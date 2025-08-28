Hommage à une militante du FLN à Vénissieux : "Une instrumentalisation politique" des communistes selon la ministre chargée de la Mémoire

Et pour cause, la mairie PCF, en choisissant de lui donner le nom d'une militante du FLN qui a combattu la France et participé à commettre des attentats ayant fait des victimes civiles, a étonné voire choqué les services de l'Etat.

La préfète du Rhône a boycotté la cérémonie, bien que l'Etat a financé l'équipement polyvalent à hauteur d'1,7 million d'euros.

Et c'est désormais la ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens Combattants, Patricia Miralles, qui s'en mêle.

"En choisissant de donner le nom d’une militante du FLN à un centre culturel et social, la mairie communiste de Vénissieux fait un choix partisan et provocateur. Ce n’est pas un hommage ou un acte de mémoire, c’est une instrumentalisation politique", s'émeut la membre du gouvernement.

Pour rappel, c'est l'adjointe aux Droits des Femmes Sophia Brikh qui avait eu l'idée de lui donner le nom d'Annie Steiner, après avoir découvert l'histoire de cette combattante du FLN lors d'un voyage en Algérie organisé par les élus communistes de Vénissieux. Au Progrès, l'élue d'origine algérienne a expliqué voir dans Annie Steiner "le symbole d'une passerelle" entre les deux pays. Et déclarait ne pas avoir pensé une seconde que ce choix puisse être contesté en France.

"La guerre d’Algérie a laissé des blessures encore profondes. Chacun le sait : c’est un sujet sensible, qui exige responsabilité et dignité. La mémoire n’appartient pas à un camp. Elle appartient à toute la Nation. Ce que les Français attendent, ce n’est pas qu’on rallume les blessures, mais qu’on les apaise. Et la mairie de Vénissieux a pris exactement le chemin inverse", fustige encore Patricia Miralles.