"Métropole de Lyon : Bruno Bernard appelle au retrait ou à la suspension de la réforme des retraites"

Le président EELV de la collectivité est revenu sur le contexte social national et a dénoncé la réforme des retraites, "incomprise et massivement rejetée" selon lui.

"Elle est vécue à juste titre comme une injustice, notamment par les femmes et ceux qui ont commencé à travaillé tôt et qui ont un métier pénible. C'est le cas d'agents à la Métropole", a poursuivi Bruno Bernard.

"Cette réforme doit être retirée ou suspendue dans une logique d'apaisement et de réconciliation nationale", a ensuite lancé le président de la Métropole.

Bruno Bernard est enfin revenu sur les dégradations et débordements lors des manifestations sauvages mais aussi officielles à Lyon : "Je me refuse à penser que la violence serait le seul moyen de se faire entendre par les gouvernants. (...) Les saccages de la mairie du 4e arrondissement et de l'office du tourisme place Bellecour sont scandaleux".

Ce mardi, le conseil de la Métropole de Lyon doit voter un voeu déposé par les groupes de gauche concernant la réforme des retraites.

Pour Philippe Cochet, l'occasion était trop belle de tirer à boulets rouges sur les écologistes : "Passe encore que des illuminés de votre parti fassent état de leur aversion pour la police, c'est insoutenable mais ils ne représentent rien. Mais lorsqu'un vice-président de la Métropole en sa qualité de responsable de parti signe ces déclarations écoeurantes, c'est un autre degré", indiquait le maire LR de Caluire-et-Cuire, en référence à Philippe Guelpa-Bonaro, co-secrétaire d'EELV Lyon qui avait dénoncé les violences policières dans un communiqué de presse déjà attaqué par la préfète du Rhône.

"Dans ce contexte, porter un voeu ici sur la réforme des retraites est une provocation malsaine", terminait Philippe Cochet.

Le ping-pong était lancé, avec Benjamin Badouard, co-président du groupe EELV à la Métropole, qui s'étonnait de voir l'élu LR si attaché au droit malgré sa récente condamnation en appel dans l'affaire de son ex-attachée parlementaire : "Certains luttent pour l'intérêt général, d'autres pour leur bénéfice personnel. On sait de quel côté ça se situe", lançait Benjamin Badouard, pointant du doigt les rangs de la droite.