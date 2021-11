La Métropole de Lyon présente le panel citoyen qui doit donner (lui aussi) son avis sur la ZFE

Il y a bien sûr les concertations, les consultations. Mais Bruno Bernard et Grégory Doucet font aussi appel à des conseils citoyens.

Sauf que quand le maire de Lyon reste complètement opaque sur le travail de ces citoyens et la composition de ces comités (à l’instar du fameux comité Covid dont on ne sait absolument rien), le président de la Métropole décide d’être plutôt transparent sur la vingtaine de personnes qui vont auditionner des experts au sujet de la ZFE. Avec une photo de groupe à la clé.

Le panel citoyen, démarché par téléphone et qui va passer trois week-ends à l’Hôtel de la Métropole en échange de 200 euros, doit donner un avis consultatif sur l’évolution de la Zone à faibles émissions. Pour cela, ses membres vont poser des questions "avec leurs mots et leurs préoccupations de la vie de tous les jours" à des médecins, juristes, représentants associatifs, entreprises de transport, historiens, psychologues…

A l’issue de ce travail, "ils rédigeront un document commun rendant compte de l’avis général. Ils préciseront les points sur lesquels tout le monde est d’accord, là où il y a des avis contraires, les solutions qui leur semblent être les meilleures".

La Métropole de Lyon rappelle évidemment que les élus pourront écarter d’un revers de la main le travail fourni par la vingtaine de volontaires, mais "puisque ce sont eux-mêmes qui ont demandé à avoir cet avis, ils l’utiliseront certainement pour construire une ZFE qui réponde au mieux aux attentes et aux besoins des citoyens".

Chacun se fera son avis sur la pertinence de former ce panel citoyen alors qu’une grande concertation se tient actuellement et jusqu’au 5 février 2022 et que tous les habitants de la Métropole peuvent déjà dire tout le bien, ou l’inverse, des projets des écologistes pour renforcer la ZFE, et notamment l’exclusion des véhicules aux vignettes Crit’Air trop élevées.