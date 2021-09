Cours d'écoles, rentrée, investissements : l'adjointe à l'Education à Lyon répond

C'est la petite polémique de cette fin de semaine. Jeudi matin, lors de la rentrée des classes, LyonMag a capté un échange entre le maire Grégory Doucet et un enfant qui critiquait sa nouvelle cour d'école. La séquence a été vue plus d'un million de fois sur les réseaux sociaux. Et les écologistes sont fortement critiqués. Stéphanie Léger, adjointe au maire de Lyon chargée de l'Education, répond : "On travaille avec les enfants. On prend en compte leurs désirs, leurs jeux, leurs envies dans les cours. On prend aussi en compte les enseignants. Ce qui nous permet à travers des concertations de voir émerger des espaces où ils souhaitent courir, se défouler, jouer au ballon, des espaces où ils veulent se reposer et des espaces où ils veulent créer. Il faut qu'on arrive à faire coexister ces espaces".

Concernant le genre des activités, la municipalité ne souhaite pas communiquer officiellement autour, même si dans les faits, la théorie est appliquée. Stéphanie Léger justifie cela par le fait que "la cour, c'est l'un des endroits dans les écoles qui a le moins évolué ces dernières années".

L'éducation sera probablement l'un des grands dossiers sur lequel les Verts seront jugés à la fin de leur mandat. Ce sont 15 millions d'euros qui sont débloqués d'ici 2025 pour réaménager les cours d'école, pour un total de 354 millions pour l'ensemble des travaux concernant les établissements publics lyonnais.

