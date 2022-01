Rémi Zinck : "Permettre à des gens de se loger à la Croix-Rousse"

Les maires d'arrondissement passent et la Croix-Rousse reste un quartier à part à Lyon. Rémi Zinck ne veut pas "un quartier-musée, c'est important qu'il puisse aussi s'ouvrir vers l'extérieur". L'édile écologiste constate que les 16% de logements sociaux dans le 4e arrondissement, "ce n'est pas assez". "Ca peut devenir très difficile de se loger à la Croix-Rousse", regrette-t-il. D'où la modification du PLU-H ce mercredi qui forcera les promoteurs à faire davantage de logements sociaux et ainsi "permettre à des gens de se loger à la Croix-Rousse".

Parmi les grands dossiers gérés, il y a le boulevard de la Croix-Rousse. Rémi Zinck se félicite qu'il ne soit "plus un parking géant". Des abres seront bientôt replantés en quantité.

La place de la Croix-Rousse aussi aura droit à une seconde jeunesse. Mais l'élu estime qu'elle "doit rester une place, pas une forêt urbaine".

Rémi Zinck a souvent pris la parole sur le cas des mineurs isolés, car le 4e arrondissement a connu, et connaît encore de nombreux squats : "On essaie de reloger les gens en amont et ne pas faire se développer des zones importantes où les gens sont en très grande difficulté. (...) Une fois reconnus mineurs, on les prend en charge".

Avec l'abandon possible du téléphérique entre Lyon et Francheville, la Croix-Rousse pourrait bien récupérer le bébé pour une ligne jusqu'à Gare de Vaise. "Je n'aurais pas une approche dogmatique, pourquoi pas. Je prends toutes les propositions pour améliorer les mobilités des habitants, hors voiture", conclut Rémi Zinck.

