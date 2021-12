Rillieux : deux élues vont demander la démission du maire après les révélations sur sa condamnation

Elise Sabin et Raoudha Djaballah ont annoncé sur les réseaux sociaux leur intention de réclamer la démission de l'ensemble des élus de la majorité d'Alexandre Vincendet. Les deux conseillères d'opposition, qui ne siègent pas dans les mêmes groupes, estiment qu'après les révélations sur la condamnation du maire en 2020 pour violences sur mineur, Alexandre Vincendet a perdu "toute crédibilité" et appellent à de nouvelles élections pour "redonner confiance aux Rilliards et permettre à la ville de retrouver une image positive".

"Au-delà, nous ne pouvons pas croire que les élus de la majorité municipale n’aient pas été informés, depuis plus d’un an, de cette condamnation. C’est vraisemblablement en toute connaissance de cause qu’ils et elles ont, malgré tout, soutenu Alexandre Vincendet et caché la vérité aux rilliards. Comment, dans ces conditions, continuer à avoir confiance dans la façon dont ils gèrent notre commune ? Ce type de faits contribuent hélas à participer à décrédibiliser la politique. Quelles autres surprises nous attendent ?", s'interrogent Elise Sabin et Raoudha Djaballah.

A noter que la première refuse de démissionner. Or, pour refaire une élection, l'ensemble du conseil municipal doit être renouvelé.

Pour rappel, Alexandre Vincendet, également président des Républicains du Rhône, avait, après un article de Médiacités, publié un long message révélant son divorce houleux et sa condamnation suivie d'un stage de parentalité.