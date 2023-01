Encadrement du droit de grève à la Ville de Lyon : la justice casse la note de service des écologistes

La victoire intervient un an et demi plus tard.













Mais la justice a bel et bien donné raison à la CGT, aux dépends de l'exécutif écologiste de Grégory Doucet. Dans une décision du 30 décembre dernier, le tribunal administratif de Lyon a annulé la note de service de la Ville de Lyon qui encadrait le droit de grève des agents. Cette dernière, signée par le directeur général des services de la Ville, est jugée illégale. Pour rappel, elle avait été envoyée en août 2021 et annonçait que désormais, faire grève dans les crèches et les écoles entraîne la perte automatique d'un jour complet de salaire, même si le débrayage n'a duré qu'une heure. Les agents devaient également prévenir de leur mouvement 48 heures à l'avance. "Tout manquement au respect de ces obligations pourra entraîner des sanctions disciplinaires", menaçait le DGS dans sa note de service. La mairie souhaitait ainsi pouvoir prévoir et assurer un service minimum. Mais cela avait entraîné un important mouvement social et les syndicats avaient dénoncé la position des Verts. Forte de cette décision de justice, la CGT triomphe : "Cette collectivité qui se targue de respecter la loi que ce soit sur les 1607 heures ou sur la prime de départ en retraite du COS ne respecterait donc pas la loi ? Ce n’est qu’un premier pas, ne nous laissons pas faire et continuons à nous battre. L’annulation de cette note tombe à point nommé avant le futur conflit sur les retraites". De son côté, le groupe d'opposition Droite Centre et Indépendants se félicite également de la décision de justice. "Nous demandons au Maire de Lyon d’engager sans tarder les discussions avec les organisations syndicales pour mettre en place un véritable service minimum et présenter rapidement une délibération en conseil municipal venant l’entériner", indiquent les élus réunis autour de Pierre Oliver (LR). Le jugement rendu 30 décembre par le Tribunal Administratif donne raison à la CGT sur la note de service de la ville de LYONhttps://t.co/eAbnjiI38m

Pour mémoire cette note signé par notre DGS a vu le jour le 23 aout à la veille d’une grève de la CGT

