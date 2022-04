"Citoyens assignés à résidence" : l'opposition regrette l'absence totale de transports en commun le 1e mai à Lyon

"Une situation qui nous étonne et nous surprend de la part d'une majorité qui n'a de cesse de recommander l'utilisation des transports en commun et de vanter les bienfaits du service public", peut-on lire.

Le maire de Caluire, élu d'opposition au conseil métropolitain, estime qu'un "certain nombre de nos concitoyens utilisateurs réguliers des transports en commun vont se voir en quelque sorte assigner à résidence à moins qu'ils ne disposent d'une autre solution de mobilité comme une voiture". Et Philippe Cochet d'ajouter : "En cette journée qui marque la fin des vacances scolaires, un certain nombre d'étudiants et de vacanciers seront contraints de terminer leurs trajets par des moyens de transport individuel pas forcément décarbonés".

L'opposition rappelle également qu'en mai 2020, six lignes de bus avaient fonctionné avec des agents volontaires pour permettre au personnel soignant d'accéder à son lieu de travail lors du premier confinement COVID : des lignes empruntées par 3200 personnes "soit aux environs de 85% d'un dimanche habituel avec une clientèle plutôt de personnel hospitalier le matin mais plus large l'après-midi".

Le groupe Rassemblement de la Droite, du Centre et de la Société Civile interpelle donc Bruno Bernard, le président du Sytral, afin de "connaitre ses intentions quant à la mise en place d'un réel service public de transport en commun sur l'agglomération fonctionnant tous les jours du 1e janvier au 31 décembre".