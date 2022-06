Métropole de Lyon : confusion autour de la SPL Mobilités, l'opposition quitte l'assemblée

Il s'agit de la Société publique locale mobilités (SPLM), dont la création soudaine a surpris tout le monde, y compris les partenaires des écologistes.

Concrètement la future SPLM intégrera, à l'horizon 2023/2024/2025, la gestion de 15 parcs de stationnement LPA pour un total de 8000 places de parking, la gestion des parcs relais ferroviaires et gares de covoiturage, le déploiement d'une "offre de stationnement sécurisée pour les vélos" ainsi que la création d'un nouveau dispositif d'autopartage en station.

"Nous ne nous satisfaisons pas d'une politique morcelée de mobilités et du stationnement. (...) Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de la SPLM telle que vous nous la présentez aujourd'hui", a attaqué Nathalie Perrin-Gilbert. Membre de la majorité, l'adjointe au maire de Lyon a estimé qu'une "fois encore est à l'oeuvre la dilution du politique, la dilution de la responsabilité politique et la dillution de la redevabilité politique".

"Nous comprenons d'autant moins la création de la SPLM de la part d'une majorité qui fait souvent de la participation et l'implication citoyenne l'un des fondements de sa politique", a poursuivi l'ancienne maire du 1er arrondissement, qui regrette l'absence de représentants des citoyens-usagers et du personnel au conseil d'administration de la SPLM, qu'elle juge "plus ou moins opaque".

"Comment me satisfaire de voir que les 550 000 Lyonnais seront représentés par une seule voix au sein de la SPLM ?", a-t-elle conclu, annonçant l'abstention de son groupe lors du vote à venir.

Car effectivement, le CA de la SPLM sera composé de 7 membres (4 Métropole, 2 Sytral, 1 Ville).

De quoi ulcérer Louis Pelaez, du groupe Inventer la Métropole de demain. Car la loi permet d'aller jusqu'à 18 membres au sein du conseil d'administration. Ce qui aurait ouvert des places à l'opposition.

"Il ne va y avoir que les Verts pour représenter tout le monde", regrette-t-il, évoquant l'absence de "possibilité de contrôle ou regard sur vos activités".

"Ca nous obligerait à nous recaler avec le Sytral et la Ville de Lyon. Et on aurait moins d'évolutions possibles à l'avenir", a balayé le président Bruno Bernard.

David Kimelfeld, ancien président de la Métropole, a poursuivi le travail de sape en dénonçant un "déni de démocratie", reprochant aux écologistes de vouloir "gérer les parkings métropolitains près des gares ferroviaires, sans impliquer la Région, les communes concernées, la SNCF... Uniquement entre amis, avec la Ville de Lyon".

Matthieu Vieira, pour le groupe des Ecologistes, était chargé de clouer le bec à ses détracteurs. Suite à un happening un peu ridicule, de son propre aveu, où il empilait des verres avant de les faire tomber, représentation du climat sur lequel on empile la pollution, il a prôné une "Métropole apaisée" tout en ressortant les traditionnels éléments de langage sur l'urgence climatique que l'opposition ne comprend pas et qui guide toutes les décisions de la collectivité.

Heureusement, Jean-Charles Kohlhaas, vice-président aux Transports, venait à la rescousse pour répondre point par point aux inquiétudes. "La Métropole ne transfère aucune compétence à la SPL, elle va demander par la forme d'un contrat à la SPL de mettre en oeuvre, notamment la gestion des parkings métropolitains. En aucun cas, le CA décidera de la politique des mobilités de la Métropole", déclarait l'ancien vice-président de la Région Rhône-Alpes.

L'opposition soumettait deux amendements mais demandait avant une suspension de séance. Que Bruno Bernard refusait, prétextant avoir déjà ouvert le vote.

Cris dans l'assemblée, Philippe Cochet (LR) debout qui promettait une annulation du scrutin : au final, les amendements ont été rejetés tandis que les groupes qui les avaient déposés avaient quitté la salle en signe de protestation.

En début d'après-midi, la SPLM était finalement votée et approuvée de justesse (65 votes pour, 55 contre, 6 abstentions).