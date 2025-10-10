Face aux "nouveaux venus" en politique et leur "agressivité permanente", Bruno Bernard veut rassembler toute la gauche à la Métropole de Lyon

Après Grégory Doucet qui trouvait que Jean-Michel Aulas "insulte les Lyonnais" en déclarant que Lyon est "décadente", voici Bruno Bernard qui monte au créneau.
Dans un long post LinkedIn, le président écologiste de la Métropole de Lyon appelle ses alliés d'aujourd'hui à continuer à l'être encore demain pour faire face à Jean-Michel Aulas et ses alliés.
Car selon Bruno Bernard, les Grands Lyonnais n'adhèrent pas au discours de l'ancien président de l'OL : "Il y a cette sidération légitime devant la tonalité de certains nouveaux venus dans le débat public. Une forme d’agressivité permanente, de simplification outrancière, où la déformation des faits est devenue une méthode de communication. Les mêmes qui dénoncent le 'déclin' affirment dans la même phrase qu’il suffirait de tout raser pour tout reconstruire. Ils mentent sur les chiffres, sur les politiques, sur la réalité. Ils mentent surtout aux électeurs, en leur faisant croire que l’on pourrait transformer une métropole sans effort, sans investissement, sans temporalité".
Bruno Bernard déclare rencontrer "des parents heureux de voir leurs enfants grandir dans une métropole où la qualité de l'air s'améliore, où des transports que l'on promettait depuis 30 ans voient enfin le jour et où l'on réapprend à aimer en ville. Des habitants sceptiques au début des transformations et qui reconnaissent aujourd’hui qu’ils ne reviendraient en arrière pour rien au monde. Des riverains qui redécouvrent le plaisir de marcher dans une rue redevenue vivante, des commerçants qui constatent que leurs quartiers piétons sont plus attractifs".
D'où la nécessité selon lui de reconduire l'union de la gauche en l'état, car "c’est grâce à elle que le territoire de notre métropole de Lyon a changé sans se renier. C’est grâce à elle que notre métropole est plus juste, plus respirable, plus solidaire".
Et pour conclure son appel du 10 octobre, Bruno Bernard s'adresse à ses partenaires, dont on sait que la plupart sont enclins à se ranger à nouveau derrière lui, sauf la France Insoumise : "Dans les mois à venir, ne cédons ni à la peur, ni au découragement, ni à la démagogie. Restons unis, confiants et fidèles à nos valeurs. Parce que le vrai courage, c’est de continuer à construire quand d’autres ne rêvent que de défaire. Rassemblons-nous".
Le mec il ose dire que Aulas est un nouveau venu. Il a vecu où ce Bernard ? Il jouait à la Nintendo que Aulas il était déjà respecté par tout les LyonnaisSignaler Répondre
Il se prend pour qui lui à parler au nom des lyonnais ? Il est à côté de la plaque le pauvre. C'est maladif à ce point. Qu'il rentre a Villeurbanne et qu'il laisse les Lyonnais tranquille ! !Signaler Répondre
Vous avez oublié de mettre la liste d'exemples, c'est pour mettre en avant le vide ou le néant de vos arguments ? 😂🤣Signaler Répondre
Tout a fait d accord, ces gens n ont aucune valeur, aucune dignité et comme toute cette gauche pratique l inversion accusatoire sans honte ni gene, avec arrogance et suffisance. Je me demande quelle valeurs ils transmettent a leurs enfants ?Signaler Répondre
Bah! Il lui restera l'entreprise de désamiantage de Pôpa...Signaler Répondre
Ca s'appelle un apparatchik, tout simplement.Signaler Répondre
Jean Mi 4everSignaler Répondre
« nouveaux venus » = « ne marchent pas dans les combines politiques »Signaler Répondre
« agressivité » = « ne se rangent pas derrière moi »
2h pour sortir du parking Saint Antoine…👀.Signaler Répondre
Moi, je n’ai jamais pu y accéder….Finalement, rien à regréter
Ol commence à avoir peur !?Signaler Répondre
De toute façon les lyonnais n’oublient pas : le merdier et l’alliance avec LFI
En attendant c'est la clique de droitardés et toi qui chialentSignaler Répondre
Et Doucet les 100k€ envoyés au Ramasse !Signaler Répondre
Peut etre que le plus simple vous concernant, c'est d'arrêter de voter non?Signaler Répondre
ahhaSignaler Répondre
C'est sûr que Nono Bobard n'est pas un nouveau venu en politique puisque "fils de ..." Il a baigné dedans depuis tout petit.Signaler Répondre
Le népotisme visiblement ne le gêne pas.......
Le mensonge permanent déclenche l'agressivité permanente .Signaler Répondre
Le mensonge est la cause et l'agressivité la résultante.
Supprimons la cause et l agressivité s'en ira .
Et nous vivrons enfin apaisé .
Attends, tu pleureras en mars 26.Signaler Répondre
Écolo hors solSignaler Répondre
Les mensonges c’est eux !
Le mépris c’est eux !
L’agressivité et leur amis cyclopathes ce sont eux !
C est édifiant cette pensée et parole unique :Signaler Répondre
Que ce soit Gregory Doucet , Bruno Bernard ou meme la maire du 3eme ils viennent nous raconter exactement la meme chose, le meme discours appris en formation interne :
La ville est maintenant apaisée , on se déplace mieux et surtout le fameux coup "des parents heureux de voir leurs enfants grandir dans une métropole où la qualité de l'air s'améliore, où l'on réapprend à aimer en ville.
Je ne dis pas qu il n y en pas mais ils ne sont qu exception : Pas dans le 3eme , pas dans 7eme ni le 8eme , pas a la Guillotière ,pas...
