Lyon : Grégory Doucet annonce la réduction de la viande dans les cantines à la rentrée

Grégory Doucet s'est en effet entretenu avec des journalistes du "quotidien de l'écologie" qui se décrit comme "impartial et non partisan" mais "en empathie avec les mouvements écologistes, altermondialiste et alternatifs". Dans cette longue entrevue, l'édile a pu défendre les différents travaux qu'il a enclenchés depuis le début de son mandat, il y a tout juste deux ans.

Naturellement, il a d'abord été question d'urbanisme et de verdure en ville. "On reprend de l'espace public minéral. Par exemple, les Voies lyonnaises (qui relèvent en réalité de la Métropole de Lyon, ndlr) (...) vont être bordées d'espaces plantés", a-t-il affirmé à nos confrères.

Une politique déminéralisation d'autant plus importante, selon lui, que les vagues de chaleur se font plus en plus nombreuses. Mais au-delà d'une réaction d'urgence (distribution d'eau, consultation des personnes fragiles, piscines éphémères,...), "ce qui nous importe c'est d'abord la réponse structurelle (à long terme, ndlr) : la végétalisation de la ville. On avance aussi vite que l'on peut", a assuré Grégory Doucet.

Il a, par ailleurs, dénoncé une politique gouvernementale de végétalisation des villes trop molle : "l'Etat a dit qu'il mettait 500 millions d'euros sur la table pour l'ensemble des communes en France. Rien que sur ma mandature, je mets 141 millions à Lyon".

"Je n'ai pas l'impression d'être un dangereux dogmatique"

Cette interview a aussi été l'occasion pour le maire de Lyon de revenir sur les nombreuses polémiques dont il a et fait toujours l'objet. La première d'entre elles fut sur le Tour de France, dont le départ de l'édition 2022 est prévu ce vendredi. Lors du passage de la Grande Boucle à Lyon, l'élu l'avait jugée "machiste et pas écoresponsable".

"A l'heure de #MeToo, de la dénonciation des violences sexistes et sexuelles quasi quotidiennes, il m'importe de m'interroger et d'interroger un grand événement sportif sur la place qui est faite aux femmes. N'est-il pas légitime de se dire que la place des femmes ne peut se réduire à la bise faite au vainqueur ? (...) N'est-il pas légitime que je m'interroge sur l'écoresponsabilité d'un grand événement sportif ?", a commenté Grégory Doucet.

Enfin, le maire de la capitale des Gaules a fait une annonce importante, attendue et prévisible : "à partir de septembre, on va changer la composition des menus, on va réduire la part de protéines animales dans les restaurants scolaires".

"Notre alimentation carnée émet trop de CO2, il nous faut réduire la consommation de viande. En disant cela, je n'ai pas l'impression d'être un dangereux dogmatique (...) on est quand même la capitale de la gastronomie à Lyon, on doit aussi avoir ça en tête", a-t-il ajouté tout en affirmant que les plats carnés restants seront de plus en plus conçus avec une agriculture locale et biologique.

L'interview complète de Reporterre est disponible ici.