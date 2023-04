Dégradations lors des manifestations à Lyon : Pierre Oliver veut connaître le coût supporté par les collectivités

Que les cortèges soient sauvages ou déclarés, malgré l’encadrement des forces de l’ordre, il y a toujours un groupe plus ou moins conséquent de casseurs qui sèment le chaos autour d’eux.

Ce fut encore le cas ce jeudi après-midi, sur le parcours inédit dans le 6e arrondissement, avec des dégradations commises sur le boulevard des Belges. Les hôtels particuliers de la célèbre artère lyonnaise ont notamment été pris pour cibles, tout comme l'Hôtel Reine Astrid.

Pour Pierre Oliver et son groupe d’opposition, "ces actes de violence en provenance de l’ultragauche" n’ont que trop duré. Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon reproche dans un communiqué le mutisme de Grégory Doucet. "Nous avons le sentiment d’une certaine passivité du maire de Lyon et de ses adjoints quant à l’impact de ces manifestations sur notre ville", écrit-il.

Pierre Oliver demande donc publiquement aux écologistes de lui communiquer "le coût des dégradations supportées par la Ville de Lyon et la Métropole". On se souvient que fin mars, la première reconnaissait avoir déboursé 20 000 euros pour faire enlever des tags et la seconde 40 000 euros pour nettoyer les rues après chaque manifestation.

Le leader de la droite lyonnaise veut aussi connaitre "l’état des discussions qu’il peut y avoir avec la préfecture quant au parcours des manifestations syndicales" et "les actions qu’il (Grégory Doucet ndlr) compte engager pour venir en aide aux victimes de dégradations".

De retour d’Arménie après une semaine passée à l’étranger, l’édile EELV n’a pas encore réagi aux débordements de la manifestation de jeudi.