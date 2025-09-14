Fusillade en pleine nuit à Lyon 8e : la Ville accusée de bloquer l’accès aux caméras

Dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 2h30, un homme a été pris pour cible rue Philippe Fabia dans le 8e arrondissement alors qu’il entrait dans le véhicule de son ami. Plusieurs coups de feu ont été tirés, touchant la victime à la jambe. Son pronostic vital n’est pas engagé, mais selon nos informations, les enquêteurs ont relevé plusieurs impacts de balles sur la voiture.

Au-delà de ce fait divers, le syndicat de police Alliance dénonce de manière plus globale une situation sécuritaire aggravée notamment par l’absence de coopération avec la municipalité concernant l'utilisation en temps réel des caméras. Il s’indigne : "Alors que nos forces de l’ordre risquent leur vie chaque jour, la Ville de Lyon refuse toujours de donner à la Police Nationale l’utilisation en temps réel des caméras de surveillance urbaine."

Selon le syndicat, ce blocage prive les policiers d’un "outil indispensable pour coordonner les interventions et protéger efficacement les habitants." Et d’avertir : "Pas de volonté politique sur la sécurité = plus d'insécurité. Les policiers comme les Lyonnais n’ont pas à payer de leur sécurité une idéologie complètement déconnectée de la réalité du terrain."