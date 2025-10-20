Politique

Banderole pro-Aulas à Lyon : les Écologistes saisissent la commission des comptes de campagne, Génération Aulas dément

L’image a fait le tour des réseaux sociaux.

Ce lundi, une immense banderole a été déployée sur un échafaudage quai Claude-Bernard, montrant l’ancien président de l’OL Jean-Michel Aulas aux côtés de Bernard Lacombe, décédé en juin dernier. En lettres imposantes, le message : "À Lyon, seul [sic] la pelouse de Gerland est verte… Et on marche dessus."

Rapidement relayée par le compte du collectif Génération Aulas, cette bannière a été interprétée comme une attaque politique directe contre les écologistes dans le cadre de la campagne des élections municipales à Lyon.

Interrogé, un représentant du collectif assure ne pas être à l’origine du dispositif : "Je suis incapable de vous dire qui a mis ça en place. Nous pouvons simplement vous assurer que ce n’est ni nous, ni une personne de l’équipe de campagne."

Génération Aulas précise avoir seulement relayé une image déjà largement visible : "Certes, on l’a relayé, mais je pense que tout le monde l’avait vu."

Le collectif se défend de toute manœuvre électorale illégale : "Il y a plein de règlement qui font que jamais, on aurait eu cette idée-là, en plus je ne connais pas le tarif, mais je sais que ce n’est pas donné une bâche comme ça... De toute façon il y a des règles et il faut les respecter."

L’imaginaire footballistique – avec la référence à la rivalité historique entre l’OL et Saint-Étienne – laisse penser que l’initiative pourrait venir de supporters cherchant à s’immiscer dans la campagne.

Des menaces à peines voilées

Face à cette installation en pleine ville, les écologistes ont réagi sans attendre. Dans un communiqué, ils dénoncent un affichage sauvage "soutenant Jean-Michel Aulas avec des menaces à peines voilées contre les Écologistes." Leur entourage annonce saisir la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) "afin que toute la lumière soit faite sur les conditions de financement, de production et d’installation de ce dispositif."

Les Verts rappellent le cadre légal : "On ne fait pas campagne électorale comme la publicité d’une entreprise. Les campagnes sont régies par des règles strictes garantissant l’égalité des candidats. À ce titre, cette opération constitue une irrégularité manifeste au regard des règles encadrant les dépenses et supports de campagne."
Et de conclure : "Les Écologistes n’ont jamais craint le débat d’idées. Les insultes, la violence, et dans le cas présent la menace, n’y ont jamais eu leur place."

Sur les réseaux sociaux, plusieurs élus ont enfoncé le clou. Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon, s’indigne : "'Marcher sur l'adversaire', vraiment ? Enfreindre bis repetita les règles électorales pour vaincre, vraiment ? Cette bâche installée sur un immeuble en travaux quai Claude Bernard est une pollution visuelle et un objet contraire aux règles électorales, elle doit être supprimée."

Adrien Drioli, conseiller municipal délégué, insiste sur l’illégalité présumée de l’affichage XXL : "Personne n’est au-dessus des lois M.Aulas, l’affichage électoral sauvage - même en XXL & en centre-ville - reste interdit (art L51 code électoral). On attend le retrait immédiat de cette pub personnelle illégale. La République, ce n’est pas à la carte, même pour les ultras riches !"

Cette réaction rapide des élus écologistes intervient dans un contexte politique délicat pour le camp du maire sortant. Une semaine plus tôt, un sondage Verian avait déjà provoqué un tollé en plaçant Jean-Michel Aulas très largement en tête des intentions de vote pour les municipales devant Grégory Doucet. Une dynamique qui fragilise les Écologistes… et explique, en partie, la fermeté de leur riposte face à cette banderole.

