Hommage à une militante du FLN à Vénissieux : "Une instrumentalisation politique" des communistes selon la ministre chargée de la Mémoire

Et pour cause, la mairie PCF, en choisissant de lui donner le nom d'une militante du FLN qui a combattu la France et participé à commettre des attentats ayant fait des victimes civiles, a étonné voire choqué les services de l'Etat.
La préfète du Rhône a boycotté la cérémonie, bien que l'Etat a financé l'équipement polyvalent à hauteur d'1,7 million d'euros.
Et c'est désormais la ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens Combattants, Patricia Miralles, qui s'en mêle.
"En choisissant de donner le nom d’une militante du FLN à un centre culturel et social, la mairie communiste de Vénissieux fait un choix partisan et provocateur. Ce n’est pas un hommage ou un acte de mémoire, c’est une instrumentalisation politique", s'émeut la membre du gouvernement.
Pour rappel, c'est l'adjointe aux Droits des Femmes Sophia Brikh qui avait eu l'idée de lui donner le nom d'Annie Steiner, après avoir découvert l'histoire de cette combattante du FLN lors d'un voyage en Algérie organisé par les élus communistes de Vénissieux. Au Progrès, l'élue d'origine algérienne a expliqué voir dans Annie Steiner "le symbole d'une passerelle" entre les deux pays. Et déclarait ne pas avoir pensé une seconde que ce choix puisse être contesté en France.
"La guerre d’Algérie a laissé des blessures encore profondes. Chacun le sait : c’est un sujet sensible, qui exige responsabilité et dignité. La mémoire n’appartient pas à un camp. Elle appartient à toute la Nation. Ce que les Français attendent, ce n’est pas qu’on rallume les blessures, mais qu’on les apaise. Et la mairie de Vénissieux a pris exactement le chemin inverse", fustige encore Patricia Miralles.
Une heroine anticoloniale, forcément ça dérange toujours dans la France de 2025...
Parce que pour toi, le fascisme (le vrai, chronologiquement parlant, celui de droite de la droite) a lui aussi fait une brillante démonstration de son efficacité qui a apporté le bien-être aux peuples qui y ont été confrontés ?
Et dire que ce sont les mêmes qui veulent débaptiser la rue Bugeaud !!!???
Vous êtes c... au-delà de l'imaginable ou vous le faites exprès, juste par provoc' ?
Pourquoi ne pas avoir choisi une personnalité vénissiane? Les artistes Louis Muller ou Georges Manillier? L'architecte Adolphe Schaeffer? Le gnomoniste Emile Vilaplana?
Voir même des artistes actuelles si le vœux d'un personnage féminin tient à cœur ! Nous avons la talentueuse styliste Lucie Carrasco, la dessinatrice Magalie Lacombe... Je trouve qu'un lieu culturel devrait avoir le nom d'une personne qui en fait parti...
Le nom d'une française qui a combattu contre la France, qui a tué des français, va être associé à un centre culturel? Nous voyons le danger de ce régime toujours latent.
L'art de travestir la réalité !
pour autant je serais étonné que l'Allemagne donne son nom à un lieu
c'était le cas dans les années 70 80 ; rappelez , le Paris Dakar traversait la moitié de l'Afrique sans problème ; j'ai eu la chance de faire le tour de l'Algérie en 1979 ; pays magnifique ou nous avons toujours été très bien accueillis ; que s'est il donc passé ?
Georges Boudarel ? une histoire édifiante du même acabit
Cela commémore un cessez-le-feu pas une terroriste.
En même temps, ce sont les Français qui ont donné l'indépendance à l'Algérie par referendum.. c'était la volonté des Français pour qui ça ne valait pas le sang versé, et qui préféraient s'en défaire ou comprenaient que chacun doit être maitre chez lui.
C'est le jour où on s'est enfin débarrassé de cette contrée. Ca vaut bien une rue.
Sur le terrain, le FLN prennait la tannée, et vaincu se voyait acculé au terrorisme. D'ailleurs, si l'armée l'avait mauvaise c'est notamment parce qu'elle gagnait.
