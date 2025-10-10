Politique

Face aux "nouveaux venus" en politique et leur "agressivité permanente", Bruno Bernard veut rassembler toute la gauche à la Métropole de Lyon

Face aux "nouveaux venus" en politique, Bruno Bernard appelle au rassemblement de la gauche - LyonMag

La réplique verte se met en action.

Après Grégory Doucet qui trouvait que Jean-Michel Aulas "insulte les Lyonnais" en déclarant que Lyon est "décadente", voici Bruno Bernard qui monte au créneau.

Dans un long post LinkedIn, le président écologiste de la Métropole de Lyon appelle ses alliés d'aujourd'hui à continuer à l'être encore demain pour faire face à Jean-Michel Aulas et ses alliés.

Car selon Bruno Bernard, les Grands Lyonnais n'adhèrent pas au discours de l'ancien président de l'OL : "Il y a cette sidération légitime devant la tonalité de certains nouveaux venus dans le débat public. Une forme d’agressivité permanente, de simplification outrancière, où la déformation des faits est devenue une méthode de communication. Les mêmes qui dénoncent le 'déclin' affirment dans la même phrase qu’il suffirait de tout raser pour tout reconstruire. Ils mentent sur les chiffres, sur les politiques, sur la réalité. Ils mentent surtout aux électeurs, en leur faisant croire que l’on pourrait transformer une métropole sans effort, sans investissement, sans temporalité".

Bruno Bernard déclare rencontrer "des parents heureux de voir leurs enfants grandir dans une métropole où la qualité de l'air s'améliore, où des transports que l'on promettait depuis 30 ans voient enfin le jour et où l'on réapprend à aimer en ville. Des habitants sceptiques au début des transformations et qui reconnaissent aujourd’hui qu’ils ne reviendraient en arrière pour rien au monde. Des riverains qui redécouvrent le plaisir de marcher dans une rue redevenue vivante, des commerçants qui constatent que leurs quartiers piétons sont plus attractifs".

D'où la nécessité selon lui de reconduire l'union de la gauche en l'état, car "c’est grâce à elle que le territoire de notre métropole de Lyon a changé sans se renier. C’est grâce à elle que notre métropole est plus juste, plus respirable, plus solidaire".

Et pour conclure son appel du 10 octobre, Bruno Bernard s'adresse à ses partenaires, dont on sait que la plupart sont enclins à se ranger à nouveau derrière lui, sauf la France Insoumise : "Dans les mois à venir, ne cédons ni à la peur, ni au découragement, ni à la démagogie. Restons unis, confiants et fidèles à nos valeurs. Parce que le vrai courage, c’est de continuer à construire quand d’autres ne rêvent que de défaire. Rassemblons-nous".

Tags :

Bruno Bernard

métropolitaines 2026

Laisser un commentaire
avatar
Anti ecolo le 10/10/2025 à 20:19

Le mec il ose dire que Aulas est un nouveau venu. Il a vecu où ce Bernard ? Il jouait à la Nintendo que Aulas il était déjà respecté par tout les Lyonnais

Signaler Répondre
avatar
Gui le 10/10/2025 à 19:55

Il se prend pour qui lui à parler au nom des lyonnais ? Il est à côté de la plaque le pauvre. C'est maladif à ce point. Qu'il rentre a Villeurbanne et qu'il laisse les Lyonnais tranquille ! !

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon 2026 le 10/10/2025 à 19:38
Jean Michel Aulas est violent a écrit le 10/10/2025 à 14h49

Contre les journalistes
Contre les opposants

Y a pleins d’exemples

Vous avez oublié de mettre la liste d'exemples, c'est pour mettre en avant le vide ou le néant de vos arguments ? 😂🤣

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 10/10/2025 à 19:33
GLOUGLOU 1er a écrit le 10/10/2025 à 14h32

Qui appelle à la désobéissance
Qui plante des drapeaux palestiniens
Qui dépense et détourne l'argent des budget participatif.
Qui casse les vitrines dans les manifs
Vos Amis

Tout a fait d accord, ces gens n ont aucune valeur, aucune dignité et comme toute cette gauche pratique l inversion accusatoire sans honte ni gene, avec arrogance et suffisance. Je me demande quelle valeurs ils transmettent a leurs enfants ?

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 10/10/2025 à 19:31
PRET A TOUT a écrit le 10/10/2025 à 16h13

Sont vraiment prêt à tout pour sauver leur place !
malheureusement pour lui, cela va être vite fait de réunir la gauche, il ne reste que des miettes
les électeurs ne seront pas dupe cette fois

Bah! Il lui restera l'entreprise de désamiantage de Pôpa...