Ecolopipo le 20/10/2025 à 21:23
Bon a écrit le 20/10/2025 à 20h09

Bravo à ceux qui ont fait cette bâche, c’est ça l’âme Lyonnaise, il faut être fiers et chauvins de notre patrimoine et des grands hommes de cette ville.
Les escrologistes n’ont jamais rien compris à cette ville, ils la salissent, la détruisent et la saccagent, il est temps de revenir aux belles valeurs.
Doucet et sa clique de bouffons DEHORS, retour à Paris ou dans vos associations de minables et d’aigris.
Vous êtes des minables, de petits hommes toxiques et sectaires, vous nous manquerez pas.

Il n'y a rien à rajouter, vous avez dit l'essentiel. CQFD

ah la la le 20/10/2025 à 21:15
comme aurait a écrit le 20/10/2025 à 16h58

dit le regretté Thierry Roland , ca commence a sentir le pâté pour les verdatres

que d'émotions mon petit Jean Mimi ( il s'agissait de Jean Michel Larqué ; c'était il y a longtemps ....)

et oui le 20/10/2025 à 21:12
SaphireMamba  a écrit le 20/10/2025 à 20h04

Les écolos eux font leur pub (pollution visuelle comme disent ces intégristes) avec l'argent des contribuables, le charismatique🤣 militant écolo Bernard affiché sur des panneaux et mobilier urbain....il ne voyait pas la pollution visuelle le militant Lungenstrass ? Il voyait la glorification d'un membre du clan ?🤔 De mon côté je voyais de la pollution visuelle, pollution idéologique et du gaspillage d'argent publique pour de la propagande.

des pathétiques clowns tristes ...

Lyon mon amour le 20/10/2025 à 20:57

Et oui cette affiche est plutôt humoristique les écolos ! M Doucet et ses amis sont mal depuis 1 semaine mais pourtant ils devront quitter l’hôtel de ville les lyonnais le souhaitent . Marre devront cette extrême gauche qui se moque des lyonnais depuis 6 ans , Drioili , Lugenstrass, Bagnon, Badouard , Zinc , BERZANE et tous ses gauchistes vont être débranchés et c’est tant mieux !

Enlever cette affiche !! le 20/10/2025 à 20:48

Que va t’on mettre à la place?
Si on met des arbres ou même un paysage, ça va faire Écolo donc illégal pendant la campagne !!!!!

Et le 20/10/2025 à 20:45

Elle est bien bonne celle là 😂pour une fois que la politique fait rire, profitons ! Entre les verdâtres et les Steph, chapeau bas aux organisateurs, ils ont réussit à amalgamer tout ce qu’on déteste à Lyon ! Mis à part la grosse faute d’accord, tout est bien !!

c'est cela oui ... le 20/10/2025 à 20:26
LFI 69 a écrit le 20/10/2025 à 17h13

Ce sont donc les groupuscules d'extrême droite les plus violents qui font campagne pour Jean Michel Aulas. Ils viennent de signer leur allégeance.

combien de voiture brulées , combien de commerces pillés ?

ben en fait le 20/10/2025 à 20:25
Tidjai a écrit le 20/10/2025 à 19h40

Les Écologistes démontrent leur totale méconnaissance de Lyon, de sa culture et de son histoire.
ils se croient le centre du monde alors que cette banderolle fait probablement référence à l'ASSE, pas aux ecolos.
je ne partage pas cette haine en foot mais je vois que les ecolos sont tombés bien bas en croyant encore qu'ils sont le centre des pensées lyonnaises alors que les Lyonnais les ont déjà ouvlié et sont tournés vers le VRAI Lyonnais JM Aulas

cela révèle leur totale méconnaissance dans tous les domaines

Ouiauxvoituresnonauxverts le 20/10/2025 à 20:21

Que de bruit pour une simple affiche.
Les crétins d'écolos feraient mieux d'aller voir ce qui se passe à eelv. Il y a beaucoup à dire à leurs sujets.

Gigigone le 20/10/2025 à 20:20

Je crois que ce incapable de Doucet vient de se griller pour ses futurs apparitions au Groupama, les gones ne vont pas le rater…il va sans aucun doute être conspué, il l’aura bien mérité !

