Sandrine Runel : "Les propos de Gérard Collomb ont fait exploser la machine hospitalière de notre pays"

Comme beaucoup des anciens amis socialistes de Gérard Collomb, Sandrine Runel n'a pas été convaincue par sa sortie sur la crise migratoire. L'élue lyonnaise considère même que "ses propos ont choqué et font exploser la machine hospitalière de notre pays". "Il ferait presque passer le gouvernement pour un gouvernement de gauche alors qu'on sait tout ce qu'il fait pour chasser les migrants et ne pas prendre en charge les familles à la rue", poursuit l'adjointe au maire de Lyon.

"On doit être un pays accueillant, bienveillant et qui s'honore d'accueillir 234 migrants qui ont risqué leur vie", conclut-elle sur le sujet.

Sur le volet social, plus de 120 places ouvertes sur la Ville de Lyon pour tenter de réduire la part de personnes à la rue, et notamment les enfants. Le maire s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus aucun enfant qui dorme dehors. "On a cette ambition et on continuera à l'afficher. Il est impensable de laisser des enfants dormir dehors", promet Sandrine Runel.

00:00 Propos de Gérard Collomb

04:27 Aider l'Afrique plutôt que les migrants ?

06:34 Passeurs

08:05 Enfants à la rue

10:39 Socialistes en 2026