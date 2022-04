David Kimelfeld : "Face au danger, il faut apporter son soutien à Emmanuel Macron dès le 1er tour"

Pour David Kimelfeld, ancien membre de la République en Marche, il n'y a qu'un seul vote à glisser dans l'urne dimanche. "Il y a un véritable danger aujourd'hui. Il faut apporter son soutien à Emmanuel Macron dès le 1er tour", indique l'ancien secrétaire fédéral du PS du Rhône.

"Les indécis de gauche, je leur dis ce que je me suis dit à moi-même. J'ai apporté mon soutien à Emmanuel Macron en 2017, j'ai été déçu sur un certain nombre de mesures. Mais rappelons-nous du Covid et du quoi qu'il en coûte. Pas un gouvernement de gauche n'aurait fait plus qu'Emmanuel Macron", poursuit-il.

"Je comprends que ça soit compliqué. Il faut prendre en compte l'ensemble de ce qui a été fait et des mesures qui pourront être prises après", indique David Kimelfeld, qui estime aussi qu'il "faut que l'on participe tous à la fondation d'un pôle social-démocrate, une gauche de gouvernement qui soit capable de faire des coalitions. Elle ne va pas se reconstituer autour de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise".

L'ex-président de la Métropole de Lyon a suivi le travail des sénateurs de la mission d'information sur la collectivité : "Il faut conserver les compétences de la Métropole mais améliorer son fonctionnement", juge-t-il.

S'il ne siège plus au conseil municipal, David Kimelfeld a tout de même des choses à reprocher au maire écologiste : "Rien n'avance à Lyon, on ne comprend pas ce que Grégory Doucet fait, à part poser des symboles et faire de grands discours. (...) Il pense qu'à Lyon, il y a eu l'empereur Claude et puis lui. Et qu'entre les deux, rien ne s'est passé".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Soutien à Emmanuel Macron

02:48 Projet d'Emmanuel Macron

04:20 Personnalités de droite

06:18 Parti socialiste

07:35 Fédération Progressiste

08:02 Alexandre Vincendet

09:17 Fonctionnement de la Métropole de Lyon

10:12 Piétonnisation de la Presqu'île

12:22 Législatives ? Ministre ?