Bon le 20/10/2025 à 20:09

Bravo à ceux qui ont fait cette bâche, c’est ça l’âme Lyonnaise, il faut être fiers et chauvins de notre patrimoine et des grands hommes de cette ville.
Les escrologistes n’ont jamais rien compris à cette ville, ils la salissent, la détruisent et la saccagent, il est temps de revenir aux belles valeurs.
Doucet et sa clique de bouffons DEHORS, retour à Paris ou dans vos associations de minables et d’aigris.
Vous êtes des minables, de petits hommes toxiques et sectaires, vous nous manquerez pas.

Captain le 20/10/2025 à 20:04

Quelle belle banderole !
De vrais Lyonnais,
Lacombe Bel hommage
Aulas c’est lyon

SaphireMamba  le 20/10/2025 à 20:04

Les écolos eux font leur pub (pollution visuelle comme disent ces intégristes) avec l'argent des contribuables, le charismatique🤣 militant écolo Bernard affiché sur des panneaux et mobilier urbain....il ne voyait pas la pollution visuelle le militant Lungenstrass ? Il voyait la glorification d'un membre du clan ?🤔 De mon côté je voyais de la pollution visuelle, pollution idéologique et du gaspillage d'argent publique pour de la propagande.

Ex Précisions le 20/10/2025 à 19:45
Le rud a écrit le 20/10/2025 à 19h11

Le prudent et le benet.
Le prudent s est contenté de s indigner et de demander à ce que cet affichage soit retiré.
Le benêt en citant Aulas est tombé immédiatement dans le panneau ( cela est sans rapport avec Mathilde, je le précise pour les gens de LFI)

Vous oubliez celui qui en Amard de tout çà...

Lyon2026revient le 20/10/2025 à 19:44
Un peu d humour mon frérot a écrit le 20/10/2025 à 19h40

Quai C. Bernard. Une bâche. Énorme.
Aulas en costard, Lacombe en légende.
Et dessous :
“À Lyon, seule la pelouse est verte… et on marche dessus.”
Panique chez les chlorophyllés.
Les Verts crient au crime.
Veulent saisir des commissions, brandissent des codes.
On dirait des curés du recyclage.
“Pollution visuelle !” qu’ils hurlent.
Tu parles… un drap sur un mur,
et ils te font une crise d’asthme idéologique.
Ils comprennent pas le foot.
Ils veulent des matchs neutres, sans pelouse, sans bruit, sans ballon.
Des scores bio, des corners équitables.
Mais Lyon n'est pas un potager.
C’est une ville qui aime le cuir, le muscle, la gagne.
Ici, on plante des buts, pas des betteraves.
Alors oui, les écolos râlent.
Ils vont porter plainte contre une bâche.
Mais faut pas se mentir :
quand t’as peur d’un drap,
c’est que t’as déjà perdu le match.

👏👏👍👍❤️❤️ Respect, je m incline🙂‍↕️

Tidjai le 20/10/2025 à 19:40

Les Écologistes démontrent leur totale méconnaissance de Lyon, de sa culture et de son histoire.
ils se croient le centre du monde alors que cette banderolle fait probablement référence à l'ASSE, pas aux ecolos.
je ne partage pas cette haine en foot mais je vois que les ecolos sont tombés bien bas en croyant encore qu'ils sont le centre des pensées lyonnaises alors que les Lyonnais les ont déjà ouvlié et sont tournés vers le VRAI Lyonnais JM Aulas

Un peu d humour mon frérot le 20/10/2025 à 19:40
Lyon2026revient a écrit le 20/10/2025 à 19h34

Répondre en poésie eut été plus joli,
Alors va pour ni pardon, ni oubli,
Espérant que ces quelques vers
Puissent calmer votre colère❤️❤️

