wauquiez au travers de sa prose.
Et quand la droite accueil sans rien dire les soutiens du RN et Cie (Knafo, Aignan?...).
Ce n'est pas de l'alliance ?

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et maintenant une parodie de l 'affiche rouge le 20/03/2026 à 16:38
De quoi il se mêle a écrit le 20/03/2026 à 14h11

Après avoir affiché le portrait d'un facho adorant Hitler sur la façade de l'Hôtel de Région...
Elle ne manque pas pas d'air la marionnette de Lolo.

Kénépian s ' étrangle de colère , Manoukian , cela vous dit quelque chose ?

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Remboursement le 20/03/2026 à 16:28

Vous pourriez aussi donner les subventions que vous avez promis au lieu de vous faire gardien de la morale

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Ex Précisions le 20/03/2026 à 16:28

L'ombre de Wauquiez on ne l'avait pas encore entendu pour ces élections ;-)
Ce que je ne comprend pas c'est qu'il ne dit rien pour la Métropole, c'est plus important pour lui.

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Pour vous rassurer le 20/03/2026 à 15:16
rembourser a écrit le 20/03/2026 à 13h37

commencer par rembourser les 100k€ de repas faite par votre collègue wauguiez la gauche va vous dégager dans la prochaine élection soyez passion on va garder la ville et Mlyon et ensuite la région

Les 10 Millions d euros craqués par Queyranne vous etes deja en train de les rembourser...et ceci pour quelques années encore.
Vous faites un peu pitié avec ces 100 000 euros en comparaison .
Je vois que vous vous emmêlez deja les doigts a compter le nombre de zéros d'écart...tel un Krasucki des temps modernes ...

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Tisane non bio le 20/03/2026 à 14:53
rembourser a écrit le 20/03/2026 à 13h37

commencer par rembourser les 100k€ de repas faite par votre collègue wauguiez la gauche va vous dégager dans la prochaine élection soyez passion on va garder la ville et Mlyon et ensuite la région

Et les 24 chargés de mission de Doucet on en parle ? Les abonnements tcl à 6€ pour Bernard ?

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Oui le 20/03/2026 à 14:50
Anna LISE a écrit le 20/03/2026 à 14h36

Enfin, c’est quand même la Gauche qui s’est alliée avec l’Extrême gauche. Les propos de Mélenchon, comme ceux de J-Marie Le Pen, ça doit vous parler ? Citez-moi un cas où la Droite s’est officiellement alliée avec l’Extrême droite ?

l’UDR

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Anna LISE le 20/03/2026 à 14:36
Ils n'ont trouvé que ça comme argument électoral ? a écrit le 20/03/2026 à 13h33

La question étant de savoir où commence l'Extrême gauche pour Wauquiez et ses sbires: pour qui tout électeur centriste est d'Extrême gauche.

Enfin, c’est quand même la Gauche qui s’est alliée avec l’Extrême gauche. Les propos de Mélenchon, comme ceux de J-Marie Le Pen, ça doit vous parler ? Citez-moi un cas où la Droite s’est officiellement alliée avec l’Extrême droite ?

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Heu le 20/03/2026 à 14:23

Ils se sont passés un seul mot... "honte". Limité leur vocabulaire... Très très bas.

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Henry Golant le 20/03/2026 à 14:19
Ils n'ont trouvé que ça comme argument électoral ? a écrit le 20/03/2026 à 13h33

La question étant de savoir où commence l'Extrême gauche pour Wauquiez et ses sbires: pour qui tout électeur centriste est d'Extrême gauche.

La réciproque étant également vraie, pour LFI et ses sbires, tout ce qui est à droite du PS est maintenant d'extrême droite.

Ceci dit, LFI ayant été classé à l'EG, à partir du moment ou ils sont qualifiés pour un second tour par le biais d'une liste en propre ou d'alliance, faire barrage à l'EG n'est pas une expression dénuée de sens.

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De quoi il se mêle le 20/03/2026 à 14:11
La montée des extrêmes a écrit le 20/03/2026 à 13h54

Il faut faire barrage aux sectaires écolos et haineux intégristes LFI.

Après avoir affiché le portrait d'un facho adorant Hitler sur la façade de l'Hôtel de Région...
Elle ne manque pas pas d'air la marionnette de Lolo.

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La montée des extrêmes le 20/03/2026 à 13:54

Il faut faire barrage aux sectaires écolos et haineux intégristes LFI.

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rembourser le 20/03/2026 à 13:37

commencer par rembourser les 100k€ de repas faite par votre collègue wauguiez la gauche va vous dégager dans la prochaine élection soyez passion on va garder la ville et Mlyon et ensuite la région

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Ils n'ont trouvé que ça comme argument électoral ? le 20/03/2026 à 13:33

La question étant de savoir où commence l'Extrême gauche pour Wauquiez et ses sbires: pour qui tout électeur centriste est d'Extrême gauche.

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la voix de son maître le 20/03/2026 à 13:22

Et voilà c'est encore plus clair : le ventriloque Wauquiez avec sa marionnette vient de se dévoiler encore une fois : votez JMA dit-il !!!

Pour ceux qui auraient encore un doute sur l'identité du marionnettiste qui fait bouger Aulas😂🤣🤣🤣

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