Lyon : réponse des syndicats TCL à la lettre de Bruno Bernard

Il y a un peu plus d’une semaine, le Président de la Métropole, Bruno Bernard, a envoyé une lettre à l’attention des agents du réseau TCL.

Les syndicats TCL ont décidé de répondre à "son courrier de propagande" dans une lettre publiée ce jeudi.

"Nous avions l’habitude des procédés patronaux consistant à envoyer des courriers aux salariés pour tenter de les convaincre de la bienveillance de leurs projets d’entreprise, mais c’est une première de la part d’un Président de l’autorité organisatrice de la mobilité pour masquer une régression sociale", ont débuté les syndicats.

Pour rappel, ce courrier fait référence au projet d’allotissement qu’envisage le Sytral et qui regrouperait les transports par lots. Les employés de Keolis, l’actuel unique exploitant du réseau, sont fortement opposés à ce projet d’allotissement. Une journée de grève massive ainsi qu’une manifestation avaient eu lieu le 6 février.

En effet, les salariés du réseau TCL craignent pour leurs niveaux de rémunération, leurs protections sociales ou encore leurs garanties d’avoir accès au même niveau de prestations des activités, qui pourraient être impactées si le projet d’allotissement voyait le jour, créant ainsi une ouverture à la concurrence.

"Le Sytral veut inscrire la politique sociale de Keolis dans des entreprises éclatées comme le point de départ", ont poursuivi les syndicats TCL dans leur courrier. "L’UGICT CGT et la CGT ont dans toutes les rencontres avec le Sytral affirmé leur opposition à l’allotissement qui n’est que l’aboutissement des politiques les plus libérales et que rien ne l’impose à part une volonté politique".

Les employés du Sytral pensent qu’à ce stade, le Sytral est incapable de fournir les éléments juridiques permettant d’affirmer que tous les salariés auront la garantie du maintien de leur contrat de travail et autres. Demandant à ne pas être pris "pour des billes", les syndicats CGT considèrent que ce projet d’allotissement n'améliorera pas la situation ni du service public ni des salariés.

Dans sa lettre adressée aux employés du Sytral, Bruno Bernard défendait une proposition d’organisation de réseau TCL pensée autour de deux lots principaux : un lot "modes lourd", rassemblant le métro, le funiculaire, le tramway (dont Rhônexpress), gestion des infrastructures, les systèmes d’information, la sécurité et les contrôleurs en délégation de service public. Et le second lot, qui serait un "bus & trolleybus", rassemblant tous les sites et les contrôleurs en délégation de service public.

"Conscient des inquiétudes", Bruno Bernard a assuré qu’aucun de ces projets ne se fera au détriment des salariés du réseau.

Les syndicats ont clôturé leur communiqué en expliquant qu’il y a des propositions pour un socle social de haut niveau mais que celui-ci doit s’appliquer "à l’ensemble du personnel actuel et dans une seule et même entreprise".