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 10/10/2025 à 19:14
C'est sûr a écrit le 10/10/2025 à 17h00

C'est sûr que Nono Bobard n'est pas un nouveau venu en politique puisque "fils de ..." Il a baigné dedans depuis tout petit.
Le népotisme visiblement ne le gêne pas.......

Ca s'appelle un apparatchik, tout simplement.

Signaler Répondre
avatar
Jpln le 10/10/2025 à 19:12

Jean Mi 4ever

Signaler Répondre
avatar
ouf! le 10/10/2025 à 18:58

« nouveaux venus » = « ne marchent pas dans les combines politiques »
« agressivité » = « ne se rangent pas derrière moi »

Signaler Répondre
avatar
LPA mon amour le 10/10/2025 à 18:54
La méthode Coué a écrit le 10/10/2025 à 16h25

Pour M Bernard, soi il est simple d’esprit ou bien il utilise la méthode Coué afin de se convaincre. Il parle des commerçants qui sont tous en train de baisser le rideau, des automobilistes enchevêtrés dans les embouteillages, ma voisine a mis 2 heures pour sortir du parking St Antoine alors qu’elle devait récupéré ses enfants, la suppression d’accès de rues qui dessert 6 hôpitaux à l’est. L’état de saleté des rues etc.. etc.. On pourrait écrire un dictionnaire sur les désagréments que rencontre les lyonnais au quotidien. Surtout M Bernard, ne parler pas des lyonnais, vous ne les représentez pas, la plupart vous détestent avec votre pseudo écologie.

2h pour sortir du parking Saint Antoine…👀.
Moi, je n’ai jamais pu y accéder….Finalement, rien à regréter

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 10/10/2025 à 18:37

Ol commence à avoir peur !?
De toute façon les lyonnais n’oublient pas : le merdier et l’alliance avec LFI

Signaler Répondre
avatar
Marrtin le 10/10/2025 à 18:32
Adino a écrit le 10/10/2025 à 16h43

Attends, tu pleureras en mars 26.

En attendant c'est la clique de droitardés et toi qui chialent

Signaler Répondre
avatar
extrème facsiste de gauche !!!!!!!!!!!!!! le 10/10/2025 à 17:58
oh a écrit le 10/10/2025 à 14h07

Rend l'argent BB

Et Doucet les 100k€ envoyés au Ramasse !

Signaler Répondre
avatar
Et sinon le 10/10/2025 à 17:28
Mon vote a écrit le 10/10/2025 à 15h31

Sans LFI , je vote Écolo !
Si il y a LFI , je vote Aulas!!!
Selon moi, je ne suis pas le seul !!
LFI, leur comportement est plus lamentable que celui des fachos!

Peut etre que le plus simple vous concernant, c'est d'arrêter de voter non?

Signaler Répondre
avatar
ahhaha le 10/10/2025 à 17:21
Adino a écrit le 10/10/2025 à 16h43

Attends, tu pleureras en mars 26.

ahha

Signaler Répondre
avatar
C'est sûr le 10/10/2025 à 17:00

C'est sûr que Nono Bobard n'est pas un nouveau venu en politique puisque "fils de ..." Il a baigné dedans depuis tout petit.
Le népotisme visiblement ne le gêne pas.......

Signaler Répondre
avatar
Résultante le 10/10/2025 à 16:57

Le mensonge permanent déclenche l'agressivité permanente .
Le mensonge est la cause et l'agressivité la résultante.
Supprimons la cause et l agressivité s'en ira .
Et nous vivrons enfin apaisé .

Signaler Répondre
avatar
Adino le 10/10/2025 à 16:43
ahahha a écrit le 10/10/2025 à 14h22

Aulas va encore nous faire sa pleureuse, et dire que les gens sont pas gentils avec lui.

Attends, tu pleureras en mars 26.

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 10/10/2025 à 16:42

Écolo hors sol
Les mensonges c’est eux !
Le mépris c’est eux !
L’agressivité et leur amis cyclopathes ce sont eux !

Signaler Répondre
avatar
Pensée unique le 10/10/2025 à 16:36

C est édifiant cette pensée et parole unique :
Que ce soit Gregory Doucet , Bruno Bernard ou meme la maire du 3eme ils viennent nous raconter exactement la meme chose, le meme discours appris en formation interne :
La ville est maintenant apaisée , on se déplace mieux et surtout le fameux coup "des parents heureux de voir leurs enfants grandir dans une métropole où la qualité de l'air s'améliore, où l'on réapprend à aimer en ville.
Je ne dis pas qu il n y en pas mais ils ne sont qu exception : Pas dans le 3eme , pas dans 7eme ni le 8eme , pas a la Guillotière ,pas...
"Le mensonge ,surtout quand il est répété développe l agressivité des ses contemporains".
Quand vous aurez compris cela vous aurez gagnés , mais vous serez déjà partis , éjectés par votre bilan .

