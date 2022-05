Jean-François Auzal : "Un service civique européen obligatoire, à l'image d'Erasmus"

Candidat PRG dans la 3e circo de Lyon, Jean-François Auzal défend ardemment la laïcité, comme le fait le PRG depuis des décennies. Le week-end dernier, à l'occasion de la béatification de Pauline Jaricot, Grégory Doucet a reçu des officiels de l'Eglise. "Depuis des années, beaucoup essaient de faire des petites entailles dans la laïcité", critique Jean-François Auzal. L'élu du 8e estime que la NUPES "nous expliquent qu'il faut vraiment séparer les relations entre les collectivités et les religions. Et (Grégory Doucet) qui ne met jamais de cravate, on le voit poser comme un enfant de choeur avec les autorités du clergé".

Pour Jean-François Auzal, c'est une "incohérence avec le Voeu des Echevins. Nous avions trouvé plutôt bien qu'il ne participe pas à la messe".

A Grenoble, Eric Piolle a autorisé le burkini dans les piscines, au nom du respect de la laïcité. Le maire écologiste "a tort", selon le candidat PRG. "C'est un espace public. La laïcité, c'est qu'on laisse à l'entrée de chaque bâtiment public ses signes distinctifs de religion", indique-t-il.

Elu en 2020 avec les ex-macronistes de David Kimelfeld, Jean-François Auzal sera opposé à Sarah Peillon, patronne de Renaissance dans le Rhône : "Il y a eu En Marche pendant cinq ans. Et il faut déjà faire une Renaissance. C'est peut-être le constat d'un échec".

S'il était élu député, Jean-François Auzal imagine un service civique européen "obligatoire à l'image d'Erasmus" : "Ca permettrait de croiser les différentes personnes, que les gens arrivent à se connaître. On arrivait peut-être à une Europe un peu plus vite".

