Face aux "nouveaux venus" en politique et leur "agressivité permanente", Bruno Bernard veut rassembler toute la gauche à la Métropole de Lyon

Après Grégory Doucet qui trouvait que Jean-Michel Aulas "insulte les Lyonnais" en déclarant que Lyon est "décadente", voici Bruno Bernard qui monte au créneau.

Dans un long post LinkedIn, le président écologiste de la Métropole de Lyon appelle ses alliés d'aujourd'hui à continuer à l'être encore demain pour faire face à Jean-Michel Aulas et ses alliés.

Car selon Bruno Bernard, les Grands Lyonnais n'adhèrent pas au discours de l'ancien président de l'OL : "Il y a cette sidération légitime devant la tonalité de certains nouveaux venus dans le débat public. Une forme d’agressivité permanente, de simplification outrancière, où la déformation des faits est devenue une méthode de communication. Les mêmes qui dénoncent le 'déclin' affirment dans la même phrase qu’il suffirait de tout raser pour tout reconstruire. Ils mentent sur les chiffres, sur les politiques, sur la réalité. Ils mentent surtout aux électeurs, en leur faisant croire que l’on pourrait transformer une métropole sans effort, sans investissement, sans temporalité".

Bruno Bernard déclare rencontrer "des parents heureux de voir leurs enfants grandir dans une métropole où la qualité de l'air s'améliore, où des transports que l'on promettait depuis 30 ans voient enfin le jour et où l'on réapprend à aimer en ville. Des habitants sceptiques au début des transformations et qui reconnaissent aujourd’hui qu’ils ne reviendraient en arrière pour rien au monde. Des riverains qui redécouvrent le plaisir de marcher dans une rue redevenue vivante, des commerçants qui constatent que leurs quartiers piétons sont plus attractifs".

D'où la nécessité selon lui de reconduire l'union de la gauche en l'état, car "c’est grâce à elle que le territoire de notre métropole de Lyon a changé sans se renier. C’est grâce à elle que notre métropole est plus juste, plus respirable, plus solidaire".

Et pour conclure son appel du 10 octobre, Bruno Bernard s'adresse à ses partenaires, dont on sait que la plupart sont enclins à se ranger à nouveau derrière lui, sauf la France Insoumise : "Dans les mois à venir, ne cédons ni à la peur, ni au découragement, ni à la démagogie. Restons unis, confiants et fidèles à nos valeurs. Parce que le vrai courage, c’est de continuer à construire quand d’autres ne rêvent que de défaire. Rassemblons-nous".