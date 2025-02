Lyon : un nouveau mauvais sondage pour le maire Grégory Doucet, à 1 an des élections

Grégory Doucet a pris connaissance d'un nouveau sondage concernant son action. Et comme les précédents, à l'instar de celui que nous avions réalisé avec IPSOS en février 2023, il est mauvais pour le maire écologiste de Lyon.

Cette étude IFOP-Fiducial pour Lyon Capitale annonce que 58% des Lyonnais sont mécontents de leur maire. Soit huit points de plus qu'un précédent sondage datant de 2023. Le fossé s'est donc encore creusé entre Grégory Doucet et ses administrés.

La faute notamment à la circulation automobile difficile en ville, qui récolte 74% d'avis négatifs de la part des Lyonnais. Ils sont aussi 69% à être mécontents du stationnement.

Enfin, 64% des sondés accusent Grégory Doucet de ne pas être à l'écoute de leurs préoccupations. Ils sont aussi 52% à considérer que l'honnêté s'applique mal à l'écologiste.

Seul motif de satisfaction pour l'édile : 76% de ses électeurs du premier tour de 2020 lui apportent encore leur soutien.

A un an et quelques semaines du premier tour des élections municipales 2026, le premier magistrat lyonnais n'a plus beaucoup de temps pour convaincre que son mandat aura été bénéfique pour la capitale des Gaules. Comme à l'occasion de la mi-mandat, Grégory Doucet entend sillonner les arrondissements cette année pour présenter son bilan aux habitants.

Comme souvent, les sondages de notoriété de ses rivaux permettent de se rendre compte que ces derniers peinent à se faire connaître. Ainsi, 60% des Lyonnais disent ne pas connaître Pierre Oliver, le patron de la droite lyonnaise.

A noter que ce sont 851 personnes qui ont été interrogées via un questionnaire auto-administré en ligne, du 8 au 13 janvier 2025.