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 10/10/2025 à 16:36

Il ne doit pas beaucoup se déplacer dans Lyon l’écolo de service.
On dirait lou ravi de service!!!!

Signaler Répondre
avatar
Vendredi le 10/10/2025 à 16:32

Il commence à avoir peur pour les élections il à avoir peur de perdre sa place.....mais JMA est meilleur que ceux qui sont en place.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 10/10/2025 à 16:30

Il panique vraiment le BB, ça se voit ;-)
Il l'a cherché quand même avec son pote Doudou.
Et oui tout a une fin, espérons qu'après lui les transports en commun fonctionneront mieux, mais avant il y a du boulot à rattraper...

Signaler Répondre
avatar
La méthode Coué le 10/10/2025 à 16:25

Pour M Bernard, soi il est simple d’esprit ou bien il utilise la méthode Coué afin de se convaincre. Il parle des commerçants qui sont tous en train de baisser le rideau, des automobilistes enchevêtrés dans les embouteillages, ma voisine a mis 2 heures pour sortir du parking St Antoine alors qu’elle devait récupéré ses enfants, la suppression d’accès de rues qui dessert 6 hôpitaux à l’est. L’état de saleté des rues etc.. etc.. On pourrait écrire un dictionnaire sur les désagréments que rencontre les lyonnais au quotidien. Surtout M Bernard, ne parler pas des lyonnais, vous ne les représentez pas, la plupart vous détestent avec votre pseudo écologie.

Signaler Répondre
avatar
quand il parle le 10/10/2025 à 16:23

des nouveaux venus en politique ; il fait allusion a Doudou et a lui même ?

Signaler Répondre
avatar
Francal le 10/10/2025 à 16:16

Bruno Bernard perd visiblement son sang froid, il sent le siège éjectable sous ses fesses.

Signaler Répondre
avatar
PRET A TOUT le 10/10/2025 à 16:13

Sont vraiment prêt à tout pour sauver leur place !
malheureusement pour lui, cela va être vite fait de réunir la gauche, il ne reste que des miettes
les électeurs ne seront pas dupe cette fois

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 10/10/2025 à 16:09

"Une forme d’agressivité permanente, de simplification outrancière, où la déformation des faits est devenue une méthode de communication." dit celui qui connaît très bien le sujet pour l'exercer depuis 2020.

Signaler Répondre
avatar
ben le 10/10/2025 à 16:05
ah bon a écrit le 10/10/2025 à 15h52

Mais c'est quoi toute la gauche hein ???????

1 ; fin de série ...

Signaler Répondre
avatar
Juli le 10/10/2025 à 15:55

"agressivité permanente, mensonges, chiffres faux" dixit Bruno Bernard sur Aulas et co

Les mêmes énergumènes que dans les commentaires de LM depuis des années.

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 10/10/2025 à 15:52

Mais c'est quoi toute la gauche hein ???????

Signaler Répondre
avatar
Bin allons-y... le 10/10/2025 à 15:50
PabloM a écrit le 10/10/2025 à 14h52

Bernard c’est le melanchon Lyonnais !
La politique des verts est trop inspirée de la dictature, combien de commerces ont subient des travaux et souvent sans dialogues ? Combien ont fermé ? combien d’argent dépensé pour des travaux pharaoniques, une punition cette politique aucune valeure ajoutée !

..alors, combien?
Vous avez des chiffres? (des vrais je veux dire, pas des estimations au doigt mouillé)

Signaler Répondre
avatar
Salut ma poule le 10/10/2025 à 15:35
Mon vote a écrit le 10/10/2025 à 15h31

Sans LFI , je vote Écolo !
Si il y a LFI , je vote Aulas!!!
Selon moi, je ne suis pas le seul !!
LFI, leur comportement est plus lamentable que celui des fachos!

Et moi je vote contre les francs maçons écolos allez bon voyage pour Grenoble

Signaler Répondre
avatar
Mon vote le 10/10/2025 à 15:31

Sans LFI , je vote Écolo !
Si il y a LFI , je vote Aulas!!!
Selon moi, je ne suis pas le seul !!
LFI, leur comportement est plus lamentable que celui des fachos!