Encore un choix des électeurs qui n'a pas été respecté au passage, puisque l'Algérie et les Algériens sont toujours collés à nos basques.
On se demande où sont passés les indépendantistes Algériens. Doublés par les pirates barbaresques certainement.
il y en a bien qui affirment que la terre est plate ...
Il y a des rues du 19 mars 1962 ans pas mal de villes.
C'est clair à l'approches des élections municipales la mairie de Vénissieux s se rappelle que les électeurs sont très divers. La mairie montre que les électeurs d'origine algérienne sont très nombreux. Au cas où un candidat d'´origine algérienne se présenterait à Venissieux face à la maire!
Le communisme ? regardons les sous produits que cela génère..Le dictateur et criminel de guerre Poutine et ses larbins ,Lavrov ,Peskov sans oublier le dictateur Nord coréen et l'autre dictateur chinois Xi Jinping..et il existe encore des personnes, des élus qui osent se revendiquer communistes !!!]
Certes, pour l'ennemi on est toujours criminel, terroriste ou barbare, mais "Jean Moulin" ne s'appelle pas "Johann Mühle".. autrement dit on n'est pas toujours un traitre.
Annie Virginie Blanche Fiorio, pieds-noirs.. s'engage contre son pays.. trahison.
On n'honore pas les traitres.
C'est bien un acte d'instrumentalisation politique. Et par pur calcul, car l'Algérie n'a rien d'un pays de gauche ou communiste, loin de là.
Jean Moulin n' a jamais fait poser des bombes dans des bars où se trouvaient femmes et enfants. Jean Moulin était un résistant pas un terroriste.
Dés qu'il s'agit de récupérer à l'extrême gauche il n'y a jamais eu aucune limite ...
Pourvu que les apparatchiks conservent leurs sièges, c'est tout ce qui compte pour eux ...
Le HAMAS est une organisation résistante aux yeux de LFI...
Maintenant que tout le monde sait que le "communisme" est une magnifique réussite mondiale, comment peut-on être communiste, en France, en 2025!?!?
Le PC veut récupérer l'électorat de LFI ? Les communautaristes et autres intégristes préfèreront l'original à la copie.
La haine de la France par le gouvernement Algérien lui permet de cacher sa corruption et l'incompétence de ses dirigeants. Très intelligent ce contre feu.
tu peux préciser ton raisonnement
Vous le faites exprès ou quoi ?
Cette dame est décédée en Algérie le pays qu'elle avait choisi et donc qu'on lui rende hommage là bas mais pas ici !
parfaitement résumé. Je n ose même pas imaginer les réactions de la gauche si une ville de droite donnait le nom d un collabo a un bâtiment. La ,Melanchon, motus, comme pour les actes antisémites, tout comme Macron, l intelligent artificiel qui a ruiné le pays.
sauf que ce pauvre grosse torturé par tes potes n'a jamais trahi la France
…mais pas aux yeux de là France
Jean Moulin était un terroriste aux yeux de la force d'occupation.
Mètre étalon du debilometre, quand tu compares une provocation crasse à un acte de pure haine antisémite et que tu profanes ce qui est sacré, ça donne ce genre de commentaire.
Finalement de toutes nos anciennes possessions, il n'y a qu'avec l'Algérie qu'il y a des problèmes..Signaler Répondre
Donc aucun avenir commun possible et chacun chez soi.
Vive le Roi 👑
Et Ilan Halimi,ce n'est pas une récupération politique, n'est ce pas ?
difficile de bâtir une relation et un avenir avec des gens qui vous haïssent.
Va dire cela aux algériens… et à leur président dont le régime est basé sur la haine de la France!
A vennisieux on va bientôt faire des commémorations pour mohamed merrat....
La France et l'Algérie doivent avoir le courage d'assumer pleinement leur passé, afin de bâtir ensemble un avenir commun porteur d'espérance pour les générations futures et fidèle à l'Histoire