Quai C. Bernard. Une bâche. Énorme.
Aulas en costard, Lacombe en légende.
Et dessous :
“À Lyon, seule la pelouse est verte… et on marche dessus.”
Panique chez les chlorophyllés.
Les Verts crient au crime.
Veulent saisir des commissions, brandissent des codes.
On dirait des curés du recyclage.
“Pollution visuelle !” qu’ils hurlent.
Tu parles… un drap sur un mur,
et ils te font une crise d’asthme idéologique.
Ils comprennent pas le foot.
Ils veulent des matchs neutres, sans pelouse, sans bruit, sans ballon.
Des scores bio, des corners équitables.
Mais Lyon n'est pas un potager.
C’est une ville qui aime le cuir, le muscle, la gagne.
Ici, on plante des buts, pas des betteraves.
Alors oui, les écolos râlent.
Ils vont porter plainte contre une bâche.
Mais faut pas se mentir :
quand t’as peur d’un drap,
c’est que t’as déjà perdu le match.

Lyon2026revient le 20/10/2025 à 19:34
Lyonnaisedu3 a écrit le 20/10/2025 à 18h42

Et donc ? Vous allez vous venger ? De qui, de quoi ? Expliquez nous un peu ça (qu'on rigole)
Etrange cette mentalité de haine je n'oublie pas je ne pardonne pas gnagnagna
C'est la faute des autres si vous avez une VDM et pas le QI suffisant pour la changer ?
Lol

Répondre en poésie eut été plus joli,
Alors va pour ni pardon, ni oubli,
Espérant que ces quelques vers
Puissent calmer votre colère❤️❤️

Bobby 69 le 20/10/2025 à 19:27
Le sale esprit du foot a écrit le 20/10/2025 à 18h52

Tout faire pour écraser l'adversaire et pousser les supporters aux pires excès.
Gerland c'est le rugby maintenant et il n'y a pas le moindre problème de supporters et de derbys débiles.
Aulas tu tombes bien bas.

Rien compris à votre message de quoi parlé vous

viveles gones le 20/10/2025 à 19:22

il ferait mieux de saisir des outils pour nettoyer notre ville de Lyon qu’ils ont mis dans un état déplorable !

Romulus le 20/10/2025 à 19:22

D’ici le mois de Mars nous en verrons d’autres..
Aulas est prêt à tout pour sortir de son ennuyeuse retraite

Le rud le 20/10/2025 à 19:11

Le prudent et le benet.
Le prudent s est contenté de s indigner et de demander à ce que cet affichage soit retiré.
Le benêt en citant Aulas est tombé immédiatement dans le panneau ( cela est sans rapport avec Mathilde, je le précise pour les gens de LFI)

Lolotooooooooooo le 20/10/2025 à 19:07

Doucet va certainement écrire un courrier :) :)

Bah, c'est quand même plus "local" et plus rigolo que le drapeau palestinien sur la mairie de Lyon !

Et en plus ce n'est pas le contribuable qui a payé !

Excellent le 20/10/2025 à 19:01

Excellent bravo ! !

Ex Précisions le 20/10/2025 à 18:56

Excellent, les pastèques ont viré au rouge à l'extérieur ;-)
Plutôt que d'être aigris comme d'habitude ils devraient faire la même chose en retour, mais ils n'ont pas assez d'esprit et d'humour pour y arriver...

Ils sont sous pression le 20/10/2025 à 18:52

Cela va être long et difficile pour les ecolos. C'est savoureux. J'adore !

Le sale esprit du foot le 20/10/2025 à 18:52

Tout faire pour écraser l'adversaire et pousser les supporters aux pires excès.
Gerland c'est le rugby maintenant et il n'y a pas le moindre problème de supporters et de derbys débiles.
Aulas tu tombes bien bas.