Signaler Répondre
avatar
simple simple le 10/10/2025 à 15:30
Simple Lyonnais a écrit le 10/10/2025 à 15h24

Alors Mr Bernard
Qualité de l'air : Etes vous passé rue Grenette depuis le 20 Juin ? C'est bizarre on ne voit pas vos sondes 'Crit-air' dans cette rue
TCL : Fallait il vraiment dépenser 3 millions pour changer la couleur des Bus : C'est cela pour vous "RE" aimer la ville
Prêt à vous vendre à LFI pour garder votre poste

C'est dommage je pensais que vous aviez plus de moralité

ba voila des fake news

Signaler Répondre
avatar
Traveler le 10/10/2025 à 15:30

qu’il parte et vite !!!!
que les lyonnais votent massivement en 2026 surtout

Signaler Répondre
avatar
mine le 10/10/2025 à 15:25
Et aulas alors a écrit le 10/10/2025 à 15h12

Aulas est allié à la droite radicale

Il a bien raison.

Signaler Répondre
avatar
Simple Lyonnais le 10/10/2025 à 15:24

Alors Mr Bernard
Qualité de l'air : Etes vous passé rue Grenette depuis le 20 Juin ? C'est bizarre on ne voit pas vos sondes 'Crit-air' dans cette rue
TCL : Fallait il vraiment dépenser 3 millions pour changer la couleur des Bus : C'est cela pour vous "RE" aimer la ville
Prêt à vous vendre à LFI pour garder votre poste

C'est dommage je pensais que vous aviez plus de moralité

Signaler Répondre
avatar
La Métro, tu peux lui dire adieu le 10/10/2025 à 15:22

Eh oui Bernardo, ça sent fort le sapin…!!!

Signaler Répondre
avatar
boB le 10/10/2025 à 15:22
Et aulas alors a écrit le 10/10/2025 à 15h12

Aulas est allié à la droite radicale

Il ne me semble pas qu'il s'allie avec le RN !
En revanche l'extrême gauche LFI s'allie avec les écolos pourtant ils sont à gerber !

Signaler Répondre
avatar
Elysée Vinatier le 10/10/2025 à 15:16

On votera pour Bruno Bernard quand il sera rasé de près, ce qui ne risque pas d'arriver !!

Sinon, comment on appelle le régime politique dans lequel le dirigeant fait tout pour se maintenir au pouvoir ?

Signaler Répondre
avatar
Jmas le 10/10/2025 à 15:13

Vite un tweet !

Signaler Répondre
avatar
Et aulas alors le 10/10/2025 à 15:12
Captain a écrit le 10/10/2025 à 14h55

Bernard serait prêt à s’allier avec le LFI antisemite pour sauver sa face ..

Aulas est allié à la droite radicale

Signaler Répondre
avatar
lyyyyoooonnnn le 10/10/2025 à 15:12

Ils sentent le vent tourner nos escrolos, ils ont pourri la vie des habitants pendant toutes ces années, et là ils s’aperçoivent qu’ils vont se prendre un raz-de-marrée dans la tronche donc vite vite vite on appelle au rassemblement de la gauche 🤣🤣

Ça ne suffira pas les électeurs ne sont pas dupes de vos combines, puis alors faire croquer LFI ça ne sera qu’encore plus néfaste pour vous…

Signaler Répondre
avatar
ancien de gauche le 10/10/2025 à 15:05

dans toutes les villes écolo c est la bérézina en 2026

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 10/10/2025 à 15:01
Jean Michel Aulas est violent a écrit le 10/10/2025 à 14h49

Contre les journalistes
Contre les opposants

Y a pleins d’exemples

Allez y, citez nous ces nombreux exemples.

Signaler Répondre
avatar
Captain le 10/10/2025 à 14:55

Bernard serait prêt à s’allier avec le LFI antisemite pour sauver sa face ..

Signaler Répondre
avatar
PabloM le 10/10/2025 à 14:52

Bernard c’est le melanchon Lyonnais !
La politique des verts est trop inspirée de la dictature, combien de commerces ont subient des travaux et souvent sans dialogues ? Combien ont fermé ? combien d’argent dépensé pour des travaux pharaoniques, une punition cette politique aucune valeure ajoutée !

Signaler Répondre
avatar
Jean Michel Aulas est violent le 10/10/2025 à 14:49

Contre les journalistes
Contre les opposants

Y a pleins d’exemples

Signaler Répondre
avatar
roco le 10/10/2025 à 14:45

là ça sent vraiment le roussi pour lui et les ecolos de tout bord !!

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 10/10/2025 à 14:41

Parce que vous les écolo vous n êtes pas agressif, mais vous êtes surtout intolérant, méprisant depuis votre arrivée à la tête de la mairie et de la métropole.

Signaler Répondre

