Métropole de Lyon : un voeu pour la fermeture définitive de la Traboule et l'Agogé, QG des identitaires lyonnais

En clôture du conseil métropolitain, les élus ont ainsi émis le souhait, soumis au préfet, de voir fermer définitivement les deux QG de l'ultradroite dans le Vieux Lyon : la Traboule et l'Agogé.

Mathieu Azcué, président du groupe La Métropole en Commun, a ainsi fait la "demande à la préfecture de mettre tous les moyens pour faire fermer la Traboule et l'Agogé et le retrait de leurs moyens matériels et logistiques".

Pierre Chambon, qui a été gérant d'établissements de nuit et patron de l'UMIH, a évoqué un "aspect technique" concernant la Traboule. Selon lui, "la meilleure manière de faire fermer un bar associatif, c'est d'intégrer l'ensemble des services de l'Etat. Il faut bien dire au préfet de faire intervenir les services des douanes, des impôts... L'association est un cercle privé".

L'insoumis Laurent Legendre a rappelé l'agression de militants la semaine dernière devant le métro Vieux-Lyon. "Souvent l'extrême-droite agit avec la volonté de tuer", a indiqué le Villeurbannais, qui a ensuite pris à partie les élus de droite de la Métropole qui "organisent la diabolisation d'une soi-disant extrême-gauche dangereuse, qui n'est pourtant qu'une union pour une société plus solidaire, plus juste et plus écologique".

Une allusion au fait que le groupe LR n'a pas souhaité prendre part au vote. L'ancienne députée Dominique Nachury a expliqué que "ce voeu devrait ouvrir un débat sur les violences".

"Est-il juste et responsable de distinguer entre les actes violents ? Est-il juste et responsable de hiérarchiser les extrêmes ? Nous condamnons toutes les violences mais nous refusons l'indignation sélective", a conclu l'élue.

Une dernière prise de parole qui n'a pas plu au président écologiste de la Métropole Bruno Bernard : "On parle d'identitaires qui tuent à Paris, qui tabassent ici. Tout n'est pas égal".