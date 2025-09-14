Faits Divers

Fusillade en pleine nuit à Lyon 8e : la Ville accusée de bloquer l’accès aux caméras

Fusillade en pleine nuit à Lyon 8e : la Ville accusée de bloquer l’accès aux caméras
Fusillade en pleine nuit à Lyon 8e : la Ville accusée de bloquer l’accès aux caméras - LyonMag

Nouvelle scène de violence à Lyon.

Dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 2h30, un homme a été pris pour cible rue Philippe Fabia dans le 8e arrondissement alors qu’il entrait dans le véhicule de son ami. Plusieurs coups de feu ont été tirés, touchant la victime à la jambe. Son pronostic vital n’est pas engagé, mais selon nos informations, les enquêteurs ont relevé plusieurs impacts de balles sur la voiture.

Au-delà de ce fait divers, le syndicat de police Alliance dénonce de manière plus globale une situation sécuritaire aggravée notamment par l’absence de coopération avec la municipalité concernant l'utilisation en temps réel des caméras. Il s’indigne : "Alors que nos forces de l’ordre risquent leur vie chaque jour, la Ville de Lyon refuse toujours de donner à la Police Nationale l’utilisation en temps réel des caméras de surveillance urbaine."

Selon le syndicat, ce blocage prive les policiers d’un "outil indispensable pour coordonner les interventions et protéger efficacement les habitants." Et d’avertir : "Pas de volonté politique sur la sécurité = plus d'insécurité. Les policiers comme les Lyonnais n’ont pas à payer de leur sécurité une idéologie complètement déconnectée de la réalité du terrain."

Tags :

fusillade

lyon 8e

tirs

29 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Si vous saviez tout!!! le 14/09/2025 à 19:00

Vous feriez une manifestation anti Mairie !
En fait , toute la communication qui nous assomme en permanence , ça fait peur !!!
Par exemple , on nous explique qu’il n’y a pas besoin de caméras devant les écoles!!
Si vous saviez ce qu’il s’y passe et le grand danger qui guette nos petits bambins innocents!!

Signaler Répondre
avatar
mine le 14/09/2025 à 18:51
Chris696969 a écrit le 14/09/2025 à 17h18

Changeons de municipalité, les polices nationales et municipales coopererons mieux....

Oui.

Signaler Répondre
avatar
Pas question! le 14/09/2025 à 18:46

Pour cette autorisation, Il faut que notre maire demande l’autorisation à la Melanchon !!!

Signaler Répondre
avatar
de quel coté sont ils ? le 14/09/2025 à 18:37

Marre de cette gauchiasse laxiste qui met des bâtons dans les roues de la police !

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 14/09/2025 à 18:26
sans blague a écrit le 14/09/2025 à 17h35

pour protéger le pouvoir en place mercredi on a déployé 80k policier au niveau national par contre pour protéger les citoyens on trouve des excuses bidon retailleu et Darmanin on prouvé leurs inefficacité l extrême droite cherche toujours des excuses et c est toujours la faute des autres bref

L’extrême gauche cherche toujours des excuses bidon et c’est toujours la faute des autres
Ces Khmers verts sont pathétiques

Signaler Répondre
avatar
Vite au lit le 14/09/2025 à 18:19
sans blague a écrit le 14/09/2025 à 17h35

pour protéger le pouvoir en place mercredi on a déployé 80k policier au niveau national par contre pour protéger les citoyens on trouve des excuses bidon retailleu et Darmanin on prouvé leurs inefficacité l extrême droite cherche toujours des excuses et c est toujours la faute des autres bref

Petit gochard fan de doucet boy's

Signaler Répondre
avatar
Linette le 14/09/2025 à 18:15
Mwé a écrit le 14/09/2025 à 17h04

Parce que vous croyez vraiment que les élections vont changer quelque chose ?

Si tous les électeurs se déplacent...no problème.

Signaler Répondre
avatar
Yen a marre ! le 14/09/2025 à 17:58

Voula pourquoi beaucoup d’enquêtes sont sans suites pour manque de … coopération entre services ! c’est aberrant vraiment
Chihi doit s’expliquer protège t-il des complices ?

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 14/09/2025 à 17:55

Il y a des élections en mars 2026. N'importe quelle personne sensée voit bien que l'insécurité s'aggrave partout.

Signaler Répondre
avatar
Wallah',./parbleu le 14/09/2025 à 17:51

Ils protègent leurs électeurs de 2026.

Signaler Répondre
avatar
Pouvot le 14/09/2025 à 17:43

Vous ne voulez pas comprendre, vous êtes c..s ou quoi.
Le vrai danger c'est l'extrême droite, le bruit des bottes, la peste brune,etc, etc...

