Présidente de l'Université Lyon 2 menacée de mort : Grégory Doucet vole à son secours et à celui de "la liberté académique"

La présidente de l'Université Lyon 2, dans l'oeil du cyclone pour avoir lâché Fabrice Balanche, le maître de conférence dont le cours avait été interrompu le 1er avril par des étudiants, a reçu le soutien de Grégory Doucet ce mardi.

"Les menaces de mort dont elle est victime sont intolérables", évoque le maire de Lyon, qui qualifie également l'intrusion dans le cours de Fabrice Balanche d'atteinte "inacceptable à la liberté d’enseigner".

"La liberté académique est un pilier de notre démocratie. Elle implique la possibilité de débattre, de critiquer, de produire du savoir, dans le respect du cadre républicain, des personnes et des institutions. Les enseignants comme les responsables universitaires doivent pouvoir exercer leurs missions sereinement, à l’abri de toute pression ou menace. Les responsables politiques n’ont pas à remettre en cause, directement ou indirectement, la liberté académique comme la libre administration des universités", poursuit Grégory Doucet, prenant pour cible les nombreux élus de droite et d'extrême-droite qui ont réclamé la démission d'Isabelle von Bueltzingsloewen la semaine dernière.

"Dans un contexte national et international où certains cherchent à instrumentaliser, à affaiblir la science et la recherche ou à en tirer un bénéfice personnel, il est plus que jamais nécessaire de défendre l’université comme lieu de débat, de transmission et d’émancipation", conclut le premier magistrat de Lyon.