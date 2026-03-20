Municipales à Lyon : le président de la Région Fabrice Pannekoucke appelle à "faire barrage à l'extrême-gauche"

A Lyon, Grégory Doucet a fait alliance avec Anaïs Belouassa-Cherifi et la France insoumise pour tenter de battre Jean-Michel Aulas ce dimanche 22 mars.

Une "alliance de la honte" comme l'appelle la droite que Fabrice Pannekoucke appelle à combattre, ainsi que dans les deux autres grandes villes de sa région Auvergne-Rhône-Alpes : Clermont-Ferrand et Grenoble.

"Dans notre région, comme partout en France, la gauche se compromet dans des accords de la honte avec LFI. J'appelle tous les électeurs de Clermont, Lyon et Grenoble à faire barrage dimanche à l'extrême-gauche", a réagi le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fabrice Pannekoucke, dans la droite lignée de son prédécesseur Laurent Wauquiez, n'a jamais été tendre avec les écologistes lyonnais. Dernier épisode en date en décembre dernier lors d'une interview pour LyonMag dans laquelle il les accusait d'avoir "massacré" la Fête des Lumières.