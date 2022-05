France insoumise et EELV : que donne l'accord dans la Métropole de Lyon ?

Le pôle écologiste récupére trois des quatre circonscriptions lyonnaises (seule la 1ère détenue actuellement par le député LREM Thomas Rudigoz doit revenir à un ou une mélenchoniste) ainsi que la 12e circonscription (actuellement détenue par le MoDem Cyrille Isaac-Sibille et qui recoupe entre autres Tassin, Irigny,Saint-Foy, Oullins). Exit donc Sophia Popoff, tandis que Marie-Christine Garin et Benjamin Badouard sauvent leurs têtes.

Les Insoumis semblent avoir mis leurs ambitions en veilleuse sur Lyon bien que leur candidat à la présidentielle ait obtenu un score bien supérieur à celui des écolos. Une prise en compte sans nul doute de la dimension vote utile de Jean-Luc Mélenchon. Et de ne pas froisser leur désormais allié dans la plus grande ville de France détenue par les Verts.

Dans ces quatre circonscriptions, il y a d'ailleurs un député sortant Hubert Julien-Laferrière (ex LREM, désormais Génération Ecologie dans la deuxième circonscription) dont l'organisation est membre du pôle écolo. Est-ce lui qui repart ? Pour l'instant à l'heure où ces lignes sont écrites, aucun responsable national de son parti n'a salué l'accord..

Reste aussi ce jour l'accord à venir entre le PCF et les Insoumis. La maire de Vénissieux, Michèle Picard, arrivera-t-elle à imposer sa candidature face au parachutage contesté par beaucoup de l'insoumis Taha Bouhafs dans la 14e circonscription (qui recoupe notamment Vénissieux et Saint-Fons détenue actuellement par le député LREM Yves Blein qui ne se représente pas) ? Cela semble assez possible au vu de la situation en présence et d'un accord qui semble privilégier davantage les tendances municipales que présidentielles.

Et puis viendront ou pas les socialistes. Et pour l'instant la porte semble ouverte à Villeurbanne pour un accord là aussi avec la candidate Christina Martineau soutenue par le maire PS Cédric Van Styvendael...

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site

Romain Blachier