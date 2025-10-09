Lyon et sa 'décadence absolue' : Grégory Doucet trouve que Jean-Michel Aulas a "insulté les Lyonnais"

Grégory Doucet a ainsi choisi de retenir un terme utilisé par l'ancien président de l'OL, qui avait dénoncé la "décadence absolue" de la ville de Lyon au terme du mandat écologiste.
"Quand j'entends l'expression 'décadence absolue' en parlant de Lyon, je considère que c'est une insulte qui est faite aux Lyonnais", s'emporte le maire de Lyon auprès d'Actu.fr.
Selon lui, Lyon est "une ville dont le rayonnement culturel et artistique est réputé partout sur la planète". "Ils sont les nombreux les Lyonnais à vouloir faire rayonner leur ville. Et c'est le cas aujourd'hui", poursuit Grégory Doucet, martelant que Lyon "est une ville qui rayonne, qui donne envie car elle investit dans la qualité de vie".
Une sortie qui a immédiatement été sanctionnée d'un raid de réponses du clan Aulas sur les réseaux sociaux.
Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver reprochait à Grégory Doucet d'être celui qui "insultait l'intelligence des Lyonnais en niant le déclin qu'ils vivent chaque jour".
"Le vrai affront aux Lyonnais, c'est d'avoir éteint leur ville. Grégory Doucet a divisé, freiné, terni l'élan de toute une métropole", poursuivait l'ancien député Renaissance Thomas Rudigoz.
Quant à Edouard Hoffmann, il voyait dans cette interview "l'aveu d'une chose : la peur. La peur de perdre".
Bien dit, à aucun moment JM Aulas n'insulte les lyonnais
C’est vous le petit Gregory qui nous faite tomber bien bas
ca panique à droite
En tant qu'habitante de la presqu'île et vrai lyonnaise, cela fait plus de 5 ans que je me sens insultée en permanence par Doucet et sa clique !!
Et je peux même rajouter prise en otage, car aujourd’hui on m’a retiré le droit de me déplacer librement et à ma convenance.
Et il est temps que cela change.
Dans les campagnes électorales il faut toujours employer des mots forts des phrases "assassines "pour marquer l'opinion ..c,est la règle du jeu ..Toutefois "décadence absolue : c'est allez un peu loin dans la critique mais mais en tant que Lyonnais je ne me sens pas concerné ni insulté par cette remarque d'Aulas.
Cette remarque a mon sens visait la gestion des écolos et de leurs alliés .Sur ce point il faut bien admettre que JMA est pas loin de la vérité..Notre ville étouffe, se meurt engloutie par des travaux en tt genre ,des quartiers souffrent faute de concertation (Félix Faure ,Av Frères Lumière, Garibaldi))etc etc ) des millions d'€ sont dépensés au prétexte d'une politique de mobilité douce , le dogmatisme est érigé en principe de gestion .Lyon ne rayonne plus ,Lyon pali, Lyon se rabougri , il est temps d'en prendre conscience .
PS : la dernière trouvaille des écolos. RDV a l'école Léon Jouhaux dans le 3ieme. Les écolos ont fait peindre au sol la rue pietonne qui relie la rue Garibadi en ....bleu !!! oui vous avez bien lu en bleu !!!.Des centaines de mètres carrés en bleu ..du délire et des €. qui s'envolent Il semble qu'un fresque au sol est prévue
moi qui aime Lyon et sa région, je valide (malheureusement) les propos de Mr AULAS. Oui Monsieur Doucet et ses actions punitives pour Lyon, c'est la cata aujourd'hui pour les Lyonnais et Lyonnaises, mais plus grave encore , il faudra du temps à Mr Aulas pour effacer les séquelles ce ce mandat. Alors oui il faut que Monsieur Aulas préside aux destinées de Lyon et sa région. Bon courage et bonne chance pour le renouveau LYONNAIS.

FDEL un ardéchois au cœur Lyonnais
FDEL un ardéchois au cœur Lyonnais
Doucet a bon dos, la décadence de Lyon peut être observée dans toutes les villes de France.
