Régionales : avec son programme, Laurent Wauquiez veut "rester dans la constance"

"Poursuivre". C'est le mot que Laurent Wauquiez a le plus employé durant la conférence de presse. Car ce programme est un subtil mélange entre bilan des six dernières années et projection pour les six prochaines. Sa grande priorité reste la sécurité tel qu'il l'avait annoncé il y a quelques semaines. "C'était déjà un axe fort il y a cinq ans", a-t-il précisé ce jour, appuyé par les propos du maire de Bron et tête de liste pour la Métropole de Lyon Jérémie Bréaud. "J'ai été élu pour ramener la sécurité (...) sans la Région, je n'aurais pas pu faire grand-chose", a souligné l'élu brondillant.

Pour le reste, le candidat LR a opté pour un programme en trois par trois : trois plans régionaux "pour préparer l'avenir", trois domaines d'action "pour l'immédiat" et trois "principes d'intervention" à respecter à chaque décision.

Trois principes à respecter : équité, laïcité et stabilité des impôts

Ces trois principes formeront pour les années à venir une sorte de clef de lecture à appliquer lorsqu'une politique sera menée. Le premier d'entre eux, c'est "l'attention équitable portée à tous les territoires". Pas question pour Laurent Wauquiez de s'intéresser davantage aux métropoles plutôt qu'aux ruralités. Il est suivi par cette volonté de "lutte contre le communautarisme" et de "défense de la laïcité". Sa majorité votera ainsi la mise en place d'une "charte des principes de la République" que les communes et associations devront signer, au risque de se voir suspendre les aides perçues de la Région.

Pour exemple, Laurent Wauquiez a expliqué qu'il aurait pu couper les vivres à la Ville de Grenoble d'Éric Piolle, qui avait versé une subvention au CCIF. Dernier "principe d'intervention", et pas des moindres, "il n'y aura aucune augmentation d'impôts", a précisé le président sortant, en n'oubliant pas de rappeler que ce fut déjà le cas lors du précédent mandat.

"Relocalisation", santé et environnement : trois plans pour assurer l'avenir

Plusieurs médias et instituts publics ont défini la Région Auvergne-Rhône-Alpes comme "la mieux gérée de France". Un titre en partie dû à la prévoyance du taulier que vantent ses soutiens. Alors pour rester sur cette lancée, Laurent Wauquiez mise en premier lieu sur la "relocalisation des entreprises pour ramener l'emploi". "Nous sommes à un tournant (...) on est convaincu qu'il faut un sursaut européen et national pour ramener la production près de chez nous", a assuré l'élu qui compte donc prendre les devants.

Comment faire pour convaincre les entreprises ? Notamment à l'aide d'un plan d'un milliard d'euros et du soutien du "fonds souverain régional" dans lequel les particuliers peuvent placer leur épargne avec la certitude d'une utilisation en circuit court de leur argent.

Côté santé, la priorité de la Région serait de recruter des médecins pour les envoyer dans les territoires dans le besoin. Un service couplé au déploiement de médecins spécialistes, peut-être grâce à la mise en place d'un "médibus". Bien qu'il n'y ait pas vraiment de déserts médicaux en Aura, Laurent Wauquiez a assumé que le Covid a pu faire évoluer certains pans de sa volonté d'action.

Il s'est également attardé sur un sujet qui a eu son importance lors des derniers scrutins locaux : l'environnement. "Nous souhaitons des politiques environnementales pragmatiques et concrètes qui reposent sur de l'investissement et du bon sens" a-t-il lâché pour se démarquer de ses concurrents verts. Il en a même profité pour jeter une analyse politique sur un futur potentiel couac dans l'union de la gauche au soir de premier tour : "pour le Lyon-Turin, on est les seuls à garantir que ce ne sera pas sacrifier pour des fins électorales", s'est-il amusé.

Un trio d'action pour la vie quotidienne

Qui dit environnement dit forcément transport. C'est un des domaines pour lequel Laurent Wauquiez reconnait ne pas avoir été jusqu'au bout. On peut parler des voies vertes type Via Rhôna bien sûr, mais ce qui impacte le plus la vie des Rhônalpins, c'est le train. "Nous nous penchons sur la mise en place d'un RER métropolitain autour des villes comme Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand", a annoncé le candidat. L’idéal serait de se rapprocher d'un cadançage des trains à 15 minutes. A cela l'homme de droite veut ajouter un durcissement du ton avec la SNCF. "Il faut augmenter les pénalités quand le service n'est pas qualificatif", a-t-il ainsi déclaré. Beaucoup d'énergie dans le train, mais il l'a assuré, les usagers de la route ne seront pas oubliés.

Pour les lycées et la jeunesse, Laurent Wauquiez souhaite passer la vitesse supérieure. "Le mandat qui vient de s'achever était celui du sauvetage (...) le prochain est pour tirer vers le haut nos lycées", a-t-il promis. Digitalisations et innovations pédagogiques seront notamment de mise.

Dernier thème abordé, l'action sociale. Pour trouver des solutions aux problèmes, on nous promet "beaucoup d'expérimentation". Il se pourrait ainsi qu'une "mutuelle santé régionale" voie le jour.

Au total, ce sont plus de cent mesures qui ont été annoncées par Laurent Wauquiez. Des mesures qui peuvent plutôt se traduire par un prolongement de ce qui a été fait. "Je crois dans la clarté des convictions dans un paysage politique où vous avez des élus prêts à dire l'inverse de ce qu'il pensait avant (...) l'important, c'est qu'il y ait de la durée dans les idées", a résumé le candidat. Ce programme, presque mathématique, lui suffira-t-il pour être réélu ? C'est en tout cas pour le moment une réponse favorable qui sort des sondages. Réponse le 20 juin prochain.

L.M.