"Le mensonge ,surtout quand il est répété développe l agressivité des ses contemporains".
Quand vous aurez compris cela vous aurez gagnés , mais vous serez déjà partis , éjectés par votre bilan .
Il ne doit pas beaucoup se déplacer dans Lyon l’écolo de service.Signaler Répondre
On dirait lou ravi de service!!!!
Il commence à avoir peur pour les élections il à avoir peur de perdre sa place.....mais JMA est meilleur que ceux qui sont en place.Signaler Répondre
Il panique vraiment le BB, ça se voit ;-)Signaler Répondre
Il l'a cherché quand même avec son pote Doudou.
Et oui tout a une fin, espérons qu'après lui les transports en commun fonctionneront mieux, mais avant il y a du boulot à rattraper...
Pour M Bernard, soi il est simple d’esprit ou bien il utilise la méthode Coué afin de se convaincre. Il parle des commerçants qui sont tous en train de baisser le rideau, des automobilistes enchevêtrés dans les embouteillages, ma voisine a mis 2 heures pour sortir du parking St Antoine alors qu’elle devait récupéré ses enfants, la suppression d’accès de rues qui dessert 6 hôpitaux à l’est. L’état de saleté des rues etc.. etc.. On pourrait écrire un dictionnaire sur les désagréments que rencontre les lyonnais au quotidien. Surtout M Bernard, ne parler pas des lyonnais, vous ne les représentez pas, la plupart vous détestent avec votre pseudo écologie.Signaler Répondre
des nouveaux venus en politique ; il fait allusion a Doudou et a lui même ?Signaler Répondre
Bruno Bernard perd visiblement son sang froid, il sent le siège éjectable sous ses fesses.Signaler Répondre
Sont vraiment prêt à tout pour sauver leur place !Signaler Répondre
malheureusement pour lui, cela va être vite fait de réunir la gauche, il ne reste que des miettes
les électeurs ne seront pas dupe cette fois
"Une forme d’agressivité permanente, de simplification outrancière, où la déformation des faits est devenue une méthode de communication." dit celui qui connaît très bien le sujet pour l'exercer depuis 2020.Signaler Répondre
1 ; fin de série ...Signaler Répondre
"agressivité permanente, mensonges, chiffres faux" dixit Bruno Bernard sur Aulas et coSignaler Répondre
Les mêmes énergumènes que dans les commentaires de LM depuis des années.
Mais c'est quoi toute la gauche hein ???????Signaler Répondre
..alors, combien?Signaler Répondre
Vous avez des chiffres? (des vrais je veux dire, pas des estimations au doigt mouillé)
Et moi je vote contre les francs maçons écolos allez bon voyage pour GrenobleSignaler Répondre
Sans LFI , je vote Écolo !Signaler Répondre
Si il y a LFI , je vote Aulas!!!
Selon moi, je ne suis pas le seul !!
LFI, leur comportement est plus lamentable que celui des fachos!
ba voila des fake newsSignaler Répondre
qu’il parte et vite !!!!Signaler Répondre
que les lyonnais votent massivement en 2026 surtout
Il a bien raison.Signaler Répondre
Alors Mr BernardSignaler Répondre
Qualité de l'air : Etes vous passé rue Grenette depuis le 20 Juin ? C'est bizarre on ne voit pas vos sondes 'Crit-air' dans cette rue
TCL : Fallait il vraiment dépenser 3 millions pour changer la couleur des Bus : C'est cela pour vous "RE" aimer la ville
Prêt à vous vendre à LFI pour garder votre poste
C'est dommage je pensais que vous aviez plus de moralité
Eh oui Bernardo, ça sent fort le sapin…!!!Signaler Répondre
Il ne me semble pas qu'il s'allie avec le RN !Signaler Répondre
En revanche l'extrême gauche LFI s'allie avec les écolos pourtant ils sont à gerber !
On votera pour Bruno Bernard quand il sera rasé de près, ce qui ne risque pas d'arriver !!Signaler Répondre
Sinon, comment on appelle le régime politique dans lequel le dirigeant fait tout pour se maintenir au pouvoir ?
Vite un tweet !Signaler Répondre
Aulas est allié à la droite radicaleSignaler Répondre
Ils sentent le vent tourner nos escrolos, ils ont pourri la vie des habitants pendant toutes ces années, et là ils s’aperçoivent qu’ils vont se prendre un raz-de-marrée dans la tronche donc vite vite vite on appelle au rassemblement de la gauche 🤣🤣Signaler Répondre
Ça ne suffira pas les électeurs ne sont pas dupes de vos combines, puis alors faire croquer LFI ça ne sera qu’encore plus néfaste pour vous…
dans toutes les villes écolo c est la bérézina en 2026Signaler Répondre
Allez y, citez nous ces nombreux exemples.Signaler Répondre
Bernard serait prêt à s’allier avec le LFI antisemite pour sauver sa face ..Signaler Répondre
Bernard c’est le melanchon Lyonnais !Signaler Répondre
La politique des verts est trop inspirée de la dictature, combien de commerces ont subient des travaux et souvent sans dialogues ? Combien ont fermé ? combien d’argent dépensé pour des travaux pharaoniques, une punition cette politique aucune valeure ajoutée !
Contre les journalistesSignaler Répondre
Contre les opposants
Y a pleins d’exemples
là ça sent vraiment le roussi pour lui et les ecolos de tout bord !!Signaler Répondre
Parce que vous les écolo vous n êtes pas agressif, mais vous êtes surtout intolérant, méprisant depuis votre arrivée à la tête de la mairie et de la métropole.Signaler Répondre