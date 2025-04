La présidente de l'Université Lyon 2 Isabelle von Bueltzingsloewen harcelée et menacée de mort après avoir lâché Fabrice Balanche : une enquête ouverte

Le tort à leurs yeux ? Avoir lâché Fabrice Balanche, le maître de conférences dont le cours avait été interrompu le 1er avril par des étudiants "islamogauchistes", et même d'avoir indiqué ne "pas avoir été étonnée" qu'il ait été visé à cause de ses "positionnements sur Gaza". Rares étaient les voix à s'élever pour la soutenir, hormis le sénateur écologiste du Rhône Thomas Dossus et la députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi qui écrivait : "La droite et l’extrême droite doivent cesser leurs offensives ridicules".

Mais au-delà des critiques émises contre la présidente de l'Université Lyon 2, ainsi que la demande par la Région Auvergne-Rhône-Alpes de l'ouverture d'une mission d'inspection indépendante, des menaces de mort ont été proférées à l'encontre d'Isabelle von Bueltzingsloewen.

Outre les messages postés sur les réseaux sociaux, elle aurait également reçu des courriels et des SMS au ton haineux.

Une enquête a donc été ouverte par le parquet de Lyon pour menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public et harcèlement en ligne. La Division de criminalité territoriale du Rhône est chargée d'identifier les auteurs de ces menaces.

Elue présidente de l'Université Lyon 2 en juillet dernier suite à la démission de Nathalie Dompnier, cette historienne de la santé spécialiste de l'Allemagne avait été reconduite pour quatre années supplémentaires en février dernier.