Lyonnaisedu3 le 20/10/2025 à 18:42
Lyon2026revient a écrit le 20/10/2025 à 17h37

Aucun sens de l humour ni de la repartie,
Les gauchos sont vraiment en fin de vie,
Les verts me rappelle les cours de récré ,
"Madame, madame y fait rien qu a m embeter'
Incapables de faire travailler leur cerveau,
Tout juste bon a encombrer les tribunaux.
Ah 2026, retour à un dur labeur,
Au vrai monde des travailleurs,
Pour tous ces assistes de gauchos,
Gaves d'argent par Nicolas et ses impôts.
Ni oubli, ni pardon

Et donc ? Vous allez vous venger ? De qui, de quoi ? Expliquez nous un peu ça (qu'on rigole)
Etrange cette mentalité de haine je n'oublie pas je ne pardonne pas gnagnagna
C'est la faute des autres si vous avez une VDM et pas le QI suffisant pour la changer ?
Lol

Social traître le 20/10/2025 à 18:39
Vers magouille a écrit le 20/10/2025 à 17h00

Magnifique et Drioli qui vient rappeler le respect des règles, lui qui n'a pas hésité à poignarder ses anciens camarades de Lyon en commun pour garder sa place

Traître un jour, traître toujours.

Audiard avait raison le 20/10/2025 à 18:39

La fébrilité des écologistes est patente, ça va être dur jusqu'à mars!

arko le 20/10/2025 à 18:35

je pense que ça vient des écolos ils savent qu'ils auront perdu au élections alors ils disent et font n'importe quoi pour discrimé les personnes qui sont contre leurs politiques

Grave .... le 20/10/2025 à 18:30

Quelle bande de pleurnicheuses ces écolos ....

Général Salan le 20/10/2025 à 18:08

j'ai été antérieurement censuré sur un autre sujet lorsque j'annoncais que la campagne pour les élections municipales 2026 à Lyon risquait d'être musclée. Et bien voilà " nul n'est prophète en son pays ", j'espère que ce post ne sera pas censuré lui aussi.

FDG le 20/10/2025 à 18:07

C'te bonne blague des écolos qui ont le culot de nous parler d'intégrité, alors qu'ils ne ce sont pas gênés pour utiliser les moyens financiers de la ville et métropole pour faire au printemps dernier, toutes ces réunions et publicités de bilans de mandat qui étaient en fait de la campagne électorale déguisée !

Derby le 20/10/2025 à 18:06

OL contre les verts !!
Statistiquement….. c’est l’OL qui gagne haut la main !

C'est moi le 20/10/2025 à 18:01
Exactement ! a écrit le 20/10/2025 à 17h27

C’est exactement ça ! c’est l’équipe de St Etienne qui est visée, c’est évident ! mais nos Verdâtres affolés voient la manipulation partout : normal, ils ne font que ça !

Si vous voyez pas le parallèle avec les ecolos à la mairie franchement vous êtes décevant quand meme.

On est pas à la veille d'un derby la, l'ASSE est en L2 et Aulas n'est plus le président de l'OL.

Par contre que cette bâche proviennent d'un groupe de supporter de l'OL c'est bien probable

GLOUGLOU 1ER le 20/10/2025 à 17:56

Merci aux supporters lyonnais ,une très belle affiche en hommage à Bernard Lacombe. Par contre je ne comprends pas la réaction hystérique des écolos. ils me semblent bien nerveux . Il faut aller prendre une camomille mes petits gars vous virez au vert mais de quoi avez vous peur ?

majorité absolue le 20/10/2025 à 17:55

y'a aucune campagne, les verts ont déjà perdu de toute façon ca va se régler dès le 1er tour

Free Lyon 2026 le 20/10/2025 à 17:52

Pouquoi Lungenstrass parle de "Marcher sur l'adversaire" alors que "Marcher sur l'adversaire" ne fait pas partie du slogan ? C'est pour indiquer son coté petit sectaire qui interprète avec sa mauvaise foi ou pour indiquer son absence de second degré et d'humour ? Les deux comme souvent chez les rigides militants écolos ?

Aphorismes le 20/10/2025 à 17:44

À Lyon, seule la pelouse est verte.Les autres, c’est du gazon qui cause.