Signaler Répondre
avatar
sans blague le 14/09/2025 à 17:35

pour protéger le pouvoir en place mercredi on a déployé 80k policier au niveau national par contre pour protéger les citoyens on trouve des excuses bidon retailleu et Darmanin on prouvé leurs inefficacité l extrême droite cherche toujours des excuses et c est toujours la faute des autres bref

Signaler Répondre
avatar
To-To le 14/09/2025 à 17:30
Adino a écrit le 14/09/2025 à 16h45

Ces élus écolos nous metteraient en Danger ?

Oula !! 1 lettre de + à « écolos » et c’était la prison !! Vous avez eu chaud

Signaler Répondre
avatar
Pas sûr... le 14/09/2025 à 17:23
Mwé a écrit le 14/09/2025 à 17h04

Parce que vous croyez vraiment que les élections vont changer quelque chose ?

Vu que la plupart des décisions sont prises par Bernard...Mais bon, les électeurs ignares le découvriront le moment venu...

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 14/09/2025 à 17:18

Changeons de municipalité, les polices nationales et municipales coopererons mieux....

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 14/09/2025 à 17:14

Virons ce bonhomme en 2026, vite, vite , vite. Ya urgence....

Signaler Répondre
avatar
Mwé le 14/09/2025 à 17:04
Traveler a écrit le 14/09/2025 à 16h33

vivement l’année prochaine

Parce que vous croyez vraiment que les élections vont changer quelque chose ?

Signaler Répondre
avatar
Caméra café mais pas dans la rue. le 14/09/2025 à 16:55

Le syndicat de la police Alliance ne comprend rien. Ce maire gauchiste ne veut pas installer de caméra, c'est normal les délinquants, les blacks blocs, les gauchistes qui cassent tout lors des manifestation sont ses copains, il veut pas les compromettre.

Signaler Répondre
avatar
Gg le 14/09/2025 à 16:50

Doucet encourage l’insécurité et la violence, il pense comme son gourou que la police tue.
En 2026 STOP Doucet et les khmers, retour aux vrais valeurs.

Signaler Répondre
avatar
Jay le 14/09/2025 à 16:48

Quelle honte, il faut mettre ce maire minable dehors lors des prochaines élections !
C’est un incapable, un danger pour Lyon et ses habitants.
DEHORS !

Signaler Répondre
avatar
Adino le 14/09/2025 à 16:45

Ces élus écolos nous metteraient en Danger ?

Signaler Répondre
avatar
allons bon le 14/09/2025 à 16:43

encore une incivilité comme disent nos politicards...

Signaler Répondre
avatar
Jet le 14/09/2025 à 16:39

Et oui c est mieu de faire des voies vélo et des travaux à tout va je peux plus cette ville on est pas a la campagne la !!!

Signaler Répondre
avatar
dans la droite ligne le 14/09/2025 à 16:36

de nos pseudos verdâtres d'extrême gauche à éradiquer lors des prochaines élections ; réveillons nous

Signaler Répondre
avatar
Traveler le 14/09/2025 à 16:33

vivement l’année prochaine

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/09/2025 à 16:30

Et ça continue, tous les jours c est , armes a feu , couteaux , agressions,,,,,en 3 jours , un homme en fauteuil tué au couteau a vaise, un gars tué par balles a côté place guichard, un retraité dont la chambre est traversée par une balle, au Tonkin, une porte mitraillee, cette nuit une fusillade dans le 8 ème, il y une semaine un retraité agressé a gerland pour sa chaîne en or ,comme un quinquagénaire cours Tolstoi il il a 15 jours ainsi que une dame octogénaire dans le 6 ème,,,,,,,,et en oublie ,,, ,,,,tout baigne ,les politiques ne veulent pas voir les problèmes ou continuent la culture de l excuse et du tout le monde est gentil.

Signaler Répondre
avatar
roco le 14/09/2025 à 16:28

Lyon devient Chicago : vous en pensez quoi Mr Doucet de cette énième fusillade ?

Signaler Répondre
avatar
Mulatine65 le 14/09/2025 à 16:27

Seule exception sans doute : les caméras à 65000€ destinées à veiller sur l'étendage de Bellecour.

Signaler Répondre
avatar
Branques et incapables le 14/09/2025 à 16:20

Les verdâtres ne veulent pas laisser leur joujou, ils ont peur de quelque chose ? À moins que la majorité des caméras ne fonctionne pas ?

Signaler Répondre
avatar
Captain le 14/09/2025 à 16:13

C’est pas la première fois la ville ne veut jamais coopérer pour transmettre les séquences de vidéos à la police,c’est impensable, absurde et illogique pourquoi tant de moyen pour avoir une gestion laxiste monsieur Chihi devra sxpliquer car plusieurs plaintes vont être déposées contre la ville ..

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.