C'est l'ensemble du pays qui s'écroule en raison de l'incapacité de la justice à condamner et à faire exécuter les peines.
Et surtout, Aulas et sa bande n'y changeront absolument rien.
C'est qu'ils veulent, c'est le pouvoir et la place bien chaude, rien d'autre.
Bon, alors parlons vrai !
Qui a endetté (directement et in,directement) les lyonais à hauteur cumulée de au moins de 600 millions (600.00.000 d'euros) pour satisfaire un caprice ? - en voiries inutiles (puisque "réservées au stade", ouvertes 4 heures tout au plus 25 jours an, et inutiles pour l'Est lyonnais puisque non adaptées aus besoins non satisfaits de desserte des zones industrielles qui font vivre LYON et qui pourtant ne disposent d'AUCUN MOYEN DE TRANSPORT "LOURD")
Pour mémoire, ils avaient tellement honte de créer ces voies, que, au moment du chantier, ils avaient communiqué par panneaux 4x3 m sur la création d'espaces verts (en évitant de parler de la réalité du vrai projet) équipements qui ne justifient pas puisque en bordure de milliers de maisons individuelles en zone résidentielle, disposant déjà du nécessaire (17 lm de voies piétonnes et cyclables) - la preuve ? voyez un peu le peu de monde qui les fréquente ! et qui sont à la charge des chasselands (éclairage, feux tricolores de croisement, sécurité, espaces verts) sans aucune contre partie.
Ça c'est pour les espaces verts , ensuite il y a le manque à gagner sur les terrains qui appartenaient aux contribuables et qui ont été bradés (40 €/m2 en bordure d'une voie de contournement en vitrine commerciale qui voit passer 150.000 véchicules/jour).
Et ce n'est pas tout, les subventions multiples de foisonnement des collectivités sur la billetterie d'un club privé coté en bourse (manœuvres d'enrichissement heureusement stoppées par des actions citoyennes auprès des tribunaux), et ce n'est pas tout
Vivement ces élections, marre d'entendre des c........ies pareilles...
habitant Lyon, je me sens insulté par Doucet quand il refuse de rentrer a Fourviere pour la cérémonie des Échevins et qu a l inverse il va poser la première pierre de la mosquée de gerland.
J'habite a Lyon et je me sens pas insulté, Aulas dit vrai les Ecolos sont decadents et je dirais meme des parasites. Un parasite se nourrit de son hote en le tuant à petit feu, c'est ce que font les Ecolos avec Lyon.
Grégory sors de ce pseudo! En tant que lyonnais, je me sens insulté par les élus d'extrême gauche de cette majorité municipale élue par erreur…..
Oui en tant que vrai Lyonnais (qui y habite), je me sens insulté par Aulas. Et je suis pas le seul à le penser.
Mr Doucet, faites preuve d'humilité. Vos propos et vos provocations sont une honte pour les lyonnais qui aiment leur ville et qui veulent que Lyon retrouve sa sérénité, sa liberté et sa sécurité! Nous devons proposer un front républicain pour contrer cette extrême gauche du chaos et de la honte allant du PS, PCF, écolo et insoumis!
Lyon pourra enfin revivre et réécrire son histoire avec l’alternance proposée par JMA!
Avec l’extrême gauche, Lyon vit un déclassement en terme de vie culturelle, de sécurité, de propreté et de liberté d’expression.
Retrouvons notre ville! Vrai lyonnais, lyonnais de cœur,, nous devons nous engager pour mettre en place ce front républicain indispensable pour protéger notre ville
Gregory il faut arreter de mentir et de toujours renvoyer "vers les autres "
Quand JM Aulas parle de la "décadence absolue" de la ville de Lyon au terme du mandat écologiste.
Il parle du Maire et de la Metropole .
Il ne parle pas des Lyonnais .
Nous le savons tous et vous le savez tres bien .
...Toujours dans cette stratégie puérile de l évitement : C est pas moi c est les autres.
Irresponsable mais pourtant coupable.
Cher Mr Doucet , les lyonnais n ont que faire de votre remarque oiseuse car il savent que JMA dit vrai et que votre mandat a fait entrer Lyon dans l obscurantisme !