Les écolos veulent sauver la planète. Qu’ils commencent par sauver l’humour.

Le vert, c’est joli sur un terrain. Sur un bulletin, c’est une maladie du vote.

Coeur de Lyon le 20/10/2025 à 17:40

La pollution idéologique et le sectarisme, cela fait plus de 5 ans que les lyonnais le subissent venant de ces petits roquets verts, alors marcher sur des dogmes infects et l'idéologie détestables de ces militants : c'est tout à fait normal, c'est même un reflexe de défense.

Lyonnaisedu3 le 20/10/2025 à 17:39

M. Aulas, ses soutiens et Lyonmag peuvent continuer leurs gesticulations, Aulas nous n'en voulons pas.
Pas de trump chez nous, pas d'affairisme, pas d'homme âgé en plein déclin cognitif qui se prend pour un prince.

Lyon2026revient le 20/10/2025 à 17:37

Aucun sens de l humour ni de la repartie,
Les gauchos sont vraiment en fin de vie,
Les verts me rappelle les cours de récré ,
"Madame, madame y fait rien qu a m embeter'
Incapables de faire travailler leur cerveau,
Tout juste bon a encombrer les tribunaux.
Ah 2026, retour à un dur labeur,
Au vrai monde des travailleurs,
Pour tous ces assistes de gauchos,
Gaves d'argent par Nicolas et ses impôts.
Ni oubli, ni pardon

Ce sont des religieux le 20/10/2025 à 17:28
sijamais a écrit le 20/10/2025 à 16h55

j'aimerai tellement dialoguer avec une personne du groupe ecologiste pour comprendre et savoir leur attachement à la mediocrité

si jamais

Et comme toute personne croyante, les écolos sont convaincus de détenir la vérité et d'avoir raison.

Ils sont heureux de leurs réalisations, convaincus que l'histoire et la postérité sera de leur côté.

Jean Bouin le 20/10/2025 à 17:27
Il faut lire le signe derrière la bâche a écrit le 20/10/2025 à 17h11

Ce qui est écrit de manière implicite sur cette affiche, c'est que les supporters de l'OL seront unis derrière leur président pour les municipales.

C'est beau, c'est fort, c'est vrai.

J'ai a nouveau envie d'aimer ma ville. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas ressenti un tel sentiment.

Vous avez raison.
Y compris les supporters homophones et racistes (voire nazis pour certains).
Lyon la modérée va s'en rendre compte.

Starting-blocks. le 20/10/2025 à 17:27

La campagne électorale n'est pas officiellement partie que les coups bas sont déjà de mise. Ça promet.

Exactement ! le 20/10/2025 à 17:27
OQTH a écrit le 20/10/2025 à 17h03

Pour moi, les verts, c'est l'ASSE, éternel rival de l'OL.
Ces écolos se prennent pour le centre du monde....

C’est exactement ça ! c’est l’équipe de St Etienne qui est visée, c’est évident ! mais nos Verdâtres affolés voient la manipulation partout : normal, ils ne font que ça !

Justinfo le 20/10/2025 à 17:20

Juste un petit rappel des insultes des ecolos à l endroit des lyonnais:
- vélov vert
- costume vert de Doucet pour aller voir les joueur de l OL
- vouloir fermer le parc
- … et on en passe!

nim le 20/10/2025 à 17:15
vous etes sur ? a écrit le 20/10/2025 à 16h57

parce que des chantiers tres nombreux et interminables (et sans doutes ruineux ) , nous en avons tout le tour du ventre a Lyon et dans la métro ; vous vivez ou ?

Ce ne sont pas des chantiers qui permettent à un promoteur de s’enrichir directement, c’est de la bête voirie utile à tout le monde

LFI 69 le 20/10/2025 à 17:13

Ce sont donc les groupuscules d'extrême droite les plus violents qui font campagne pour Jean Michel Aulas. Ils viennent de signer leur allégeance.

