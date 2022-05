Baisses des subventions de la Région au monde culturel : la gauche écrit à Laurent Wauquiez pour dénoncer son "obsession malsaine d’essorer le budget"

Car la Région Auvergne-Rhône-Alpes va réduire drastiquement les subventions accordées à la Biennale d’Art Contemporain, au TNP Villeurbanne, à la Villa Gillet, ou encore au Festival Lumière. Sans oublier la MC2 et l’Observatoire des politiques culturelles de Grenoble.

Ce mercredi, son opposition de gauche s’est alliée dans un courrier commun directement adressé au président de la collectivité. Les écologistes, les socialistes et le PRG estiment que ses décisions "ne sont compréhensibles qu’à la lumière de votre hargne vis-à-vis des responsables politiques écologistes et de gauche de Lyon et Grenoble".

"On voit bien ici comment votre obsession malsaine d’essorer le budget d’intervention d’Auvergne-Rhône-Alpes, loin d’inscrire la Région comme une collectivité "la mieux gérée de France", met en péril en réalité la vitalité du tissu culturel régional, et les emplois qu’il génère. La vice-présidente à la culture argumente sur la nécessité de mieux servir, "de rééquilibrer" certains territoires. Nous doutons fort que la politique culturelle de la Région soit réellement conduite avec des critères transparents de rééquilibrage, les décisions d’octroi de subventions semblant plutôt relever en permanence de l’arbitraire voire du clientélisme", attaquent encore les trois groupes d’opposition.

Aux yeux de Fabienne Grébert, Najat Vallaud-Belkacem et Guillaume Lacroix, la situation pourrait empirer au conseil régional. "Votre attaque en règle, monsieur le président, pourrait mettre à mal ce fragile équilibre républicain. Vous devrez rendre des comptes à l’avenir", préviennent-ils.

Laurent Wauquiez reviendra-t-il sur sa décision de répartir autrement les subventions au monde culturel auvergnat et rhônalpin ?