Lucile Peytavin : "Si les hommes se comportaient comme les femmes, la France économiserait 95 milliards d'euros par an"

Formée à l'Université Lyon 2, Lucile Peytavin avait écrit "Le coût de la virilité", ouvrage qui sort ce mercredi en format poche et qui fait l'objet d'une conférence à la Métropole de Lyon mardi soir.

L'historienne lyonnaise avait été marquée par la statistique suivante : 96,3% des personnes en prison sont des hommes "Ca ne fait pas débat dans la société, on ne se pose pas la question de la surreprésentation des hommes dans la population carcérale", indique-t-elle.

"J'ai creusé pour savoir à quel point les hommes sont surreprésentés dans la délinquance, la criminalité et les comportements à risque. Ils le sont beaucoup plus que les femmes", poursuit Lucile Peytavin, qui a donc recensé les coûts financiers que tout cela engendre.

"Si les hommes se comportaient comme les femmes, la France économiserait 95 milliards d'euros par an", estime l'historienne. Par exemple, l'insécurité routière masculine coûte 13,3 milliards d'euros par an. Ce sont aussi 9 milliards d'euros de surcoût pour la police, 7 milliards pour la justice, 2 milliards pour la santé...

"On a encore tendance à expliquer la violence des hommes comme si elle venait d'une nature masculine. Les sciences nous montrent qu'il n'y a rien dans la biologie et la physiologie qui pousserait les hommes à se comporter de cette façon. (...) La domination masculine est une construction sociale qui n'a pas toujours été dans l'histoire. Donc on peut la déconstruire", se félicite Lucile Peytavin.

Les pays nordiques appliquent bon nombre de ces recommandations, notamment dans l'éducation faite aux enfants. Et pourtant, cela ne donne aucun résultat sur les violences. Les taux sont mêmes plus élevés que ceux des autres pays européens. "Je pense qu'il faut agir sur une culture à grande échelle", propose Lucile Peytavin.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Origine du livre

01:14 Violence masculine

03:38 Testostérone

04:42 Education dès l'enfance

05:47 Culture

06:39 Education

08:30 Coût de la virilité

11:22 Effets du livre

12:10 Exemple des pays nordiques

13:55 Budgets genrés