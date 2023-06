Audrey Hénocque : "Le festival Entre Rhône et Saône permet de comprendre les enjeux environnementalistes"

Le 30 juin débutera le festival Entre Rhône et Saône, dont c'est la 2e édition. Audrey Hénocque promet "30% d'activités en plus cette année", ainsi qu'un changement de circuit pour la parade, de Saint-Jean à la Guillotière et des "temps forts inédits" avec le banquet le samedi soir sur le pont de la Guillotière

Pour l'adjointe en charge des Grands Evènements, le festival doit "permettre aux personnes de se réapproprier le Rhône et la Saône, de comprendre les enjeux environnementalistes".

Cette semaine, les écologistes présentaient leur projet phare de Rive Droite du Rhône. "Les Lyonnais comprennent qu'il faut du temps pour un tel chantier. Ce sont des transformations urbanistiques très importantes mais aussi très attendues. On essaiera de donner envie sur la fin du mandat", indique Audrey Hénocque, qui est aussi revenue sur la réadaptation à venir de la PPI lors du prochain conseil municipal.

00:00 Entre Rhône et Saône

06:46 Rive Droite

08:07 Réadaptation de la PPI

12:52 Budgets genrés