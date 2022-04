Cinq leçons du premier tour de la présidentielle à Lyon et dans la Métropole

Dans la Métropole, l’ordre d’arrivée était le même : Emmanuel Macron était là aussi devant Jean-Luc Mélenchon (environ 30% contre aux alentour de 25%).

Leçon 1 : Les Lyonnais changent de plus en plus souvent de bulletin de vote

Lyon fut capitale de la droite française pendant un demi-siècle. La seule incertitude de pouvoir se résumant à savoir si c’était le RPR ou l’UDF qui prenait la direction de la ville et du Grand Lyon.

Puis Lyon fut dirigée par une alliance des socialistes, d’EELV, de communistes.

Avant, comme son Maire de l’époque Gérard Collomb, de se mettre à voter massivement pour la République en Marche et le MoDem à plusieurs reprises.

Puis pour EELV il y a moins de deux ans tout aussi massivement.

Avant cette fois en 2022 de se partager à parts quasi égales entre Macron et Mélenchon.

Souvent lyonnais change.

Leçon 2 : L’extrême-droite fait son retour dans les urnes

L’extrême-droite à Lyon est plus connue pour son implantation de groupes radicaux allant des Braves de Daniel Conversano aux Jeunesses Identitaires, en passant par l’Action Française ou les Jeunesses Nationalistes que pour ses résultats électoraux réussis. Il n’y a, par exemple, pas d’élu du RN dans aucun conseil d'arrondissement de la ville, pas plus qu’au conseil de Métropole. Deux cuisants échecs pour Agnès Marion et Andréa Kotarac qui en portaient les couleurs aux dernières élections locales.

Là, entre les deux candidats, c’est plus de 16% des Lyonnais et environ 22% des Grands Lyonnais qui se sont tournés vers l’extrême-droite. Dans certains territoires, cela laisse aussi augurer d’une radicalisation de l’électorat LR, certains jolis scores d’Eric Zemmour s’étant déroulés par exemple dans le bastion de droite Limonest ou dans des arrondissements comme Lyon 6e. Laurent Wauquiez n’est d’ailleurs pas insensible à cette tendance lorsqu’il n’est pas aussi claire que Valérie Pécresse quant à son vote du second tour.

Leçon numéro 3 : La guerre en Ukraine ne fait pas recette électorale

Certes l’ensemble de la classe politique française a condamné l’agression russe en Ukraine. Mais de Jean-Luc Mélenchon, qui refuse d’aider les Ukrainiens à se défendre face à Poutine, jusqu’au très pro-Kremlin Eric Zemmour en passant par un Jean Lassalle qui a toujours exprimé sa sympathie pour le régime en place en Russie, nombreux sont les acteurs français à rester sur des ambiguïtés dans cette crise. A proposer en pleine crise de sortir de l’Union Européenne ou de rester sans alliés.

Les viols en masse en Ukraine, les réfugiés, les bombardements, tout cela n’a pas joué dans les votes de nombreux français.

A part Emmanuel Macron, les candidats les plus clairs sur ce conflit, à commencer bien évidemment par Yannick Jadot, mais aussi Anne Hidalgo et dans une moindre mesure Valérie Pécresse, longtemps plombée dans ce domaine par François Fillon, n’ont guère fait recette.

Beaucoup de Français qui ont considéré que l’attitude d’un candidat face à ce drame n’était pas un critère dominant de choix en votant pour Zemmour, Lassalle, Le Pen ou Mélenchon.

Est ce que cela en fait forcément des aficionados de Poutine, des gens qui approuvent massacres et viols en Ukraine ? Non évidemment ce serait bien injuste de le dire ! C’est la volonté de faire barrage au Président sortant et à l’extrême-droite qui a mobilisé les électeurs du chef des Insoumis. Et c’est bien d’autres critères que Poutine qui ont le plus souvent motivé de leur côté les électeurs d’extrême-droite.

Mais tout cela montre une nouvelle fois ce vieil adage comme quoi on ne gagne pas les présidentielles sur les questions internationales…

Leçon numéro 4 : EELV peut-il faire la tête ?

Yannick Jadot avait tout pour réussir à Lyon, plus grande ville à direction EELV de France. Sa modération, son ancrage pro-européen, ses propositions sur l’urgence climatiques pouvaient être un atout réel. Il pouvait faire synthèse dans une ville où les deux forces principales (même si on l’a vu, les Lyonnais changent souvent de bulletin de vote) sont EELV et LREM malgré l’entre-soi de ces deux partis politiques locaux accrochés à leurs rentes. Le mauvais score du candidat écolo a montré la volatilité de l’électorat de gauche lyonnais et aussi appelle sans doute son parti à réfléchir localement et nationalement, notamment sur un certain entre soi.

Le Maire Grégory Doucet peut certes se rassurer en disant à juste titre que sa majorité dans sa diversité est largement en tête dans la ville en additionnant les voix des insoumis, des socialistes, des communistes, d’EELV etc… En cela il a raison, ce bloc est largement en tête. Même si 42,03% tout ça cumulé ce n’est pas la majorité… Et de se dire que le rapport de forces interne à gauche avait été celui-ci il y a de cela même pas deux ans, il n’aurait pas forcément été Maire de Lyon….

Reste que, l’élu insoumis lyonnais, Laurent Bosetti a reconnu à juste titre et modestie sur le plateau de BFM-TV ce que chacun sait, que le score des Insoumis est pour beaucoup un score de vote utile à gauche. Qui n’est pas forcément une adhésion pour Monsieur Mélenchon.

Leçon numéro 5 : Les macronistes peuvent-ils faire la fête ?

Oui certains de ses dirigeants locaux sont pris dans les schémas de clanisme et de guéguérre des dernières municipales même si ils s’en défendent. Mais les représentants de la majorité présidentielle, à commencer par nombre de cadres marcheurs et par le MoDem de Fouziya Bouzerda et des députés macronistes comme Thomas Rudigoz, Jean-Luc Fugit ou Anne Brugnera ont mené une campagne qui s’est avérée payante, même si ce n’est plus aujourd’hui l’appareil politique qui fait l’élection. La majorité présidentielle est en tête sur la ville de Lyon et la métropole.

Mais il est à noter que la structure de vote macroniste a évolué dans sa physionomie lyonnaise. Cette fois, Emmanuel Macron, s'il a gardé de très larges segments du vote social-démocrate et des actifs, a aussi beaucoup eu les faveurs du centre droit et des seniors, en témoignent ses scores dans des villes comme Ecully ou Lyon 2e tout en maintenant de bonnes positions dans des endroits plus à gauche. Cela est-il suffisant pour gagner les présidentielles? On peut espérer que face au très grave danger de l’extrême-droite tout cela soit suffisant pour gagner avec l’aide de la gauche et de la droite républicaine. Mais pour les amis du Président de la République à rééditer l’exploit d’obtenir la totalité des circonscriptions de la Métropole aux législatives comme en 2017 ?

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site

Romain Blachier